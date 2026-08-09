Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 7 d’agost

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 7 d’agost de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Publicacions:
Què fer amb una trencadissa? Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui, 07.08.2026. «Hlynur Pálmason és el director d’una de les pel·lícules, Godland (2022), dels últims anys que més em fascinen (..)»
Com retenir moments de felicitat que no ho semblen. Joan Pons. Crítica, al diari Ara, 03.08.2026. «L’islandès Hlynur Pálmason filma instants de la vida d’una família a ‘El amor que permanece’»
Reconstrucció familiar. Joan Millaret Valls. Crítica, a cinemacatala.net, 07.08.2026 (I també a AMIC). «(..) El amor que permanece és un bonic i quotidià mosaic humà en la seva dimensió de retrat fragmentari a base de trossos de vida dels seus protagonistes que es presenta pautat per les estacions meteorològiques i el ritme natural dels contorns en un cicle anual»
Paisatge íntim d’una ruptura. Redacció. Article, al diari El Periódico, 07.08.2026. «Dirigida per Hlynur Pálmason (Godland), El amor que permanece té una història mínima, tímidament desestructurada i repuntada amb escenes que són propietat de la fantasia (..)»
Hlynur Pálmason: “El que importa és com i amb qui passem el poc temps que tenim”. Bernat Salvà. Entrevista al director, al diari El Punt Avui, publicada el 07.08.2026. « Estrena el film ‘El amor que permanece’, la història d’una parella divorciada i amb fills en un petit poble islandès»
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies | Wikipédia, Trois Couleurs 26.01.2024, Cineuropa 26.02.2024| DE: VerCine. DF: Zinc Film. Vendes Internacionals: Playtime
Publicacions:
Entre la ciència i la commoció. Redacció. Article, al diari El Periódico, 07.08.2026. «Una reunió entre representants de diferents organitzacions per debatre qüestions sobre la crisi nuclear en la qual els delegats xinesos amenacen d’anar-se’n perquè se’ls culpa de tots els mals. Moltes dades i estadístiques sobre una altra crisi, la climàtica. La imatge d’una dona que queda hipnotitzada davant tres teles de Rembrandt (..)»
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies | Web oficial | DE: DeAPlaneta. Mercat francès: Directe a Canal+. DI: Notorious Pictures. D·EUA: Magenta Light Studios*. Vendes internacionals: Arclight Films.
Publicacions:
Els supervivents d’un accident aeri assetjats per taurons són molt bona gent. Ignasi Franch. Crítica, al diari Ara, 04.08.2026. «’En mar abierto’ és un complidor i limitat espectacle de catàstrofes, terror aquàtic i solidaritat en circumstàncies extremes»
Una més de taurons. Redacció. Article, al diari El Periódico, 07.08.2026. «(..) Harlin torna ara al cine d’esquals amb En mar abierto, però la base d’aquest nou acostament és convencional (..)»
‘Deep Water/En mar abierto’ de Renny Harlin*. Joan Millaret Valls. Apunt, al seu compte de Facebook, 09.08.2026. «és un passatemps estiuenc de mínims que combina cinema de catàstrofes i pel·lícula de supervivència amb un repartiment coral farcit de personatges tòpics – entre els quals un Ben Kingsley ben despistat – en què els que han sobreviscut a un accident aeri s’han d’enfrontar a l’atac d’esquàlids famolencs enmig del mar»
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PORTADA: The Love That Remains | Foto gentilesa de Movies Inspired
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