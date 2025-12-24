Fascinant!: François Ozon, ran d’“El extranjero” / “L’Étranger” / “Lo straniero”

Resulta fascinant (de debò) llegir les declaracions de François Ozon, arran de la seva pel·lícula El extranjero / L’Étranger / Lo straniero, sobre el repte de dur a la pantalla una novel·la (inadaptable?) com ‘L’estrany’, d’Albert Camus: Perquè és un llibre filosòfic, és molt difícil traslladar en un film una història en què gairebé no passa res / Adaptar-ho no va ser gens fàcil. La primera part és molt conductista, amb molts esdeveniments, fets que es poden descriure perquè ja es descriuen al llibre. Però després ens trobem en un flux de consciència, en un pensament que gradualment pren forma amb tota una reflexió sobre l’absurd, el sentit de la vida, la nostra relació amb el món i amb la mort / Quan llegeixes el llibre, no hi ha cap descripció d’en Meursault. No saps si és lleig, si és blanc, si és gran o petit. Ni tan sols saps quina edat té. És un personatge que pertany a tothom / És un personatge que no té emocions ni sentiments, no parla, no té empatia. Però alhora és un personatge molt misteriós / Molts joves han vingut a veure la pel·lícula, sens dubte perquè s’identifiquen amb aquest personatge emocionalment anestesiat. Es podria pensar que és una obra nihilista, però no és gens així / [Actualment] estem presenciant, per exemple, una revolució conservadora. Inevitablement, el crit de Meursault encara ressona avui / Avui, la invisibilitat dels àrabs al llibre és evident, mentre que en aquell moment no va sorprendre ningú. Quant a Camus, aquesta no és en absolut una opció racista (..). Tanmateix, en un moment en què el colonialisme està documentat, era essencial donar veu als personatges àrabs / [Benjamin Voisin] és un actor en el ple sentit de la paraula, i aquesta vegada li vaig demanar que no actués, sinó que simplement fos. Per a preparar-lo, li vaig demanar que llegís ‘Notes sur le cinématographe’ (1975), d’en Robert Bresson, en què en Bresson explica que no busca actors, sinó «models» en el sentit de presències pures, amb un estil interpretatiu molt intern / Volia relatar aquell període colonial tan complex, del qual molts encara en senten nostàlgia. Els colons hi van menar una vida agradable, amb pocs costos, bressolats pel mar Mediterrani, sovint descrit pel Camus en els seus llibres. Havíem d’entendre ràpidament l’entorn idíl·lic en què viu Meursault…
François Ozon: “Ens protegim de la violència del món amb la indiferència”. Bernat Salvà [BS] va entrevistar Ozon [FO] al Festival de Sant Sebastià 2025 i en publica la conversa, al diari El Punt Avui:
[BS] ‘L’estrany’ sovint s’ha considerat una novel·la inadaptable [FO] És veritat que tothom diu que és inadaptable perquè és un llibre filosòfic, és molt difícil traslladar en un film una història en què gairebé no passa res. La meva manera d’entrar a la història va ser per dos camins. D’una banda, intentar comprendre la realitat d’un personatge, entendre’l i encarnar-lo. Meursault és un antiheroi total, exactament el contrari del que ens ensenyen a les escoles de cinema que s’ha de fer. És un personatge que no té emocions ni sentiments, no parla, no té empatia. Però alhora és un personatge molt misteriós. D’altra banda, era clau l’aspecte històric: comprendre per què aquesta història, escrita el 1939, és encara tan universal i ressona tant avui dia. Vaig confiar plenament en el llibre. (..) El llibre, com totes les obres mestres, se’ns escapa, hi ha moltes interpretacions possibles.
[BS] És una pressió extra adaptar un llibre que coneix tothom? [FO] (..) Quan es va llançar el tràiler i van veure per fi Meursault encarnat per Benjamin Voisin, hi va haver moltes reaccions. Uns deien que era exactament així; altres, que no, que no tenia aquella edat, que havia de ser bru… Tothom tenia la seva opinió. En realitat, quan llegeixes el llibre, no hi ha cap descripció de Meursault. No saps si és lleig, si és blanc, si és gran o petit. Ni tan sols saps quina edat té. És un personatge que pertany a tothom. És molt possible que em guillotinin quan la pel·lícula s’estreni a França a finals d’octubre, perquè no estaran d’acord amb el Meursault que he vist, però és la meva versió.
[BS] Planteja de la violència colonial com a rerefons de la història [FO] Em sembla un text que continua sent molt modern avui dia. El llibre no mostra en absolut la colonització perquè el 1942 Algèria era vista des de França com dos departaments francesos. (..) Per això vaig voler contextualitzar-ho a través de les imatges d’arxiu, al principi de la pel·lícula, per mostrar com França veia Algèria, una idealització de la colonització. Eren dues comunitats que vivien una al costat de l’altra i els nadius eren vistos com a ciutadans de segona.
(..) [BS] Sorprèn que un autor tan compromès ideològicament com Albert Camus creï un personatge que és l’antítesi d’ell [FO] Albert Camus el defensa amb una frase molt opaca (..). Va escriure textualment: “Meursault és l’únic Crist que ens mereixem.” Defensa el personatge perquè mai no menteix, és algú que diu sempre la veritat en una societat en què tothom menteix. De tota manera, és un personatge molt ambigu, perquè la seva indiferència en certa manera la trenca en matar l’àrab. En certa manera és com si llavors entrés al món. A partir del moment que mata l’àrab, de sobte se n’adona de les coses, com si obtingués una consciència. Això és el que m’interessava mostrar en el film: al principi es veu Meursault i després sentim Meursault.
François Ozon: “Fatalment, el crit de Meursault encara ressona”. David Ezan [DE] parla amb Ozon [FO], a Trois Couleurs:
[DE] Quan vas llegir per primera vegada la novel·la d’Albert Camus? [FO] El vaig descobrir durant els meus anys d’escola, quan era adolescent. No en vaig entendre gaire en aquell moment. Quan el vaig rellegir fa dos o tres anys, em va sorprendre haver-lo llegit tan jove! Tot i que a primera vista sembla accessible, planteja tota mena de qüestions metafísiques. Sobretot, planteja més preguntes de les que respon.
[DE] Un “bon” personatge de cinema és algú amb qui l’espectador es pot identificar, ben al contrari d’en Meursault. Com vas abordar aquesta qüestió? [FO] Això és el que em va entusiasmar d’entrada: normalment intentem fomentar l’empatia amb el personatge, les motivacions del qual es poden explicar. Aquí no hi ha res d’això. Podria funcionar? En Meursault no fa cap esforç, no juga el joc social. Observa. Em vaig dir a mi mateix que no hauríem d’intentar esbrinar si és un psicòpata o té el síndrome d’Asperger. No. És un enigma, una pàgina en blanc. Tothom hauria de poder projectar-hi el que vulgui.
[DE] Què vas trobar rellevant per adaptar-ho avui? [FO] Ja n’he fet algunes preestrenes i molts joves hi han vingut, a veure-la, sens dubte perquè s’identifiquen amb aquest personatge emocionalment anestesiat. Es podria pensar que és una obra nihilista, però no és gens així. Camus observa l’absurditat del món sense resignar-s’hi; està en rebel·lia. Està en contra de les ideologies, algunes de les quals estan fent un fort retorn – estem presenciant, per exemple, una revolució conservadora. Inevitablement, el crit de Meursault encara ressona avui.
(..) [DE] Les teves imatges també són molt sensuals i evocadores. Com aconsegueixes aquest efecte? [FO] En primer lloc, volia relatar aquest període colonial tan complex, del qual molts encara en senten nostàlgia. Els colons hi van menar una vida agradable, amb pocs costos, bressolats pel mar Mediterrani, sovint descrit pel Camus en els seus llibres. Havíem d’entendre ràpidament l’entorn idíl·lic en què viu Meursault. El meu director de fotografia, Manuel Dacosse, i jo vam centrar les imatges en el sol i l’enlluernament. El blanc i negre és més potent; pots portar els punts de llum al màxim. Hi ha una mena de puresa que fa ressaltar la bellesa de les coses. I el blanc i negre mostra clarament que estem filmant un món que ja no existeix.
[DE] És impossible fer-ho sense reinterpretacions contemporànies del llibre. Un exemple que em ve al cap és ‘Meursault, contre-enquête’ de Kamel Daoud, publicat el 2013, que narra el mateix drama des d’una perspectiva àrab… [FO] Avui, la invisibilitat dels àrabs al llibre és evident, mentre que en aquell moment no va sorprendre ningú. Quant a Camus, aquesta no és en absolut una opció racista; és important aclarir-ho. El llibre simplement descriu la realitat des d’una perspectiva colonial. I la reflexió de Camus és intrínseca a aquest context històric, que calia definir. Tanmateix, en un moment en què el colonialisme està documentat, era essencial donar veu als personatges àrabs. La germana de la víctima és present al llibre, sense ser anomenada ni desenvolupada. A la pel·lícula se l’anomena Djemila [interpretada per Hajar Bouzaouit, nota de la redacció] i té una perspectiva i una consciència àrabs que presagien les tensions futures entre França i Algèria.
[DE] Com vas preparar Benjamin Voisin per a un paper tan introspectiu? [FO] A “L’estiu del 85” (2020), en Benjamin va interpretar un paper molt expansiu que anava més en línia amb la seva personalitat. És un actor en el ple sentit de la paraula, i aquesta vegada li vaig demanar que no actués, sinó que simplement fos. Per a preparar-lo, li vaig demanar que llegís ‘Notes sur le cinématographe’ (1975), d’en Robert Bresson, en què en Bresson explica que no busca actors, sinó «models» en el sentit de presències pures, amb un estil interpretatiu molt intern. Al plató, en Benjamin trobava difícil fer diverses preses. Per a ell, hauria estat contradictori que un personatge com Meursault “actués”. Dir les coses una vegada, sí, però no deu o quinze vegades com sol passar. (..).
François Ozon: “M’agraden els personatges que són una mica misteriosos i la seva vida interior”. Fabien Lemercier [FL] entrevista Ozon [FO], a Cineuropa:
[FL] Què et va fer voler adaptar la famosa novel·la d’Albert Camus? [FO] Tenia un altre projecte, una pel·lícula amb tres històries diferents de trenta minuts, incloent-ne una sobre un jove actual que qüestionava la seva pròpia vida, que estava força desconnectat del món i va intentar suïcidar-se. No vaig poder aconseguir finançament per a aquesta pel·lícula, així que vaig abandonar aquell projecte, però a molts dels meus amics els va agradar molt aquesta història i em van aconsellar que la desenvolupés com a llargmetratge. Així que vaig rellegir ‘L’estrany’ per inspirar-me, per tenir idees. També ho vaig fer per curiositat (..) . El llibre continuava sent tan increïble com sempre, i vaig sentir que hi podia trobar tot el que volia expressar, i d’una manera molt més forta i intel·ligent del que m’havia imaginat.
[FL] Per què et senties tan atret per aquella sensació de distanciar-te del món, de no trobar sentit a la vida? [FO] És una sensació de no entendre el món, de ser un espectador de la teva pròpia vida. M’agraden els personatges que són una mica misteriosos, introspectius. Una de les meves pel·lícules anteriors, Jove i bonica / Jeune & jolie [2013], tractava d’una noia que també semblava desconnectada de les coses, desconnectada de les seves emocions. Aquest personatge és una mica com el seu homòleg masculí. M’agraden els personatges opacs que intentem comprendre al llarg de la pel·lícula. De fet, quan vaig començar a adaptar ‘L’estrany’, no entenia en Meursault, i vaig fer aquesta pel·lícula per intentar comprendre qui és i per què actua com ho fa. És que hi ha moltes coses reprovables i condemnables en el que fa, que són difícils de racionalitzar o de psicologitzar.
(..) [FL] Com vas abordar la dimensió filosòfica i metafísica de l’obra? [FO] Això és el que més por em feia, i la veritat és que adaptar-ho no va ser gens fàcil. La primera part és molt conductista, amb molts esdeveniments, fets que es poden descriure perquè ja es descriuen al llibre. Però després ens trobem en un flux de consciència, en un pensament que gradualment pren forma amb tota una reflexió sobre l’absurd, el sentit de la vida, la nostra relació amb el món i amb la mort. No es tractava de donar una lliçó de filosofia, sinó d’una cosa encarnada i viva, i crec que, gràcies als actors, funciona. (..)
