“Estiu 1993”, de Carla Simón, la millor pel·lícula catalana del segle XXI

200 experts trien les millors pel·lícules catalanes del segle XXI: en aquest article, en Xavi Serra va presentar la iniciativa, que ell ha coordinat, amb motiu del 15è aniversari del diari Ara, en col·laboració amb l’Associació Catalana de la Crítica i l’Escriptura Cinematogràfica i de la Filmoteca de Catalunya: demanar a crítics, periodistes, acadèmics i persones del sector del cinema que seleccionessin les millors produccions catalanes dels últims 25 anys.
«El 1952 la revista anglesa Sight & Sound va demanar a 85 crítics d’arreu del món les seves 10 pel·lícules favorites de la història del cinema. 63 van respondre a la crida i amb les llistes que van enviar es va confeccionar un primer cànon possible de la història del cinema, liderat amb 25 vots per El lladre de bicicletes de Vittorio De Sica. L’enquesta de Sight & Sound, repetida i expandida cada deu anys, ha demostrat el poder de les llistes per crear opinió, promoure el debat i celebrar l’excel·lència en el cinema. Amb aquesta mateixa vocació, l’ARA ha preguntat a 200 experts quines són les millors pel·lícules catalanes del segle XXI. L’objectiu és celebrar el cinema català dels últims 25 anys, però, sobretot, pensar i debatre el nostre cinema amb esperit lúdic i crític», explica en Xavi Serra.
La llista completa que surt de l’enquesta es publicarà demà, 12 d’abril de 2026, al suplement Diumenge de l’Ara, que inclourà un dossier especial amb textos dels crítics de l’Ara sobre les 25 pel·lícules més votades i un reportatge sobre el film més votat. Tanmateix, ja podem consultar-ho, en aquesta web especial: Les millors pel·lícules catalanes del segle XXI, tant els esmentats textos dels crítics com les llistes del que hem votat els que hi hem participat. Com es pot comprovar, els experts que hi hem participat som majoritàriament crítics i periodistes especialitzats en cinema, també algun comentarista -com un servidor-, tant de mitjans catalans com de fora de Catalunya, però també investigadors, acadèmics, programadors, directors de festivals i perfils diversos del sector cinematogràfic.
Ho explica en Xavi Serra: «Per què l’enquesta es concentra només en els últims 25 anys? Sobretot a causa de la naturalesa intermitent de la història del cinema català, mancada de continuïtat arran del franquisme i el desplaçament dels centres de producció a Madrid. Més que una, el cinema català en té moltes, d’històries: la dels pioners com Segundo de Chomón, la del cinema amateur català, la del cinema policíac de postguerra, la de l’Escola de Barcelona… Nosaltres hem volgut explicar la història que segurament ens pertoca com a diari nascut el 2010: la del cinema català contemporani, que en el tombant del segle XXI comença una nova etapa de renovació dels codis formals. També és l’etapa en què s’incorporen les dones al cinema català i, per tant, la més representativa del seu potencial.
En un gest que l’honora en Serra exposa la qüestió (en plausibles termes oberts al debat): «Plantejar una enquesta com aquesta també ens aboca a la qüestió de què entenem per cinema català, un debat encara obert. L’opció que hem triat pretén ser la més completa: considerar catalanes totes les pel·lícules dirigides per un cineasta català, independentment del lloc de producció, i també les pel·lícules amb producció catalana, independentment del percentatge de producció catalana, de la llengua utilitzada o de l’origen de l’equip artístic. És una decisió que no pretén tancar el debat al voltant de la catalanitat i el cinema, simplement obrir la finestra més exhaustiva possible per observar el cinema fet per directors catalans o des de l’ecosistema productiu català»
«Seguint l’exemple de Sight and Sound, hem demanat a tots els participants una llista sense ordre ni jerarquies de 10 pel·lícules, i hem atribuït un vot a cada pel·lícula. Hem acceptat qualsevol pel·lícula d’una durada mínima de 60 minuts i estrenada (en sales, festivals o plataformes) entre l’1 de gener del 2001 i el 31 de desembre del 2025. En total han participat en l’enquesta 200 experts que, en conjunt, han votat 267 pel·lícules diferents. Tot plegat vol ser una invitació a descobrir la profunditat i riquesa del cinema català actual i les seves millors pel·lícules»
«Per debatre sobre els últims 25 anys de cinema català a partir dels resultats de l’enquesta de l’ARA, la Filmoteca de Catalunya acollirà el dimarts 14 d’abril a les 18 h una taula rodona amb quatre dels experts que han participat en l’enquesta: les crítiques de l’ARA i docents Eulàlia Iglesias i María Adell Carmona; el crític, investigador i cineasta Arnau Vilaró, i el programador cinematogràfic Miquel Escudero. I l’endemà, el dimecres 15 d’abril a les 19 h, la Filmoteca dedicarà una sessió especial a la pel·lícula més votada de l’enquesta de l’ARA centrada en els processos creatius de l’obra i conduïda pel director o directora del film»
De Carla SIMÓN, Estiu 1993 – Verano 1993 – Été 93 – Estate 1993 – Summer 1993.
Producció: Catalunya (Inicia), Espanya (Avalon). Any: 2017. Durada: 1h37. Versió original: en català.
Sinopsi: Catalunya, estiu 1993. La Frida, una nena de sis anys acaba de perdre la seva mare. Ara, seguint l’última voluntat de la seva mare, ha de traslladar-se de Barcelona a un petit poble de la Garrotxa amb la seva nova família: el germà de la seva mare, l’Esteve, la seva dona la Marga i la seva filla de tres anys, l’Anna.
Amb: Laia Artigas, Paula Robles, David Verdaguer, Bruna Cusí, Fermí Reixach, Isabel Rocatti, Quimet Pla, Montse Sanz.
Guió: Carla Simón. Muntatge: Ana Pfaff, Dídac Palou. Fotografia: Santiago Racaj. Música original: Pau Boïgues, Ernest Pipó. So: Roger Blasco (disseny), Eva Valiño (so directe). Càsting: Mireia Juárez. Vestuari: Anna Aguilà. Maquillatge i perruqueria: Piluca Guillem, Marta Arce. Direcció artística: Mónica Bernuy. Direcció de producció: Mireia Graell Vivancos.
Festivals i premis: GOYA 2018 (Millor Direcció Novella, Actor Secundari -David Verdaguer-, Actriu Revelació -Bruna Cusí- i altres 5 nominacions: Pel·lícula, Guió, Muntatge, Fotografia, Direcció de Producció) | GAUDÍ 2018 (Millor Pel·lícula, Direcció, Guió, Muntatge, Actriu Secundària -Bruna Cusí- i 9 altres nominacions: Actriu -Laia Artigas-, Actor Secundari -David Verdaguer-, Direcció de Producció, Direcció Artística, Música Original, Fotografia, Vestuari, So, Maquillatge·Perruqueria) | LONDRES 2017 (Menció Especial) | MÀLAGA 2017 (Millor Pel·lícula i 4 altres guardons) | BERLÍN 2017 (Millor Òpera Prima, Gran Premi del Jurat Internacional de Generation Kplus) | Altres reconeixements.
Distribuïdores i estrena als cines ⇒ Mercat espanyol, D: Avalon, E: 30.06.2017. Mercat francès, D: Pyramide Distribution, E: 19.07.2017. Mercat italià, D: Wanted, E: 05.07.2018. Vendes internacionals: New Europe Film Sales.
Disponible a plataformes: FilminCat | Filmin | Movistar Plus+ | Amazon Prime | HBO Max | RTVE Play.
A partir d’una història d’inspiració autobiogràfica sobre el procés de dol d’una nena, la Frida (Laia Artigas), trasplantada de Barcelona al camp per començar una nova vida amb els oncles després de la mort dels pares, Carla Simón firma una pel·lícula capaç de generar, des de l’estricte punt de vista d’un infant, una emoció generalitzada. ‘Estiu 1993’ demostra el talent d’una cineasta els mèrits de la qual no es fan notar. La narrativa es desplega amb una fluida naturalitat; la lectura sobre un temps i un país, la Catalunya post-Olímpica marcada pel tabú de la sida, s’ofereix des del fora de camp i l’entredit; i la prodigiosa feina amb els intèrprets (no només) infantils, sobretot amb Laia Artigas, amplia l’espectre d’emocions no exterioritzades habitual en els actors no professionals. Quan fa gairebé nou anys es va estrenar ‘Estiu 1993’, ja parlàvem en aquest diari d’un film que estava “deixant empremta en la història del cinema català”. Perquè en el primer llargmetratge de Carla Simón cristal·litzen una sèrie d’inquietuds i tendències que es coven des del tombant del segle XX al XXI. Per exemple, un recanvi generacional que posa en evidència la qualitat de la infraestructura formativa del país (escoles i universitats, però també tota una xarxa de festivals, associacions professionals, mitjans de tradició cinèfila…) però que, lluny de marcar distàncies, recull l’herència de molts antecessors, com ara la de les primeres directores que van normalitzar la perspectiva íntima a la gran pantalla, o la dels representants d’una forma de fer pel·lícules allunyada dels grans models industrials i més propera a les tradicions autorals europees. ‘Estiu 1993’ també va confirmar la possibilitat d’un cinema en català de batec universal que s’arrela orgànicament en una cultura pròpia popular i secular. Un cinema nacional que, com la protagonista del film, es trobava en part desemparat i ha maldat per trobar, per fi, el seu lloc al món.
