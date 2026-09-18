Enllaç amb cròniques en català de Sant Sebastià 2026

A partir d’avui, aniré penjant en aquest apunt l’enllaç amb cròniques del Festival de Sant Sebastià 2026 que es publiquin en català.
18.09.2026 | Catalunya desembarca al Zinemaldia. «Una trentena de produccions catalanes formaran part del programa de la 74a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià»
18.09.2026 | Estrelles americanes, perles europees i films d’autor. «El Festival de Cinema de Sant Sebastià torna a apostar per la fórmula d’estrelles americanes, perles europees i films d’autor que l’ha convertit en el primer, sens dubte, dels certàmens de cinema estatals, i en el quart més important (això és més discutible) dels europeus, darrere de Canes, Venècia i Berlín. No és que siguin compartiments estancs»
18.09.2026 | Albert Serra: “Ingrid Caven ha construït una ficció poètica sobre la pròpia vida”. Entrevista a l’Albert Serra, que «presentarà Seize moments de ma vie en la primera jornada del festival de Sant Sebastià», «El film, estrenat mundialment l’agost a Locarno, és una immersió en un concert de Caven i els Molforts», «El cineasta està enllestint el muntatge de la seva pròxima pel·lícula, Out of this world»
17.09.2026 | José Luis Rebordinos: “Vam cometre un error al no deixar que li fessin preguntes sobre Gaza a Jennifer Lawrence”. Entrevista al director del festival que «ha ampliat i consolidat la seva posició central en l’ecosistema cinematogràfic espanyol durant el mandat de Rebordinos, que aquest any posarà el punt final a la seva etapa com a director»
17.09.2026 | Sant Sebastià, capital mundial del cinema. «L’actor argentí Ricardo Darín, homenatjat en el Festival de Sant Sebastià de 2017 amb la concessió del Premi Donostia, esdevé enguany la imatge del cartell de la 74 edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià», «El certamen donostiarra entregarà un Premi Donostia a Naomi Watts. Watts presentarà la pel·lícula americana La esposa perfecta del cineasta canadenc debutant Ben Shirinian, « Tanmateix, el festival basc entregarà un segon Premi Donostia a Werner Herzog, figura indiscutible del millor cinema d’autor. L’estada donostiarra del veterà cineasta vindrà acompanyada de la seva darrera pel·lícula, Bucking Bastard», «D’altra banda, Ghost Song de Fatih Akin, pel·lícula de la secció oficial, serà l’encarregada d’inaugurar la 74a edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià»
10.09.2026 | Un conjunt de bones directores. Panoràmica del cinema fet per dones que es veurà a tot Sant Sebastià 2026: «Ja es coneixen totes les pel·lícules que hi participaran i sorprèn comprovar l’escassa presència de dones directores a la Secció Oficial. Tot i això, Sant Sebastià continua sent un dels festivals amb més presència femenina en el conjunt del certamen. I, com és habitual, un dels seus Premis Donostia serà per a una dona, en aquest cas, l’actriu Naomi Watts»
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