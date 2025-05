Festival de Canes 2025: Sessions Especials

La fitxa dels films de dibuixos animats, documentals o ficcions que s’han seleccionat a Sessions Especials del 78è Festival de Canes, amb un petit perfil del respectiu director.

SESSIONS ESPECIALS.

FOTO: “Arco” (Diaphana).

D’ Ugo BIENVENU, “Arco“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h22.

Gèneres: Ciència-ficció, aventures, animació.

Sinopsi: L’Arco, de 12 anys, viu en un futur llunyà. Durant el seu primer vol amb el seu vestit arc de Sant Martí, perd el control i cau al passat. La Iris, una nena de la seva edat del 2075, el veu caure. El rescata i intenta per tots els mitjans enviar-lo de tornada a la seva època.

Amb: amb les veus de Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Vincent Macaigne, Louis Garrel, William Lebghil, Oxmo Puccino.

Guió: Ugo Bienvenu, Félix de Givry. Muntatge: Nathan Jacquard. Animació (supervisor): Adam Sillard. Supervisors de composició i 3D: Benoît Galant, Simon Cadilhac. Música: Arnaud Toulon.

Informació: Òpera prima. A la producció, entre d’altres, Natalie Portman.

Director: dibuixant i cineasta francès, des de 2010 realitza clips i curtmetratges, en solitari o en equip (amb Kevin Manach, Benjamin Charbit o Félix de Givry), que són emesos per Arte i Canal+. Com a autor gràfic, participa en documentals, realitzador de storyboards i director d’animació. Entre un gran ventall de facetes en la seva activitat (còmics, col·laboracions a la premsa, llargmetratges, cartells de festivals, publicitat, etc.), cal remarcar la seva implicació visual a Eden (Mia Hansen-Løve, 2014), on fins intervingué com a actor. És autor d’un gran nombre de curts d’animació i va dirigir 6 episodis de la sèrie Ant-Man (2017)

FOTO: “Dites-lui que je l’aime” (© Escazal).

De Romane BOHRINGER, “Dites-lui que je l’aime“ / “Tell Her That I Love Her”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h30.

Nota sinòptica: Romane Bohringer adapta al cinema el llibre de Clémentine Autain consagrat a la seva mare, per a enfrontar-se al seu passat i a la seva pròpia mare, Marguerite Bohringer, que la va abandonar quan tenia nou mesos. Les històries similars de Clementine Autain i Romane Bohringer, a la recerca de les seves mares desaparegudes, es fusionen, portant-les totes dues de la ira al perdó.

Amb: Romane Bohringer, Clémentine Autain, Eva Yelmani, Josiane Stoléru, Liliane Sanrey-Baud, Raoul Rebbot-Bohringer, Philippe Rebbot,

Guió: Romane Bohringer, Gábor Rassov, adaptació lliure del llibre autobiogràfic Dites-lui que je l’aime, en què la diputada d’esquerres Clémentine Autain parla de la seva infantesa i la seva mare, l’actriu Dominique Laffin. Muntatge: Céline Cloarec, Amélie Massoutier. Fotografia: Bertrand Mouly. Música: pendent.

Informació: Segon llargmetratge de l’actriu Romane Bohringer -l’òpera prima, L’amour flou (2018) és una comèdia dirigida amb el seu marit, Philippe Rebbot, i tracta amb humor de la seva pròpia separació com a parella i seguir vivint sota el mateix sostre. Ha donat peu a una sèrie homònima de 2021, creada per ells mateixos-. En aquell film hi apareixia Clémentine Autain. Bohringer, Rebbot i Autain protagonitzen també aquest altre film de Romane Bohringer, Dites-lui que je l’aime, igualment de vocació autobiogràfica. Una producció d’Escazal Films.

Directora: actriu francesa, políticament compromesa, amb l’esquerra, amb les causes socials, de gènere i feministes, filla de l’actor Richard Bohringer i de Marguerite Bourry, que va abandonar-los quan la nena tenia 9 mesos. Actriu des dels 10 anys, es va consagrar amb Les nuits fauves (1992), del malograt Cyril Collard, i ha treballat amb Claude Miller, Agnès Varda, Agnieszka Holland, Yves Angelo, Richard Bohringer, Maïwenn, Bigas Luna, Bertrand Bonello, Julien Temple, Denis Côté, Yann Gonzalez, Ildikó Enyedi, Valérie Donzelli… Signa aquí el seu segon llarg. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO: “Marcel et Monsieur Pagnol” (© 2025 What the Prod -Mediawan Kids & Family Cinéma -Bidibul Productions -Walking the Dog – Wild Bunch)

De Sylvain CHOMET, “Marcel et Monsieur Pagnol” / “The Magnificent Life of Marcel Pagnol” (“A Magnificient Life”).

Producció: França, Bèlgica, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h30.

Gènere: Film biogràfic d’animació.

Sinopsi: El 1955, Marcel Pagnol (dramaturg, novel·lista i cineasta que va créixer en una llar de classe mitjana a Marsella i es va convertir en un dels artistes més inventius i prolífics del món des de la dècada de 1930 fins a la de 1950) és ben reconegut. Quan la revista ‘Elle’ li encarrega una columna sobre la seva infantesa, ho veu com una oportunitat per tornar als seus inicis: escriure. Adonant-se que la memòria li falla i afectat pel poc èxit mixt de les seves últimes obres, en Pagnol comença a dubtar. Fins que el petit Marcel -el nen que va ser- se li apareix com per art de màgia. Junts, exploren el seu passat i en recuperen els records més estimats.

Amb les veus de: Laurent Lafitte (Marcel Pagnol, adult), Géraldine Pailhas, Thierry Garcia, Noa Staes (Marcel Pagnol, de nen), Olivia Gotanègre (Jacqueline Pagnol), Sophie Maréchal (Simone Pagnol), Martin Meersman (alumna 1 del curs de 1922), Lohen van Houtte (alumne de classe/ordenança), Elodie Barthels, Flora Montgomery, Matthew Gravelle, Lu Corfield, Jonathan Keeble, Jess Nesling, Vincent Fernandel.

Guió: Sylvain Chomet, basat en l’obra de Marcel Pagnol. Muntatge: Samuel Denou, Mario Houles, Julie Salon. Fotografia: Elric Lefeuvre. Música: Stefano Bollani.



Director: Sylvain Chomet es va donar a conèixer een presentar (Fora de Competició) al Festival de Canes, la pel·lícula d’animació sobre el Tour de França, Les triplettes de Belleville/ Bienvenidos a Belleville (2003); després va tenir nominat a l’Oscar d’Animació L’illusioniste (2011), basada en un guió de Jacques Tati; a continuació provà sort en la ficció amb personatges de carn i ossos, amb Attila Marcel (2013); més endavant ha dirigit un vídeo musical i un curt, i actualment està enllestint The Thousand Miles, cinta inspirada en dibuixos i escrits de Federico Fellini, sobre la mítica cursa italiana de les ‘Mille Miglia’ dels anys cinquanta, que havia de ser un curt i s’ha convertit en un llargmetratge. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO: “Bono: Stories of Surrender”(Apple TV+).

D’ Andrew DOMINIK, “Bono: Stories of Surrender“.

Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h26.

Nota sinòptica: Mitjançant paraules, música i entremaliadures, en Bono desvela les seves experiències profundament personals que l’han format com a fill, pare, marit, activista i líder de U2. Hi comparteix, efectivament, històries de vida i també cançons d’U2 en un espectacle íntim, explorant les relacions amb la família, els amics i la fe. Presenta imatges inèdites de les seves actuacions de ‘Stories of Surrender’ al Beacon Theatre.

Sinopsi: Rememora amb tot luxe de detalls el prestigiós xou personal de Bono, “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”, on ens ofereix una perspectiva íntima sobre la seva extraordinària vida i la seva família, amics, i la seva fe, tot allò, en suma, que ha estat el pilar de la seva carrera. A més, desvetlla anècdotes personals sobre el seu recorregut com a fill, pare, espòs, activista i estrella del rock. Juntament amb enregistraments exclusius i inèdits del tour, aquesta pel·lícula recupera els moments en què, amb la banda i la veu, Bono va donar vida a les cançons més memorables d’U2, les que han donat forma a la seva carrera i al seu llegat (AppleTV+).

Documental. Amb: Bono, Jacknife Lee, Kate Ellis, Gemma Doherty.

Guió: pendent. Muntatge: pendent. Fotografia: Erik Messerschmidt. Editora musical: Melissa Muik.

Informació: A la producció, entre d’altres, en Brad Pitt.

Director:tot i que l’estrella d’en Bono eclipsa prèviament l’autoria d’aquest documental, aquesta és cosa del neo-zelandès Andrew Dominik, cineasta que, havent debutat i destacat a Austràlia amb Chopper (2000) –amb Eric Bana, la intensa història de Mark “Chopper” Read, un criminal llegendari que va escriure la seva autobiografia mentre complia condemna a la presó-, es va revelar com a molt interessant amb els films L’assassinat de Jesse James comès pel covard Robert Ford (2007) –Una pel·lícula que relaciona el gènere del western amb algunes de les conquestes del cinema contemporani, en va escriure l’Àngel Quintana, i en la qual Robert Ford, que ha idolatrat Jesse James des de la infància, s’esforça per unir-se a la banda ressorgida del bandit de Missouri, però gradualment es va ressentint del líder dels bandits– i Mata’ls suaument (2012) – cinta en Competició a Canes, en la qual, un expert assassí a sou, encalça els tres lladres capsigranys que han robat als participants en una partida de pòquer protegida per la màfia-. Aquests dos darrers films van ser protagonitzats per en Brad Pitt. L’Andrew Dominik, que havia començat fent vídeos musicals, va centrar una etapa de la seva carrera en l’amic Nick Cave, dirigint-li una sèrie de videos musicals i sobretot realitzant el documental One More Time with Feeling (2016) –exploració del procés creatiu de Nick Cave i la seva banda mentre el cantant lluita amb la tragèdia personal de la mort del seu fill– i encara aquest altre documental: This Much I Know to Be True (2022) –que se centra en la relació creativa i les cançons dels dos últims àlbums d’estudi de Nick Cave i Warren Ellis, ‘Ghosteen’ i ‘Carnage’-. A part d’això, en tots aquests anys només ha dirigit 2 episodis de la sèrie Mindhunter (2019) i el feixuc biopic Blonde (2022) -en Competició a Venècia, la crònica fictícia de la vida íntima de Norma Jean, Marilyn Monroe-, en què manté la seva potent, molt visual, posada en escena, però la sobrecarrega molt, arribant a la claustrofòbia i sense aconseguir tapar la convencionalitat del molt explícit guió. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO: “Qui brille au combat” (MUBI) .

De Joséphine JAPY, “Qui brille au combat” / “The Wonderers”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: pendent.

Sinopsi: Amb el teló de fons d’un estiu a la Riviera francesa, la família Roussier i el seu fràgil equilibri es veuen modelats pel diagnòstic incert de la Bertille, de 13 anys, que pateix una discapacitat greu. Els seus pares i la seva germana gran, la Marion, viuen amb la por constant de perdre-la. Desconnectada dels somnis adolescents típics, la Marion busca escapar en una relació amb un noi més gran. Quan sorgeix un nou diagnòstic, el futur de la família es redefineix, obrint possibilitats inesperades. La Bertille viurà, i també la seva família.

Amb: Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal, Sarah Pachoud, Angelina Woreth, Joséphine Japy, Félix Kysyl, Stéphane Varupenne, Anne Loiret, Thomas Gioria, Maxence Tual, Juliette Gasquet, Najim Zeghoudi, Birane Ba, Ilinka Lony, Pascal Decolland.

Guió: Joséphine Japy, Olivier Torres. Muntatge: Nicolas Desmaison. Fotografia: Romain Carcanade. Música: pendent.

Informació: Òpera prima. El títol en francès “Qui brille au combat” és el significat etimològic del nom Bertille.

Directora: Actriu de llarga carrera, començada quan encara era una nena de 10 anys, ha actuat, entre d’altres, a Les Âmes grises (2005), d’Yves Angelo, a Le Moine (2011), de Dominik Moll i Respire (2014), de Mélanie Laurent, i a la sèrie Tapie (2023). Informa Wikipèdia que Joséphine Japy va créixer amb una germaneta que patia una malaltia genètica que li causava comportament autista.

FOTO: “Mama” (Intramovies)

D’ Or SINAI, “Mama“.

Producció: Israel, Polònia, Itàlia. Any: 2025. Durada: 1h31.

Sinopsi: Després de molts anys treballant lluny de casa, la Mila es veu obligada a deixar temporalment la seva mansió costanera —i el seu amor secret— per tornar amb la seva família en un remot poble polonès. Però la tan esperada reunió queda lluny del que s’havia imaginat. A mesura que les tensions afloren, la Mila lluita per reparar el que va perdre, confrontant-se amb el cost de les seves decisions i la dona en què s’ha convertit.

Amb: Evgenia Dodina (Mila), Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Łubik, Dominika Bednarczyk, Martin Ogbu, Chelli Goldenberg, Meir Suissa, Jowita Budnik, Artur Dziurman, Małgorzata Zawadzka, Kacper Zalewski.

Guió: Or Sinai. Muntatge: Michal Holand. Fotografia: Matan Radin. Música: Andrea Koch (Alcarràs).

Informació: Òpera prima.

Directora: Havent dirigit el documental Violeta Mi Vida (2013) –La Débora, mare soltera que neteja cases, farà tot el que estigui al seu abast per convertir el Bat-Mitzvà de la seva filla Violeta, afectada de malaltia esquelètica, en el dia més feliç, un dia que serveixi com a evasió de la dura realitat de les seves vides-, la muntadora i cineasta israeliana Or Sinai va guanyar el Primer Premi de la Cinéfondation del Festival de Canes, amb Anna (2016) –En una calorosa jornada d’estiu, per primera vegada des de fa anys, l’Anna es troba inesperadament sola, sense el seu fill. És així que emprèn una errança pels carrers de la seva petita ciutat al desert, a la recerca d’un home que li doni una carícia, mal sigui per un breu instant-. El seu següent curt: Long Distance (2020) –La Raquel està perdent la vista fins al punt que ni tan sols pot trucar a la seva filla, que està de part a l’altra banda del món. Buscant ajuda, obre la porta als vianants. Desconeguts, que busquen un moment de connexió-.

FOTO: “Amélie et la métaphysique des tubes” (Haut et Court).

De Maïlys VALLADE i Liane-Cho HAN, “Amélie et la métaphysique des tubes” / “Little Amélie or the Character of Rain”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h17.

Sinopsi: L’Amélie és una nena belga nascuda al Japó. Gràcies a la seva amiga Nishio-san, el món és ple d’aventures i descobriments. Però el dia del seu tercer aniversari, un esdeveniment li canvia el curs de la vida. Perquè a aquella edat per a l’Amélie tot està en joc: la felicitat i també la tragèdia.

Film d’animació, amb: Loïse Charpentier (Amélie), Victoria Grobois (Nishio-San), Yumi Fujimori (Kashima-San), Cathy Cerda (Claude, l’àvia), Marc Arnaud (Partick, el pare), Laetitia Coryn (Daniele, la mare), Haylee Issembourg (Juliette), Isaac Schoumsky (André), François Raison (doctor/veu de ràdio).

Guió: Liane-Cho Han, Maïlys Vallade, Aude Py, Eddine Noel, adaptat de ‘Métaphysique des Tubes‘, d’Amélie Nothomb. Muntatge: Ludovic Versace. Animació: Juliette Laurent (direcció). Música (supervisor): Emmanuel Deletang.

Informació: Òpera prima.

Directors: debutants en el llargmetratge tots dos cineastes, la Maïlys Vallade havia dirigit el curt animat The Lighthouse Keeper (2009), però la seva activitat principal ha estat fins ara al departament artístic d’animació, treballant layouts, storyboards, etc. i en Liane-Cho Han Jin Kuang ha treballat de director d’animació i animador, així com en storyboards.