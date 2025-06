“Estrany riu” s’estrenarà el 3 d’octubre!

La distribuïdora Elástica Films ha fet saber, mitjançant les seves xarxes, que el 3 d’octubre de 2025 estrenarà “Estrany riu“, òpera prima de Jaume Claret Muxart. Una pel·lícula que esperem amb candeletes. I és que a en Jaume Claret Muxart molts el vam descobrir amb l’excel·lent curtmetratge Ella i jo (2020) i tenim ganes de veure-li el primer llargmetratge.

De Jaume CLARET MUXART, “Estrany riu” / “Strange River”.

Producció: Catalunya (Alma Cinema*), Alemanya (Schuldemberg Films*). Any: 2025. Durada: 1h40. Llengües: català (principal idioma), anglès i alemany.

Nota sinòptica: En Dídac (15 anys) viatja en bicicleta pel curs del Danubi amb la seva família durant un estiu. Però quan coneix el misteriós Alexandre (18 anys), que apareix i desapareix a les aigües del riu, alguna cosa en ell comença a canviar.

Sinopsi: En Dídac (15 anys) viatja en bicicleta pel Danubi amb la seva família durant un estiu. Inicia el viatge on neix el riu, a Alemanya. Però una tarda, comença a trobar una figura estranya. És l’Alexandre (de 18 anys), que apareix i desapareix entre les aigües del riu. En Dídac nota que alguna cosa està canviant en ell. En aquell moment, el Danubi s’eixampla i es converteix en un riu gegant. L’aparició d’aquest nen misteriós comença a afectar la seva relació amb la seva família. En Biel (de 13 anys) veu com el seu germà va creixent i se n’allunya per estar amb l’Alexandre. La Monika (40 anys), la mare, que havia fet el mateix viatge quan tenia setze anys, es comporta de manera estranya mentre coqueteja amb altres desconeguts. Ara, en tornar al riu, evoca el record d’un amor de joventut que va viure en aquella època. Al final del viatge, quan la Monika veu l’Alexander i el Dídac junts, entén que ara és el torn del seu fill de viure el que va viure i els convida a escapar riu avall en un vaixell. Però durant el crepuscle, en Dídac comença a desconfiar de l’Alexander.



Amb: Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol, Jan Monter, Bernat Solé, Francesco Wenz, Roc Colell.

Guió: Jaume Claret Muxart i Meritxell Colell. Muntatge: Maria Castan de Manuel i Meritxell Colell.

Enllaços: Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Cineuropa, Acadèmia catalana del cinema, D’A, APPA, Audiovisual451.

Informació: Jaume Claret ha declarat: Aquesta pel·lícula neix dels viatges amb bicicleta que feia al costat de la meva família cada estiu per un riu diferent d’Europa i voler retratar aquest particular món en un to romàntic i de creixement vital. La pel·lícula es desenvolupa a partir de la geografia del Danubi. El riu que en un inici no és més que un rierol es va eixamplant alhora que Dídac creix (Cineuropa). I l’Acadèmia catalana del cinema diu: Claret dibuixa la relació entre dos germans, en Dídac (16) i en Biel (14), que es veu travessada per la presència de l’Alexander, un noi misteriós que sedueix el Dídac i que, igual que el riu, creix a passes gegantines: “he volgut representar aquest vincle fraternal des d’una tendresa naturalitzada, que no erotitzada”; una mirada poc freqüent “quan es tracta de personatges masculins”, afirma Claret. Al final del rodatge, Audiovisual 451 recollia aquestes declaracions: “Després de set anys de preparació, rodar aquesta pel·lícula ha estat una experiència intensa, familiar i sanadora. Hem vist com els actors joves creixien dia a dia, guanyant confiança amb cada escena. Hem aconseguit tenir moments de calma on l’emoció es transforma en una trobada, una carícia o una conversa íntima sobre l’amor. Amb aquesta pel·lícula esperem haver creat una obra fresca, personal i sorprenent”, comenta Jaume Claret Muxart.

Director: Web pròpia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

FOTO: “Estrany riu” (Elastica)