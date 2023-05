Festival de Canes 2023: el Jurat

Ja fa uns mesos que sabem que el Jurat del Festival de Canes 2023 el presidirà el suec Ruben Östlund, però es desconeixia l’equip que l’acompanyarà: avui s’ha fet públic.

El conformen: la directora marroquina Maryam Touzani; l’actor francès Denis Ménochet; la guionista i directora britànico-zambiana Rungano Nyoni; l’actriu i directora estatunidenca Brie Larson; l’actor estatunidenc Paul Dano; l’escriptor i cineasta afganès Atiq Rahimi; el director argentí Damián Szifrón i la directora francesa, guanyadora d’una Palma d’Or, Julia Ducornau.

Un Jurat que, si se’m permet, d’entrada jo el veig fluix i que sembla que el president Östlund, amb la seva personalitat expansiva, podrà manegar com vulgui. Però potser són prejudicis, cal esperar a veure com treballen com a jurat. Repassem-ne una mica el perfil de cada membre.

La directora i guionista marroquina Maryam Touzani és ara mateix coneguda pel seu film “Le Bleu du Caftan“, presentat l’any passat a Un Certain Regard; malgrat que havia estat anteriorment en competició a Canes en qualitat de guionista de la pel·lícula “Haut et Fort” (2021), de Nabil Ayouch, i encara abans havia tingut la seva òpera prima com a directora al Regard, “Adam“. Realment, un perfil baix…

L’actor francès Denis Ménochet és ara mateix, legítimament, tota una autoritat en el camp de la interpretació dins del cinema europeu. N’hi ha prou amb recordar que ell és el protagonista d’ “As Bestas” (Rodrigo Sorogoyen) i de “Peter Von Kant” (François Ozon), dues exhibicions de talent, amb registres ben diferents. Res a dir quant a la seva presència al Jurat, tot esperant que en sigui tan bon membre com actor.

La guionista i directora britànico-zambiana Rungano Nyoni, que, després d’haver viscut al País de Gal·les, ara s’està a Lisboa, és desconeguda pel gran públic, sobretot fora del Regne Unit, però té una trajectòria remarcable fins a cert punt. Ha estat nominada i guardonada als BAFTA en diverses ocasions amb els seus curtmetratges, un dels quals també premiat al Festival de Tribeca. Va co-escriure el guió de “The Mass of Men“, Lleopard d’Or a Locarno 2012. Va ser el 2017 que va presentar a la Quinzena dels Realitzadors “I’m Not a Witch“, òpera prima desenvolupada a la Residència del Festival de Canes i que va guanyar el BAFTA com a revelació de l’any. Més enllà de ser dona, cineasta i d’una especial sensibilitat pel continent africà, no sembla tampoc d’una personalitat com per ser al Jurat.

Pel que fa a l’actriu, productora i directora estatunidenca Brie Larson, sense arribar al cas d’anys anteriors amb d’altres actrius/estrelles nord-americanes presents al Jurat, fa tot l’efecte que se l’ha triada com a gerro bonic per fer lluir el Jurat a la pujada d’escales i a les recepcions del Festival. El 2013 va guanyar el premi de Millor Actriu a Locarno, pel seu paper a “Short Term 12” i el 2016 l’Oscar, el Globus d’Or i el BAFTA de la Millor Actriu, per “Room“; però ara mateix se la reconeix especialment per haver estat la protagonista estel·lar de la primera superheroïna femenina de Marvel, a “Captain Marvel” (2019) -ja veus!- i ha estat treballant amb cineastes -la majoria de segona fila- com J. Apatow, J. Ponsoldt, J. Gordon-Levitt, P. Lord i C. Miller, E. Wright… Això sí (sempre dona prestigi!) ha actuat al Williamstown Theater Festival. Com a directora, ha fet algun curt i un llargmetratge còmic (amb ella mateixa, Samuel L.Jackson i John Cusak). És també creadora d’una sèrie de televisió. I com a productora, s’ha produït els seus propis films com a cineasta i ara mateix ho fa dels seus nous projectes com a actriu.

L’actor, guionista i director estatunidenc Paul Dano, conegut sobretot per la seva faceta interpretativa, passa per ser una petita autoritat dins el cinema independent nord-americà.El vam descobrir quan tot just tenia 17 anys amb el seu personatge passota a “Little Miss Sunshine” i després l’hem vist treballar amb Paul Thomas Anderson, Denis Villeneuve, Ang Lee, Steve McQueen, Paolo Sorrentino, Bong Joon-ho, Spielberg… Va debutar com a director el 2018, amb “Wildlife“, presentat a Sundance i a la Setmana de la Crítica de Canes, entre d’altres festivals, nominat als Independent Spirit Awards, i que, protagonitzat per Carey Mulligan, en va escriure el guió conjuntament amb Zoe Kazan, basant-se en el llibre de Richard Ford.

L’escriptor i cineasta afganès Atiq Rahimi és especialment conegut i reconegut com a escriptor. Nascut a Kabul, viu refugiat a França d’ençà que hi hagué la invasió del seu país. El 2000 va publicar el seu primer llibre, Terra i cendres, que ell mateix va dur a la gran pantalla el 2004, essent seleccionat a Un Certain Regard. El 2008 va guanyar el Premi Goncourt amb La pedra de la paciència: Sangué sabur, que el 2012 adapta al cinema. Els seus llibres es van publicant amb regularitat i traduint a una vintena de llengües diferents. El 2020 va presentar a la secció Generation 14 Plus de la Berlinale “Our Lady of the Nile“, en què adaptà la novel·la de Scholastique Mukasonga. El 2022 va signar el llibret de ‘Shirine’ per a l’Òpera de Lió i, a més, home polifacètic en el camp de l’art i la cultura, s’ha inventat i exposa l’anomenada ‘calimorfia’, entre dibuix i caligrafia persa i japonesa.

El director i guionista argentí Damián Szifrón es pot dir que reapareix ara, amb aquesta presència al Jurat del Festival de Canes i amb 3 films nous que té en dansa, després que el 2014 impactés i fes petar de riure la Competició amb els seus “Relatos salvajes“, produïts per Almodóvar. De ben segur que faran bona parella amb el president Ruben Östlund, si ens atenem a la mirada sarcàstica al món que han compartit els seus films respectius. Però em reconeixereu que és una trajectòria curta, la de Szifrón, per ser ja en un Jurat com el de Canes.

La directora francesa, guanyadora d’una Palma d’Or, Julia Ducornau, sembla ‘a priori’ la personalitat més intrigant de les que conformen el Jurat. Amb la guardonada “Titane” (2021) va signar una obra radical, que venia després de la seva no menys lleugera òpera prima “Crudo” (2016), projectat a la Setmana de la Crítica de canes, al Festival de Toronto, a Sundance, a Sitges, premi FIPRESCI a Canes i multi-guardonada a Sitges (entre d’altres reconeixements, el Citizane Kane a directora revelació i el Méliès d’Argent). Ha realitzat dos episodis de la sèrie ‘Servant‘, creada per M. Night Shyamalan, i dos episodis de la sèrie d’ Apple ‘The New Look‘. Actualment treballa amb la poderosa A24 TV la que serà la seva pròpia sèrie televisiva, alhora que prepara el seu nou llargmetratge.

Crèdits fotogràfics: Julia Ducournau © Stephane Cardinale – Corbis / Getty Images – Damián Szifrón © Gabriel Machado – Rungano Nyoni © Gabriel Gauchet – Paul Dano © Jay L. Clendenin / Getty Images – Ruben Östlund © Julien Lienard / Getty Images – Denis Ménochet © Sabine Villiard – Brie Larson © Randy Holmes / Getty Images – Atiq Rahimi © Frédéric Stucin – Maryam Touzani © Lorenzo Salemi.