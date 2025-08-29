Enllaç amb cròniques en català de Venècia 2025

No puc fer el seguiment de la Mostra de Venècia 2025 com m’hauria agradat i, de fet, no sé pas si podré seguir més festivals de cinema, ja que estic treballant amb un projecte (no cinematogràfic, però sí cultural/educatiu) que pot consumir-me bona part de les hores que tenia disponibles per al blog “Club 7 Cinema”. No avancem esdeveniments encara, però, de moment Venècia 2025 em queda sense més seguiment que aquests enllaços amb cròniques publicades en català pels enviats especials o algun article que estigui relacionat amb el festival. Us en demano disculpes, als seguidors d’aquest blog.
Julia Roberts obre el debat sobre el #MeToo a Venècia. La pel·lícula ‘After de hunt’, de Luca Guadagnino, estudia un cas fictici d’agressió sexual a la Universitat de Yale.
Yorgos Lanthimos i Emma Stone imaginen un surrealista Judici Final a Venècia. El director grec i l’actriu nord-americana estrenen ‘Bugonia’ a la Mostra de cinema.
Paolo Sorrentino estrena a Venècia la seva millor pel·lícula des de ‘La gran bellesa’. El director italià inaugura la Mostra de cinema amb la continguda i commovedora ‘La grazia’.
Clooney viatja al centre de si mateix a Venècia amb ‘Jay Kelly’. L’actor comparteix repartiment amb Adam Sandler en la història sobre una estrella de cine fictícia i reconeguda sumida en una profunda crisi amb què Noah Baumbach competeix a la Mostra. Lanthinos competeix amb ‘Bugonia’, on torna a col·laborar amb Emma Stone.
‘La Grazia’ reivindica a Venècia els millors Sorrentino i Servillo. El conflicte a Gaza s’ha fet present en el certamen cinematogràfic. La pel·lícula està ambientada en les altes esferes de la vida política italiana. El director de la Mostra condemna la mort de civils a la Franja però assegura que no vetarà la presència d’artistes partidaris del Govern d’Israel.
Jaume Claret debuta a Venècia amb la pel·lícula ‘Estrany riu’. El barceloní presenta el seu primer film a la secció Orizzonti, inspirat en records familiars i rodat en 16 mm al Danubi. Article d’ Aina Argueta/Agències, al diari El Punt Avui.
Jaume Claret Muxart: “Quan vam veure la pel·lícula a casa, el meu pare va plorar”. Entrevista (molt interessant!) de Paula Valls, al diari Ara.
Sorrentino obre el festival de Venècia amb ‘La Grazia’, els dilemes d’un president.
