Festival de Canes 2025: la Cinef (films d’escoles de cinema)

Enguany, la Cinef ha seleccionat 13 pel·lícules de ficció i 3 d’animació d’entre les 2.700 pel·lícules presentades per escoles de cinema d’arreu del món. Tres curtmetratges provenen d’escoles convidades per primera vegada: Escola das Artes – UCP (Portugal), Super16 (Dinamarca) i l’Acadèmia d’Arts d’Estònia. Aquesta és també la primera participació d’Estònia.

Els premis d’aquesta 28a edició seran atorgats pel jurat presidit per Maren Ade el 22 de maig durant una cerimònia a la Sala Buñuel, seguida d’una projecció de les pel·lícules premiades.

LA CINEF DE CANES 2025.

FOTO: “O pássaro de dentro” (Festival de Canes)

De Laura ANAHORY, “O pássaro de dentro” / “The Bird from Within”.

Escola de cinema: Escola das Artes – UCP, Portugal. Any: 2024. Durada: 0h05.

Sinopsi: La història d’una dona i l’ocell que viu dins seu, i com la seva incapacitat per conviure li provoca lesions físiques al cos.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió: Laura Anahory, Ana Anahory, Guilherme Mateus. Animació: Laura Anahory, Ivo Freitas.

FOTO: “Per bruixa i metzinera” (Festival de Canes)

De Marc CAMARDONS, “Per bruixa i metzinera”.

Escola de cinema: ESCAC, Catalunya. Any: 2024. Durada: 0h24.

Sinopsi: La Cebriana està segura que anit va veure un foc a la muntanya. Però no hi ha rastre de brases ni testimonis que ho corroborin. La seva padrina, una antiga trementinaire, intentarà fer-li veure més enllà de les flames.

Vídeo: Tast.

Amb: Karin Barbeta (Cebriana), Neli Lladó (la padrina).

Guió: Marc Camardons, Rita Acebron. Muntatge: Alícia Tapounet. Fotografia: Jaume Roma. Música: Farnaz Tabatabaee.

FOTO: “Tres” (Festival de Canes).

De Juan Ignacio CEBALLOS, “Tres” / “Three” / “Trois”.

Escola de cinema: UCINE, Argentina. Any: 2024. Durada: 0h24.

Sinopsi: Una tarda com qualsevol altra en una casa de pagès, en Mario i la Belén planegen sorprendre en Danilo, el germà de la Belén. L’arribada de la Paula provoca un sopar incòmode.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Gastón Cocchiarale (Mario), Maru Blanco (Belén), Pedro Risi (Danilo), Lara Crespo (Paula).

Guió: Juan Ignacio Ceballos, Antonela Scattolini Rossi.

FOTO: “The Lightning Rod” (Festival de Canes)

De Helmi DONNER, “The Lightning Rod” / “Matalapaine”.

Escola de cinema: AALTO University, Finlàndia. Any: 2025. Durada: 0h21.

Sinopsi: La Irina, una mare jove, fuig d’una relació tòxica. Ella creu que està fora de perill a casa de la seva àvia, però descobreix que la seva àvia també té les seves pròpies ferides.

Vídeo: Tast.

Amb: Oksana Lommi (Irina), Janina Berman (dona gran), Samuel Kujala (Juho), Roxani Mitros (Jade), Ilkka Heiskanen (home gran).

Guió: Helmi Donner.

FOTO: “Bimo” (Festival de Canes).

D’ Oumnia HANADER, “Bimo”.

Escola de cinema: CinéFabrique, França. Any: 2025. Durada: 0h23.

Sinopsi: La Sihem intenta navegar fins a França tant com pot quan rep una trucada de la seva mare que li comunica que el seu germà ha salpat per reunir-s’hi.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Oumnia Hanader (Sihem), Mohamed Bouchoucha (Shams), Damane Agal (Hamid), Samira Cheranti (Sam), Radia Hariti (la mare).

Guió: Oumnia Hanader.

FOTO: “Talk Me” (Festival de Canes).

De Joecar HANNA, “Talk Me”

Escola de cinema: NYU, EUA. Any: 2025. Durada: 0h19.

Sinopsi: En un món on les paraules substitueixen la intimitat, un foraster d’un poble espanyol ha d’escollir entre un matrimoni sense amor i la promesa d’una veritable connexió amb una ànima bessona.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Joecar Hanna, Melanie Smith, Carlos Gorbe, Albert Carbó.

Guió, Muntatge i Música: Joecar Hanna. Productor executiu: Spike Lee.

Nota: parlat en part en català.

FOTO: “First Summer” (Festival de Canes).

De HEO Gayoung, “First Summer”.

Escola de cinema: KAFA, Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 0h30.

Sinopsi: La Yeongsun prefereix anar a la missa pel seu amic difunt, Haksu, més que no pas anar al casament de la seva néta.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Heo Jin (Yeongsun), Jeong Ingi (Haksu), Shin Miyoung (Seoni), Kim Mi-Hyang (Deokhui), Jang Gyeongho (Gyeongcheol), Lee Kum-Ju (Seokyun).

Guió: Heo Gayoung.

FOTO: “Qui sait en mars” (Festival de Canes).

De Mikkel Bjørn KEHLERT, “Qui sait en mars” / “Måske I Marts”.

Escola de cinema: “Super16”, Dinamarca. Any: 2025. Durada: 0h24.

Sinopsi: En algun lloc del camp danès, una casa espera el seu comiat. Una família aguanta la respiració. I alguna cosa se li escapa.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Michael Brostrup (Aksel), Noa Viktor Risbro Hjerrild (Allan), Petrine Agger (Ingeborg), Siff Vintersol (Lene).

Guió: Agnes Maagaard.

FOTO: “Winter in March” (Festival de Canes).

De Natalia MIRZOYAN, “Winter in March”.

Escola de cinema: Estonian Academy of Arts, Estònia. Any: 2025. Durada: 0h16.

Sinopsi: Impotents davant d’un Estat repressiu, una jove parella fuig del país, una fugida que es converteix en un malson surrealista.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió i Muntatge: Natalia Mirzoyan. Animació: Natalia Mirzoyan, Rebeka Kruus.

FOTO: “My Grandmother Is a Skydriver” (Festival de Canes).

De Polina PIDDUBNA, “My Grandmother Is a Skydriver” / “Ma grand-mère fait du saut en parachute”.

Escola de cinema: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h13.

Sinopsi: A l’Àsia Central dels anys seixanta, l’Alfyia, una noia que combina estudis d’obstetrícia i paracaigudisme, rep una trucada de la seva néta Polina de l’any 2022. Enmig de la invasió d’Ucraïna, la Polina intenta recuperar la seva identitat i trencar amb el trauma generacional.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació, amb les veus de: Polina Piddubna (Polina), Mahla Mosahaneh (Alfyia).

Guió: Polina Piddubna. Animació: Yulia Khivrina.

FOTO: “12 moments before The Flag-Raising Ceremony” (Festival de Canes).

De QU Zhizheng, “12 moments before The Flag-Raising Ceremony” / “Lever de drapeau”.

Escola de cinema: Beijing Film Academy, Xina. Any: 2024. Durada: 0h16.

Sinopsi: A Pequín, una escola secundària està preparant una cerimònia d’hissada de la bandera. Però el portador de la bandera, Feng Xiao, se sent superat per una creixent necessitat de retirar-se. Però l’hivern no és amable…

Vídeo: Tràiler.

Amb: Li Junyao (periodista), Yan Junbo (Feng Xiao), Lu Qiuyang (Sra. Zhang), Qu Xuezhi (pare).

Guió i Muntatge: Qu Zhizheng.

FOTO: “Ether” (Festival de Canes).

De Vida SKERK, “Ether”.

Escola de cinema: NFTS, Regne Unit. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Una parella jove passa el dia al camp. Mentre lluiten per posar-se d’acord sobre qüestions de poder i responsabilitat, afloren totes les tensions acumulades.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Laura Kaliger (Eva), Billy Bolt (Lee).

Guió: Niki Pasolini.

FOTO: “Milk and Cookies” (Festival de Canes).

D’ Andrei TACHE-CODREANU, “Milk and Cookies” / “Biscuits et Lait” / “Fursecuri Si Lapte”

Escola de cinema: UNATC “I. L. Caragiale”, Romania. Any: 2025. Durada: 0h21.

Sinopsi: La vigília de Nadal, en Sebi troba un missatge al telèfon del seu pare i el llegeix en veu alta.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Doru Bem (el pare), Diana Anca Roșu (la mare), Rares Prisacariu (el nen), Liviu Chitu (el Pare Noël).

Guió: Andrei Tache-Codreanu, Denis Budai.

FOTO: “Ginger Boy” (Festival de Canes).

De Miki TANAKA, “Ginger Boy”.

Escola de cinema: ENBU Seminar, Japó. Any: 2024. Durada: 0h48.

Sinopsi: En Kishida, empleat de banca a província, accepta un ascens inesperat a la seu central de Tòquio. Mentre busca un pis, es queda amb en Kura, el seu amic de l’institut que s’ha convertit en un cineasta d’esperit lliure.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Kai Fujita (Kishida), Kei Nakafuji (Kura), Akari Shima (Hara), Mizuki Ide (Miho), Ryo Hills (Sakai).

Guió: Miki Tanaka.

FOTO: “A Doll Made Up Of Clay” (Festival de Canes).

De Kokob Gebrehaweria TESFAY, “A Doll Made Up Of Clay”.

Escola de cinema: Satyajit Ray Film & Television Institute, Índia. Any: 2024. Durada: 0h24.

Sinopsi: Un futbolista nigerià va vendre les terres del seu pare per continuar la seva carrera a l’Índia. Una greu lesió ha acabat amb els seus somnis. Angoixat, busca la salvació en el poder curatiu dels ritus ancestrals.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Ibrahim Ahmed (Oluwaseyi), Geeta Doshi (Geeta).

Guió: Kokob Gebrehaweria Tesfay.

De Jules VÉSIGOT-WAHL, “Le continent Somnambule”.

Escola de cinema: La Fémis, França. Any: 2025. Durada: 0h26.

Sinopsi: L’Ivan, un treballador ferroviari d’un tren nocturn sense passatgers, travessa un territori adormit. La seva vida quotidiana i solitària es capgira quan coneix la Liudmila, una somnàmbula que espera incansablement el retorn del seu fill.

Amb: Nikola Parashkevov (Ivan), Anna Bankina (Lyudmila).

Guió: pendent.

FOTO DE L’APUNT: “Per bruixa i metzinera”(Festival de Canes)