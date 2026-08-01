Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 31 de juliol

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 31 de juliol de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, MyMovies, Filmitalia | Festival de Canes 2025 · Un Certain Regard | Mostra de Cinema Italià de Barcelona | DE: La Aventura, DF: New Story, DI: Lucky Red, VI: Lucky Number.
Publicacions:
L’elogi de la saviesa etílica que ha triomfat a Itàlia. «Un parell de borratxos impenitents miren d’espolsar la timidesa d’un estudiant d’arquitectura a ‘La última ronda en Venècia’» (Gerard Casau, crítica, al diari Ara, 28.07.2026)
La copa que mai arriba. (Redacció, article, al diari El Periódico, 31.07.2026)
Informació: Versió original, en català | Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, Academia de Cine, AlloCiné, My Movies | Festival de Màlaga 2026 · Secció Oficial | Atlàntida Film Festival 2026 | Mimosa Produce, Sumendi | DE: A Contracorriente, VI: Alief | Cine Verdi (Barcelona) | Tràiler VOC.
Publicacions:
Mala Bèstia: Tothom té una bèstia dins. «Estrenada al Festival de Màlaga, “Mala bèstia”, de Bàrbara Farré, ha estat un dels títols més atractius de l’Atlàntida Mallorca Film Fest. L’òpera prima d’aquesta jove directora confirma que l’experiència de treballar en curts, videoclips i sèries fa que la primera pel·lícula tingui una maduresa sorprenent» (Núria Vidal, crítica, a Filmtopia, 30.07.2026)
Bàrbara Farré: “Aquesta pel·lícula m’ha canviat la manera d’entendre la vida”. «Debuta amb ‘Mala bèstia’, una faula que explora la por a fer-se gran d’una adolescent òrfena interpretada per María Schwinning» (Bernat Salvà, entrevista la directora, al diari El Punt Avui, 31.07.2026)
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | DE: Elastica, DF: pendent, DI: I Wonder Pictures, D·EUA: A24.
Publicacions:
Anne Hathaway, una amistat entre música i moda. (Redacció, peça informativa del diari El Punt Avui, 31.07.2026)
Una gran pel·lícula sobre dues dones i un vestit. «Anne Hathaway i Michaela Cole són una diva del pop i la seva primera dissenyadora de vestuari a ‘Mother Mary’, de David Lowery» (Joan Pons, crítica, al diari Ara, 27.07.2026)
Com convertir Anne Hathaway en Taylor Swift. «La nova pel·lícula de David Lowery, ‘Mother Mary’, mostra una estrella del pop atrapada en un dilema espiritual i creatiu que busca reinventar-se com a artista» (Nando Salvà, crítica, al diari El Periódico, 01.08.2026)
Entre l’íntim i l’excessiu. (Redacció, article, al diari El Periódico, 31.07.2026)
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | DE: Sony Pictures, DF: Sony Pictures, DI: Eagle Pictures, D·EUA: Sony Pictures.
Publicacions:
L’esplèndida maduresa de Spiderman, l’heroi que es fa gran. «Tom Holland torna a protagonitzar ‘Spider-man: Brand new day’, la nova entrega de la franquícia aràcnida» (Xavi Serra, article, al diari Ara, 30.07.2026)
Spider-Man no perd forces, però té Peter Parker massa arraconat. (Bernat Salvà, article, al diari El Punt Avui, 31.07.2026)
Peter Parker demostra haver crescut… a estones. (Redacció, article, al diari El Periódico, 29.07.2026)
Peter Parker: de periodista a tech-bro. «A ‘Spider-Man: Brand New Day’ el superheroi descobreix el preu d’obsessionar-se amb la feina i de tornar-se una persona cada cop més reclosa en si mateixa» (João Borges, a Núvol · El digital de cultura, 30.07.2026)
Hollywood es rendeix a noves estrelles. «Holland i Zendaya coincideixen en el nou ‘Spider-Man’, que s’estrena avui, i actuen, amb Pattinson, a ‘La Odisea’, mentre aquest últim i Zendaya protagonitzen ‘El drama’ i es trobaran a ‘Dune 3’» (Quim Casas, article, al diari El Periódico, 29.07.2026)
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PORTADA: Le città di pianura (La Aventura)
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