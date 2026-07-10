Enllaç amb crítiques i articles en català sobre estrenes del 10 de juliol

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines al voltant del 10 de juliol. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | Berlín 2025 · Competició. En aquest blog: Berlín 2025: la Competició.
María Adell Carmona. Crítica, al diari Ara: I si la teva filla adolescent sabés tot el que fas? «El director alemany Frédéric Hambalek apunta a la família burgesa en la sàtira ‘Marielle lo sabe todo’»
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | Festival de Sant Sebastià 2025 · Secció Oficial.
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: L’enigma d’una dona.
Marla Jacarilla. Crítica a Filmtopia: La ferida invisible. «El tercer llargmetratge de la directora argentina Milagros Mumenthaler confirma el seu talent amb una suggeridora història plena de metàfores i interrogants»
Xavi Serra. Article, al diari Ara, amb declaracions de Milagros Mumenthaler: “Arriba una edat en què et planteges on estàs i què has fet amb la teva vida”. «Milagros Mumemthaler estrena la pel·lícula ‘Las corrientes’, protagonitzada per una fascinant Isabel Aimé González Sola»
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | Festival de Màlaga 2026 · Fora de Concurs.
Bernat Salvà. Al diari El Punt Avui, entrevista a Román Parrado: “La gent en general és bona, es veu en les situacions límit”. «Estrena el film de ficció ‘Andy’, la història d’una nena que travessa Mèxic cap als EUA rodada amb les eines del documental».
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies | BCN FF 2026 · Secció Oficial. Nota: estrenada també en VOSC (i VC).
Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui: Perseguint el ‘Cézanne de la falsificació’.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | Tokyo IFF 2025 · Centerpiece | BCN IFF 2026 · Cinema amb Gràcia.
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: Trajecte inesperat, afecte previsible.
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PORTADA: L’Affaire Bojarski (© 2025 Guy Ferrandis – Le Bureau Films – Les Compagnons du Cinema | Le Pacte)
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