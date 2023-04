Festival de Canes 2023: la Selecció Oficial

Aquest matí hi ha hagut la roda de premsa de presentació de la Selecció Oficial de la 76a edició del Festival de Canes (16-27 de maig de 2023). Després de setmanes i setmanes d’intensos rumors, per fi se’n coneix el gruix de la programació, si bé només se n’ha fet pública cap un 80% i en els propers dies de n’anunciaran complements de selecció, és a dir, nous títols que s’hi afegiran.

Aquesta és la Selecció Oficial d’enguany: Les films de la Sélection Officielle. Tria feta després que els equips responsables hagin vist més de dues mil pel·lícules i que els ha comportat d’eixamplar encara més les fronteres del certamen, obert a tot el món. Thierry Frémaux, el delegat general del Festival ha remarcat el pes que tenen enguany les cinematografies italiana i estatunidenca i que, seguint la línia editorial de Canes, compten amb noms consagrats, que fan fan costat a cineastes nouvinguts a la selecció. I, atenció, perquè és una notícia bomba per als cinèfils, el documental torna a la Competició (de la mà del xinès Wang Bing). I es dóna la circumstància que Wim Wenders i Wang Bing tenen respectivament pel·lícula a concurs i una altra a Sessions Especials.

D’aquí a un parell o tres de setmanes publicaré els apunts (més complets) sobre les pel·lícules programades a les diferents seccions del Festival (abans editaré les de la Setmana de la Crítica i la Quinzena), en funció de quan disposi de més dades i material per fer-ho. Ara, tanmateix, avanço certa informació sobre alguns dels títols que avui s’han anunciat per al Festival:

Competició. Totes les anunciades avui.

De Karim AÏNOUZ, “Firebrand“. Amb Alicia Vikander, Eddie Marsen, Jude Law, Sam Riley. Guió: Henrietta Ashworth i Jessica Ashworth. Segueix el matrimoni de la reina Catherine Parr i Enric VIII.

De Wes ANDERSON, “Asteroid City”. Amb Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Matt Dillon, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Maya Hawke, Tilda Swinton, Jeff Goldblum. Guió de Roman Coppola i Wes Anderson. Nota sinòptica: El 1955, alumnes i pares de tot el país participen en un concurs escolar dedicat a l’observació de fenòmens astronòmics `-“Junior Stargazer Convention”-, que té lloc en una ciutat fictícia del desert nord-americà anomenada Asteroid City. La convenció quedarà espectacularment interrompuda per esdeveniments que canvien el món.

De Marco BELLOCCHIO, “Rapito”. Amb Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Barbara Ronchi. Guió de Marco Bellocchio i Susanna Nicchiarelli, amb la col·laboració d’ Edoardo Albinati i Daniela Ceselli. Nota sinòptica: Segresten un nen jueu i el converteixen al catolicisme, el 1858. DE: Vértigo*.



De Kaouther BEN HANIA, “Olfa’s Daughters”. Amb Hend Sabry. Docu-drama de llarga gestació inspirat en el personatge real d’una mare que va perdre dues filles adolescents a causa de la radicalització, després que van fugir a Líbia per unir-se a ISIS amb els seus xicots. L’actriu i productora tunisiano-egípcia Hend Sabry interpreta la dona en escenes que recreen la seva història de la vida real, intercalades amb entrevistes.

De Catherine BREILLAT, “L’été dernier” / “Last Summer”. Amb Léa Drucker, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Samuel Kircher. Sinopsi: Anne, una brillant advocada viu feliç a París amb el seu marit Pierre i les seves filles de 6 i 8 anys. Un dia, en Theo, de 17 anys, fill d’en Pierre d’un matrimoni anterior, ve a viure amb ells. L’Anne està inquieta per la presència d’en Theo i, de mica en mica, comença una relació apassionada amb ell, posant en perill la seva carrera i la seva vida familiar. DF: Pyramide.

De Nuri Bilge CEYLAN, “About Dry Grasses“/ “Les herbes seches” / “On Barren Weeds”/ “Kuru Otlar Üstüne”. Amb Merve Dizdar, Deniz Celiloglu, Musab Ekici. Guió d’ Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan i Akin Aksu. Nota sinòptica: Un jove professor espera ser nomenat a Istanbul després d’una tasca obligatòria en un petit poble. Passat molt de temps, perd tota esperança d’escapar d’aquesta vida lúgubre. Tanmateix, el seu company Nuray l’ajuda a recuperar una certa perspectiva. DE: Caramel*. DF: Memento*.

De Jonathan GLAZER, “The Zone of Interest”. Amb Sandra Hüller, Christian Friedel. Basat en una novel·la de Martin Amis. Nota sinòptica: Un oficial nazi s’enamora de la dona del comandant del camp de concentració d’Auschwitz.

De Jessica HAUSNER, “Club Zero”. Amb Mia Wasikowska, Sidse Babett Knudsen, Sam Hoare. Guió de Géraldine Bajard i Jessica Hausner. Nota sinòptica: Un professor accepta feina en una escola d’elit i estableix un vincle fort amb cinc estudiants, una relació que finalment agafa un caire perillós. DF: Bac Films.

De Todd HAYNES, “May/December”. Amb Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton. Guió de Samy Burch i Alex Mechanik. Sinopsi:Vint anys després que la mediàtica història d’amor entre Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) i el seu jove marit, Joe (Charles Melton), escandalitzés el país, quan els seus fills són a punt de graduar-se a l’institut, es farà una pel·lícula sobre la seva història. L’actriu Elizabeth Berry (Natalie Portman) passarà una temporada amb la família per a intentar entendre millor la Gracie, a qui donarà vida a la pel·lícula, cosa que provoca que la dinàmica familiar es desfaci sota la pressió de la mirada exterior.

D’Aki KAURISMAKI, “Kuolleet lehdet” / “Fallen Leaves” / “Les feuilles mortes”. Amb Alma Pöysti, Jussi Vatanen. Nota: És la vintena pel·lícula de Kaurismäki i una continuació de la trilogia de l’obrer, que inclou les pel·lícules “Shadows in Paradise” (1986), “Ariel” (1988) i “The Girl in the Firestick Factory” (1990). DF: Diaphana*. EF: 20.09.2023.

De Hirokazu KORE-EDA, “Monster”. Amb Sakura Ando, Eita Nagayama, Tanaka Yuko, Soya Kurokawa. Música original: Ryuichi Sakamoto. Guió de Yuji Sakamoto. Quan el seu petit fill Minato comença a comportar-se de manera estranya, la mare nota que alguna cosa no va bé. En descobrir que una professora n’és responsable, se’n va a l’escola per saber què està passant. Però a mesura que la història es desenvolupa a través dels ulls de la mare, la mestra i el nen, la veritat sobreïx gradualment. Nota: retorn de Kore-eda al Japó, després d¡haver rodat les últimes pel·lícules a França i a Corea.VI: Wild Bunch. DE: Vértigo*.

De Ken LOACH, “The Old Oak”. Amb Debbie Honeywood, Chris Gotts, Reuben Bainbridge. Guió: Paul Laverty. Nota sinòptica: El futur de l’últim pub que queda, The Old Oak en un poble del nord-est d’Anglaterra, on la gent abandona la terra mentre les mines estan tancades. Les cases són barates i disponibles, per la qual cosa és un lloc ideal per als refugiats sirians. DE: Vértigo*. DF: Le Pacte*.

De Nanni MORETTI, “Il sol dell’avvenire” / “El sol del futuro”. Amb Mathieu Amalric, Margherita Buy, Silvio Orlando, Nanni Moretti. Guió de Francesca Marciano, Nanni Moretti , Federica Pontremoli i Valia Santella. Nota sinòptica: Comèdia ambientada a Roma entre els anys cinquanta i setanta, en el món del circ i de la indústria del cinema. DE: Caramel. DF: Le Pacte. EF: 07.06.2023.

D’Alice ROHRWACHER, “La Chimera”. Amb Isabella Rossellini, Josh O’Connor, Alba Rohrwacher. Nota sinòptica: Ambientada a la Toscana, segueix un grup d’arqueòlegs i toca el tema del saqueig arqueològic i el mercat negre d’artefactes històrics. DE: Elástica Films*.



De Ramata-Toulaye SY, “Banel & Adama“. Repartiment: Khadi Mane (Banel), Mamadou Diallo (Adama), Binta Racine Sy. Guió: Ramata-Toulaye Sy. Una parella jove del Senegal s’ha de conformar amb la desaprovació del seu poble. En efecte, explica la història dels joves adults Banel i Adama que viuen en un petit poble remot al nord del Senegal. L’Adama és introvertit i discret mentre que la Banel és apassionada i rebel. Estan destinats a estimar-se amb un amor etern; però la parella queda posada a prova per les convencions de la comunitat, perquè on viuen, no hi ha lloc per a les passions, i encara menys pel caos. Nota: òpera prima.



De TRAN Anh Hung, “Le pot-au-feu de Dodin Bouffant”. Amb Juliette Binoche, Benoît Magimel, Pierre Gagnaire. Guió de Tran Anh Hung. Ambientada al segle XIX, explica la història d’Eugenie, una cuinera valorada, i de Dodin, el seu empleat gurmet amb el qual ha estat treballant durant els últims 20 anys i que vol guanyar-li el cor amb el seu menjar casolà.

De Justine TRIET. “Anatomie d’une chute” / “Anatomy of a Fall” / “Anatomía de una caída”. Amb Sandra Hüller, Samuel Theis, Swann Arlaud. Guió d’Arthur Harari i Justine Triet. Nota sinòptica: Una dona és sospitosa de l’assassinat del seu marit i el seu fill cec s’enfronta a un dilema moral com a únic testimoni. Sinopsi: La Sandra, una escriptora alemanya, viu amb el seu marit Samuel i el seu fill amb discapacitat visual, Daniel, en un remot xalet de muntanya als Alps francesos. Quan en Samuel cau mort en circumstàncies misterioses, la investigació no pot determinar si es tracta d’un suïcidi o d’un crim. Finalment, arresten la Sandra per assassinat i el judici posa sota el microscopi la relació tumultuosa que mantenien i la seva personalitat ambigua. Quan el fill petit puja a la tribuna del judici, el dubte aflora entre ells. Nota: En aquest thriller policíac hitchcockià, Justine Triet crea una heroïna complexa i fascinant, qüestionant les creences comunes sobre les relacions i la veritat. P: Les Films Pelléas*. DE: Elástica Films i Filmin. DF: Le Pacte*. VI: Mk2.

De WANG Bing, “Shanghai Qingnian“ / “Jeunesse”. Documental de 10 hores de durada sobre la mà d’obra de la industria tèxtil. Liming és un districte obrer proper a Shanghai, la ciutat més rica de la Xina. Cada any, molts joves abandonen els seus pobles i s’hi traslladen. Tenen entre 17 i 20 anys, tots de la província rural de Yunnan, a 2.500 km a l’oest, on té el seu naixement el riu Yangtze. Aquests joves de Yunnan sovint viuen al seu lloc de treball, en dormitoris, habitacions insalubres o, de vegades, en petits estudis. El temps i l’espai per a trobar-se els troben a faltar. Per tant, es comuniquen a través de QQ, MSN Xina. Viuen com a adults però són adolescents.

De Wim WENDERS, “Perfect Days ” (“Tokyo Toilet“). Nota d’ ‘IndieWire’: Una història de ficció centrada en la bellesa i el disseny arquitectònic dels lavabos japonesos pot resultar prou fascinant. Que l’autor alemany Wim Wenders pretenia fer-ne una pel·lícula ja és una altra cosa. Wenders va anunciar “Tokyo Toilet” l’any 2022, promocionant l’ideal “utòpic” d’un bany públic on la humanitat és igual, i posant-hi Koji Yakusho (“Babel”) al capdavant. L’última vegada que Wenders va ser a Cannes fou el 2018 amb el documental sobre el Papa Francesc. —Brian Welk.

Cannes Première. Tots els títols anunciats avui.

De Víctor ERICE, “Cerrar los ojos“. Amb José Coronado, Ana Torrent, María León, Josep Maria Pou. Guió de Michel Gaztambide i Víctor Erice. Sinopsi: Un famós actor espanyol, Julio Arenas, desapareix durant el rodatge d’una pel·lícula. Encara que mai no se n’arriba a trobar el cos, la policia arriba a la conclusió que ha patit un accident arran de mar. Al cap de molts anys, aquesta mena de misteri torna a l’actualitat ran d’un programa televisiu que vol evocar la figura de l’actor, oferint com a primícia imatges de les darreres escenes en què va participar, rodades per qui va ser el seu íntim amic, el director Miguel Garay. El començament i el final d’una pel·lícula inacabada. DE: Avalon*.

De Takeshi KITANO, “Kubi“. Comèdia de samurais.

De Martin PROVOST, “Bonnard, Pierre & Marthe“. Amb Vincent Macaigne, Cécile de France, Stacy Martin, Grégoire Leprince-Ringuet. Guió: Martin Provost. Explora l’art i la història d’amor dels famosos pintors francesos Pierre Bonnard i la seva dona Marthe de Méligny, que es va convertir en la seva musa i va aparèixer en més d’un terç de la seva obra. VI: Memento International*.

De Katell QUILLEVÉRÉ, “Le temps d’aimer”. Amb Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Parker Henry. Guió: Gilles Taurand i Katell Quillevéré. La Madeleine, cambrera d’hotel que és mare d’un nen petit, coneix un estudiant ric, en François. La relació entre ells es va fent molt intensa, però amb el pas del temps és evident que en François intenta fugir enredant el destí de la Madeleine amb el seu. P:Les Films Pelléas*.



Sessions Especials. Tots els títols anunciats avui.

De Kleber MENDONÇA FILHO, “Retratos fantasmas“.

De Steve McQUEEN, “Occupied City“. Documental sobre Amsterdam sota l’ocupació nazi durant la Segona Guerra Mundial, entre els anys 1940 i 1945.

De WANG Bing, “Man in Black“. En diuen: (..) és una obra més aviat destinada a galeries d’art. El cineasta xinès va rodar al Théâtre des Bouffes du Nord durant tres dies sense públic, i format per Caroline Champetier, el compositor xinès Wang Xilin exiliat a Alemanya, de manera que relata, despullat del tot, certes parts de la seva vida.

De Wim WENDERS, “Anselm“. En diuen: (..) documental sobre el famós artista contemporani alemany Anselm Kiefer, que ha exposat en els més grans museus del món, especialista de la desmesura, de l’acer, del plom i del formigó. El tema principal se centra en la darrera instal·lació de Kiefer, la que va emprendre a Barjac, al sud de França, a La Ribaute, sobre 40 hectàrees en què ha viscut durant 15 anys, una utopia d’artista feta de bosc d’estranyes torres, cubs gegants, obres monumentals, d’una xarxa complexa de soterranis…És en 3D com en Wenders va fer per al seu film sobre Pina Bausch. DF: Les Films du Losange.

Fora de Competició. Tots els títols anunciats avui, llevat dels de Cinema de Mitjanit.

De Pedro ALMODÓVAR ,“Strange Way of Life”. Migmetratge. Amb Ethan Hawke, Pedro Pascal, Anthony Vaccarello, Manu Ríos, Jason Fernández, José Condessa i George Steane. Després de vint-i-cinc anys, en Silva (Pedro Pascal) s’enfila al cavall i va pel desert per a visitar el seu amic, el xèrif Jake (Ethan Hawke). Celebren la trobada; però l’endemà al matí en Jake li diu que el motiu del seu viatge és no anar pel camí de la memòria de la seva amistat. Es projectarà al Festival el 17 de maig. Apunt relacionat en aquest blog: Ja se sabia, però confirmat: Perdo Almodóvar va a Canes. DE: BTeam Pictures*.



De KIM Jee-woon, “Cobweb“. Amb Song Kang-ho, Jeon Yeo-bin, Jung Woo-sung. Guió: Yeon-Shick Shin. Song Kang-ho (que va guanyar el premi al millor actor per “Broker” el 2021) és ara un director assetjat dels anys setanta que intentava tornar a filmar el final d’una pel·lícula amb el repartiment i els productors ben confusos i amb la intromissió dels censors de l’època de la dictadura. Nota: Kim Jee-woon ha estat anteriorment a Canes amb “A Bittersweet Life” (Cinema de Mitjanit, 2005) i “The Good, The Bad, The Weird” (Fora de Competició, 2008).



De Sam LEVINSON, “The Idol“. Informació que en tinc a dia d’avui: sèrie de TV de l’HBO. Amb Lily-Rose Depp, The Weeknd, Suzanna Son. Un guru de l’autoajuda i líder d’un culte modern entra en una relació complicada amb un ídol pop en ascens.



De MAÏWENN, “Jeanne du Barry”. Amb Johnny Depp, Maïwenn, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Pascal Greggory, Noémi Lvovsky. Guió de Teddy Lussi-Modeste i Maïween. Lliurement inspirada en la vida de Jeanne Bécu que va néixer com a filla il·legítima d’una costurera empobrida l’any 1743 i que va ascendir a la cort de Lluís XV per convertir-se en la seva darrera amant oficial. DF: Le Pacte. Apunt relacionat en aquest blog: “Jeanne du Barry” inaugurarà el Festival de Canes 2023.

De James MANGOLD, “Indiana Jones and the Dial of Destiny“. Amb Harrison Ford, Boyd Holbrook, Mads Mikelsen, Antonio Banderas. El típic ‘blockbuster’ que es programa fora de competició per dur a la Croisette alguna estrella de Hollywood i fer remor mediàtica. Apunt relacionat en aquest blog: Harrison Ford serà homenatjat a Canes, que estrenarà el nou “Indiana Jones”.

De Martin SCORSESE, “Killers of the Flower Moon”. Amb Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal. Guió d’Eric Roth i Martin Scorsese, basat en el llibre de David Grann. Nota sinòptica: Assassinen en circumstàncies misterioses membres de la tribu Osage als Estats Units, a la dècada de 1920, provocant una gran investigació de l’FBI que implica J. Edgar Hoover. Apunt relacionat en aquest blog: Confirmat: Martin Scorsese serà a Canes, el 20 de maig.

Un Certain Regard. Només uns quants dels títols anunciats avui.

De Thomas CAILLEY, “Le règne animal“. Amb Adèle Exarchopoulos, Romain Duris, Paul Kircher, Nathalie Richard. Guió: Pauline Munier i Thomas Cailley. Conte fantàstic. Una aventura entre un pare i el seu fill, en un món on alguns humans han començat a mutar en altres espècies animals. Nota: film inaugural d’UCR. DF: Studiio Canal*. EF: 04.10.2023.



De Monia CHOKRI, “Simple comme Sylvain” / “The Nature of Love”. Amb Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, François Létourneau, Monia Chokri. Guió: Monia Chokri. La vida de la Sophia es capgira quan coneix en Sylvain. Ella ve d’una família adinerada, mentre que en Sylvain ve d’una família de treballadors manuals. La Sophia qüestiona els seus propis valors després d’abandonar-se als seus grans impulsos romàntics. A veure, la Sophia és una professora de filosofia de 40 anys que manté una relació estable, encara que una mica adaptada socialment amb en Xavier. Des d’inauguracions de galeries fins a sopars interminables, ja han passat deu anys. Per la seva banda, en Sylvain és un operari que està renovant la nova casa de camp de la Sophia i en Xavier. És quan la Sophia i en Sylvain es coneixen, que el món de la Sophia es capgira. Nota: la descriuen com un estudi de les relacions, divertit i intel·ligent, en forma de comèdia romàntica, jugant amb les diferències socials de la parella i les contradiccions dels intel·lectuals d’esquerres. VI: Mk2 Films.

De Felipe GÁLVEZ, “Los colonos” / “The Settlers”. Amb Camilo Arancibia, Mark Stanley, Benjamin Westfall. Xile, a finals del segle XIX. Tres genets són contractats per un ric terratinent per marcar el perímetre de la seva extensa propietat. L’expedició, formada per un jove xilè, un mercenari nord-americà, i dirigida per un temerari tinent britànic, aviat es converteix en una incursió “civilitzadora”. Nota: La distribuïdora internacional en diu: En la seva esperada òpera prima, Felipe Gálvez explora una part crucial del passat colonial de Xile en un drama d’època visualment impressionant que destaca la diferència entre la veritat i la història. VI: MK2.

De Molly MANNING WALKER, “How to Have Sex”. Amb Mia McKenna-Bruce, Lara Peake, Samuel Bottomley. Guió de Molly Manning Walker. Òpera prima que segueix tres amics i les seves primeres trobades sexuals, en un ritu de pas, de vacances per Espanya. Tres amics que lluiten amb la pressió dels companys en la seva decisió de fer-ho. VI: MK2.

De Warwick THORNTON, “The New Boy”. Amb Cate Blanchett, Mezi Atwood, Deborah Mailman. Guió Warwick Thornton. La història mesmèrica d’un nen orfe aborigen de 9 anys que arriba en plena nit a un monestir remot dirigit per una monja renegada.