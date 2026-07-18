Enllaç amb crítiques i articles en català sobre estrenes del 17 de juliol

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines al voltant del 17 de juliol. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Eulàlia Iglesias. Crítica, al diari Ara: Christopher Nolan converteix l’’Odissea’ en un film de venjança, obscur i fascinant. «’La odisea’ recapitula les inquietuds habituals del director britànic, que redobla la seva aposta pel cinema com a espectacle audiovisual aclaparador»
Quim Casas, crítica al diari El Periódico: Un espectacle tan homèric com bonic. «Els adeptes a la mitologia grega no crec pas que se sentin defraudats, i els seguidors de Nolan, tampoc»
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: Un viatge a Ítaca emotiu i trepidant amb Christopher Nolan i Matt Damon.
Quim Casas, altres articles al diari El Periódico: Nolan converteix l’‘Odissea’ en un homèric ‘blockbuster’ d’autor. «Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson i Tom Holland encapçalen l’espectacular repartiment de la pel·lícula més esperada de l’any / El film, rodat en 70 mm i IMAX amb un pressupost de 219 milions, arriba al cine el pròxim 17 de juliol». La pel·lícula més esperada de l’any: ‘La odisea’ segons Christopher Nolan, entre la mitologia i el ‘blockbuster’ d’autor.
Nando Salvà, article al diari El Periódico: ‘La odisea’ de Nolan, un mar de polèmiques. «El nou treball del director d’‘Interstellar’ arriba avui a les sales de cine després de mesos de controvèrsies pel rodatge, el repartiment i la seva reinterpretació del mite clàssic d’Homer. A Grècia han lamentat la falta d’actors grecs entre els intèrprets. Musk ha acusat el realitzador de «pixar-se damunt la tomba d’Homer»
Carles Planas Bou. Article al diari El Periódico: Christopher Nolan, director de ‘La Odisea’, assegura que molta gent «menysprea» la IA. «El cineasta britanicoestatunidenc creu que la tecnologia pot ser una eina útil, però rebutja la idea que substitueixi per complet la creativitat humana»
Rafael Tapounet, article al diari El Periódico: De Troia a la galàxia, passant pel Mississipí: 10 visions de ‘La Odisea’. «Christopher Nolan se suma a una llarga llista de creadors que han portat l’obra d’Homer a la pantalla amb intencions i pressupostos molt diversos»
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Joan Pons. Crítica, al diari Ara: La candidata ‘indie’ a pel·lícula boca-orella de la temporada. «John Magaro i la petita Molly Belle Wright protagonitzen ‘Omaha’, el debut en la direcció de Cole Webley»
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies | BCN Film Festival 2026. | Cinema en català.
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: ‘La vida és Verdi’, homenatge sentit a un cinema centenari.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Nota: al moment de publicar aquest apunt, no he trobat articles d’interès sobre aquest film publicats en català.
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PORTADA: The Odyssey (Universal Pictures)
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