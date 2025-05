Festival de Canes 2025: els curtmetratges en competició

Després que n’hagin vist 4.781 curtmetratges, els organitzadors del Festival de Canes se n’han quedat 11 a competició. La selecció està formada per 9 curtmetratges de ficció i 2 curtmetratges d’animació. I 5 els han fets dones.

La Palma d’Or al millor curtmetratge l’atorgarà el jurat presidit per Maren Ade el dissabte 24 de maig de 2025, a la Gala del Palmarès (Cloenda) del 78è Festival de Cinema de Canes.

LA COMPETICIÓ DELS CURTMETRATGES.

FOTO: “Arguments in favor of love” (Festival de Canes).

De Gabriel ABRANTES, “Arguments in favor of love” / “Disputes en faveur de l’amour”.

Producció: Portugal. Any: 2025. Durada: 0h09.

Nota sinòptica: Discussions d’una parella, extretes de la vida real, encarnades per fantasmes

Sinopsi: Ambientat en un paisatge digital inundat i en flames, els fantasmes discuteixen sobre proves genètiques, dol i amor.

Vídeo: Tast.

Film d’animació (rotoscòpica), amb: Jack Haven, Inês Castel-Branco.

Guió: Gabriel Abrantes.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “Ali” (Festival de Canes)

D’ Adnan AL RAJEEV, “Ali”.

Producció: Bangladesh, Filipines. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: En una ciutat costanera on les dones tenen prohibit cantar, un adolescent participa en un concurs de cant amb l’esperança de mudar-se a la ciutat, mentre amaga de manera inquietant la seva veritable veu.

Amb: Al Amin, Indrani Shoma.

Guió: Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “I’m Glad You’re Dead Now” (Festival de Canes)

De Tawfeek BARHOM, “I’m Glad You’re Dead Now”.

Producció: Palestina, França, Grècia. Any: 2025. Durada: 0h13.

Sinopsi: Dos germans tornen a l’illa de la seva infància, on secrets enterrats i fortes tensions els obliguen a enfrontar-se a un passat fosc que els uneix..

Amb: Ashraf Barhom (Abu Rushd), Tawfeek Barhom (Reda).

Guió: Tawfeek Barhom.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “Agapito” (Festival de Canes).

D’ Arvin BELARMINO i Kyla Danelle ROMERO, “Agapito”.

Producció: Filipines. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: És l’últim dia del mes. Els jugadors s’apleguen a les pistes d’una bolera que ha vist dies millors. La Mira, la gerent del local, decideix tancar abans del previst. Està esperant l’arribada d’un visitant especial.

Amb: Nour Hooshmand (Mira), Jeremy Calilung, Andre Miguel Bongato, Mark Emil Nolasco, Veronica Reyes, Joel Garcia, Bullet Dumas, Rhon Mercene, Zee Narciso.

Guió: Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “Fille de l’eau” (Festival de Canes)

De Sandra DESMAZIÈRES, “Fille de l’eau”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La Mia ha passat tota la vida fent busseig en apnea, pescant i nedant entre algues i roques. El temps ha passat, transformant el seu cos i els paisatges que l’envolten. Els éssers estimats se n’han anat. Aquesta nit la Mia ho recorda.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió i Animació: Sandra Desmazières.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “Hypersensible” (Festival de Canes).

De Martine FROSSARD, “Hypersensible”/ “Hypersensitive”

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: 0h07.

Sinopsi: el trajecte accidentat i surrealista d’una noia que busca reconstruir-se, anant a contracorrent d’una societat que reprimeix ràpidament les seves emocions.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió: Martine Frossard. Animació: Agathe Bray-Bourret.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd. Web de la Cineasta: martinefrossard.

FOTO: “Dammen” (Festival de Canes).

De Grégoire GRAESSLIN, “Dammen”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Dues noies gaudeixen de l’entorn salvatge d’un llac aïllat. El temps és agradable i càlid.

Amb: Liv Henneguier (Liv), Clara Bretheau (Clara).

Guió: Grégoire Graesslin.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “The Spectacle” (Festival de Canes).

De Bálint KENYÈRES, “The Spectacle”.

Producció: Hongria, França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Un xicot romaní se sent atret per la llum, només per descobrir que empal·lideix d’una manera inesperada.

Amb: Tímea Udvari-Kardos, Soma Sándor, Vilmos Jónás, Jolika Józsefné Oláh, Gábor Váradi..

Guió: Bálint Kenyeres.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “Lili” (Festival de Canes).

De Zhaoguang LUO i Shuhan LIAO, “Lili” / “Filles” / “Nvhái”.

Producció: Xina. Any: 2024. Durada: 0h14.

Sinopsi: A la zona rural de Yunnan, la vida normal d’una nena de nou anys a ca’ls avis es veu destrossada per un incident indescriptible.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Li Lemon (Lily), Lanhua Wang (l’avia), Jianjie Liu (l’avi), Huasen Zhang (l’oncle).

Guió: Zhaoguang Luo, Shuhan Liao.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “A solidão dos lagartos” (Festival de Canes).

D’ Inês NUNES, “A solidão dos lagartos”.

Producció: Portugal, Espanya. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: En un balneari envoltat de muntanyes de sal, els clients es relaxen mentre els treballadors cullen els cristalls, que brillen al sol. Al vespre, l’espai es transforma, modelat pels desitjos dels seus visitants.

Amb: Inoa Henning, Sara Simão, Leonor Barb, Pedro Livramento, Pedro Rogado, Margarida Pinto, Ana Paula Baioa, Luís Carvalho, Helio Cabrita, Mónica Carvalheira Da Silva, Inês Nunes, Maura Carneiro, Andrea Dinusova, David Flood, Bernard Jeadoor, Blendinc Legrand, William Legrand, Dominique Soria, George Eccles, Stephanie Ricci, Travis Sonder, Katharina Sonder, Tatiana Chalaguina, Maxime Flood, Keith Downes, Michaela Mckenna, João Esteves, Candela Varas, Luis Gonçalves, José Alexandre, Carlos Pires.

Guió: Inês Nunes.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

FOTO: “Vultures” (Festival de Canes)

De Dian WEYS, “Vultures” / “Vautours” / “Aasvoëls”.

Producció: França, Sud-àfrica. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: En els tensos minuts posteriors a un accident de cotxe, abans que arribi la policia al lloc dels fets, el conductor d’una grua intenta desesperadament recuperar el vehicle sinistrat. Però la situació es descontrola ràpidament.

Amb: Edwin Van Der Walt (Paul), Jill Levenberg (Gayle), Albert Pretorius (Anton), Oscar Petersen (Duncan), Ndoni Khanyile (Palesa), David Isaacs (Stuart), Gershwin Mias (Dean Balie), Frank Opperman.

Guió: Dian Weys.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

