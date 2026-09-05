Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 4 de setembre

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 4 de setembre de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
♦ Thriller centrat en els Mossos d’Esquadra per l’atemptat islamista del 17A, a Barcelona i Cambrils.
Producció: Catalunya i, molt minoritàriament, Espanya. Any: 2026. Durada: 1h58. Versió original: en català (80%) i espanyol. Estrena, també, en VO majoritàriament en català. Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies | S’estrena “Cronos”, el thriller amb coproducció de 3Cat basat en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17A (3Cat) | DE: Beta Fiction Spain. Vendes internacionals: Film Factory Entertainment. Companyies productores: Hogar Producción IAE -99%- (catalana), Nostromo Pictures SL -0,5%- (catalana), Beta Fiction Spain -0,5%-(espanyola)
Publicacions:
“El 17-A no anava només d’atrapar uns terroristes, hi havia un guerra comunicativa en joc”. Xavi Serra. Article, al diari Ara, 03.09.2026. «El ‘thriller’ Cronos, amb Enric Auquer, Mónica López i Sandra Gómez, reviu els atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils»
La pel·lícula del 17-A que explica els atemptats només des del punt de vista policial. Eulàlia Iglesias. Crítica, al diari Ara. «Cronos dramatitza els esdeveniments des de la perspectiva narrativa i molt emocional dels Mossos d’Esquadra»
Cronos*. Marc Garriga Reig. Crítica, a 3CatInfo, 03.09.2026: «La manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula segurament ha estat un llast. Ni l’irregular director Fernando González Molina ni l’aplaudit guionista Alberto Marini s’han atrevit a ficcionar i, així, crear un argument cinematogràfic»
Cronos*. Àngel Quintana. Crònica express, al seu compte de Facebook, 05.09.2026. «En els últims anys, el thriller policial ha trobat en els atemptats terroristes una manera particular de transformar el trauma en relat de persecució. Cronos, de Fernando González Molina, sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de l’agost de 2017, parteix del mateix mecanisme. La pel·lícula articula diverses històries paral·leles que avancen amb un clar ritme televisiu. (..) Però aquesta aparent coralitat amaga una decisió ja que tots els punts de vista que apareixen a la pel·lícula pertanyen als Mossos d’Esquadra. (..) I és precisament en aquest fora de camp —el de les víctimes, la política i la memòria— on es troba la dimensió dels atemptats que el thriller policial no pot resoldre»
Cronos*. Judith Vives Bellalta. Apunt, al seu compte de Facebook, 04.09.2026. «Incòmode. Tot és massa proper i massa recent. També pels dubtes que genera tot el que s’hi explica (o el que no). Dit això, s’ha de reconèixer que formalment, com a thriller policíac, és impecable»
Enric Auquer: «Cridem ACAB però quan passa res greu a qui truquem és la policia». Agus Izquierdo. Entrevista l’actor, al digital de cultura Núvol, 04.09.2026. «Ha estat mestre republicà, parella desconstruïda i ha defensat l’ecosistema multicultural i l’okupació al Raval, però ara s’ha fet policia. No, no és la tendència de vot d’un liberal políticament esquizofrènic, sinó el ventall de personatges d’Enric Auquer (Rupià, 1988), que ara protagonitza —juntament amb Mónica López, Pablo Derqui, Xavi Sáez i Diana Gómez— Cronos, un thriller dramàtic dirigit per Fernando González Molina (i guió d’Alberto Marini), que revisita aquell fatídic 17 d’agost de 2017 (i l’operatiu posterior per capturar i neutralitzar els terroristes), i que ofereix un claustrofòbic film d’acció en català amb vocació de blockbuster»
Enric Auquer: «Espanya s’ha radicalitzat molt, mira Ceuta, la Orriols, Vox…». Agències EuropaPress/ACN. Despatx, amb declaracions, al diari El Periódico, 04.09.2026. «L’actor gironí Enric Auquer protagonitza Cronos, la pel·lícula de Fernando González Molina que s’estrena avui sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils l’any 2017»
Mónica López: “Hem de mirar molt bé què estem fent malament com a societat”. Bernat Salvà. Entrevista a l’actriu, al diari El Punt Avui, 04.08.2026. «Interpreta una mossa d’esquadra de Ripoll a ‘Cronos’, que reconstrueix la persecució dels terroristes dels atemptats del 17-A»
Enric Auquer i Diana Gómez protagonitzaran un film sobre els atemptats del 17-A. Redacció/Europa Press. Article, a Vilaweb, 20.09.2025. «Cronos repassa el dispositiu policíac que es va activar arran de l’atropellament de la Rambla»
FOTO del film
Producció: pendent. Any: 2026. Durada: 1h40. Versió original: en català de València. Estrena, també, en VO. Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Festival de preestrena a les Illes: Atlàntida Film Festival 2026 · Talent Balear | DE: A Contracorriente. Companyies productores: Maqueta Films (catalana), Corte y Confección de Películas, SL* (catalana), Nakamura Films SL (valenciana).
Publicacions:
Pendent.
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunts, no n’he trobats.
FOTO del film
Producció: França (83,13%), Bèlgica (16,87%). Any: 2026. Durada: 1h25. Versió original: en francès. Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies | Festival de Canes 2026 · Cinema de Mitjanit | DE: pdt. DF: The Jokers Films. DI: pdt. Vendes internacionals: Global Constellation.
Informació, en aquest blog: Les de Mitjanit i Fora de Competició al Festival de Canes 2026.
Publicacions:
Una esbojarrada extravagància gai. María Adell Carmona. Crítica, al diari Ara, 03.09.2026. «Un virus transforma els homes gais en heterosexuals a la comèdia animada per a adults Jim Queen»
Satírica i descarada. Desirée de Fez. Crítica, al diari El Periódico, 04.09.2026. «Jim Queen enganxa l’espectador pel seu sentit lúdic, la seva frescor i la seva descaradura»
Jim Queen*. Marc Garriga Reig. Crítica, a 3CatInfo, 03.09.2026: «La millor pel·lícula d’animació per a adults en molt temps, una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l’antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l’homosexualitat»
FOTO del film
Producció: pendent. Any: pendent. Durada: pendent. Versió original: en italià. Estrenada, també, en VOSC (i VC). Informació: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Publicacions:
Un home rude i unes veïnes inesperades. Redacció. Peça, al diari El Punt Avui, 04.08.2026 «El director italià Paolo Virzì, que ha treballat sovint amb grans actors (Silvio Orlando, Helen Mirren, Donald Sutherland…) i ha estat premiat per films com La prima cosa bella i El capital humano, torna a dirigir Valeria Bruna Tedeschi a Cinc segons»
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunts, no n’he trobats.
FOTO del film
Producció: pendent. Any: pendent. Durada: pendent. Versió original: en pendent. Informació: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Publicacions:
Una jove pagesa vocacional en un món que s’esvaeix. Redacció. Peça, al diari El Punt Avui, 04.08.2026. «Una adolescent viu en una granja de vaques lleteres i somia continuar el negoci mentre el sector s’enfonsa. Film emotiu, allunyat de les convencions, visualment bell i amb personatges plens de vida»
Dones grangeres. Núria Vidal. Crítica, a Filmtopia, 03.09.2026. «L’òpera prima de la cineasta alemanya Justine Bauer va obtenir el premi a la millor producció al Festival de Munic. El olor a leche quemada és un dels millors exemples d’un corrent de cinema europeu que s’ocupa del món rural contemporani, en el que podem anomenar ‘neoruralisme’»
FOTO del film
Producció: pendent. Any: 2026. Durada: 1h26. Versió original: en pendent. Informació: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Publicacions:
Empatx de sucre i vísceres. Gerard Casau. Crítica, al diari Ara, 01.09.2026. «Eli Roth dirigeix matusserament la pel·lícula Dulce sabor a muerte»
Dulce sabor a muerte*. Marc Garriga Reig. Crítica, a 3CatInfo, 03.09.2026:
FOTO del film
Producció: pendent. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en pendent. Informació: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Publicacions:
Un accident aeri envoltat de misteri. Redacció. Peça, al diari El Punt Avui, 04.08.2026. «El cinema de catàstrofes aèries i el misteri sobrenatural es combinen a Black Box: Vuelo 298»
Misteri a les altures. Quim Casas. Crítica, al diari El Periódico, 04.09.2026. «Amb aspecte de cinta de sèrie B sense complexos es presenta aquesta correcta, però també anodina, pel·lícula d’intriga i terror»
Black box: Vuelo 298*. Marc Garriga Reig. Crítica, a 3CatInfo, 03.09.2026: «Un exemple de cinema de sèrie B sense imaginació, que triga massa a arrencar i no sap anar més enllà dels tòpics més comuns del gènere»
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