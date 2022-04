Festival de Canes 2022: un gruix espectacular

Les pel·lícules de la selecció oficial dels festivals de Canes i Venècia de l’any passat m’estan donant alguns dels millors moments com a espectador. Avui s’ha fet pública la programació de Canes 2022, bona part del cinema que vindrà els propers mesos. Ja fa nou anys que no vaig a Canes, però he procurat seguir-lo de prop. Enguany intentaré fer-ne un seguiment més intensiu, que hauria de tenir el seu reflex en aquest bloc. I és que el gruix de noms coneguts és espectacular, en una programació ben estructurada, amb títols cara a la galeria i la faramalla i títols d’autor, amb noms com David Cronenberg, germans Dardenne, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Lukas Dhont, James Gray, Hirokazu Kore-eda, Cristian Mungiu, Ruben Östlund, Park Chang-wook, Kelly Reichardt, Kirill Serebrennikov o Jerzy Skolimovski, això només en la secció competitiva. Altres noms, presents en altres seccions: Olivier Assayas, Marco Bellocchio, Rachid Bouchareb… N’estarem atents!



A la roda de premsa d’avui, no se n’ha fet públic el nom del president del jurat, ni el cartell oficial, dades que habitualment es donaven a conèixer mesos abans. En els propers dies s’actualitzarà la informació, amb aquestes dades i altres autors i pel·lícules que avui encara no s’han anunciat.