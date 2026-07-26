Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 24 de juliol

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 24 de juliol de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Imma Merino. Crítica, al diari El Punt Avui: Estranya comunicació amb animals i entre humans.
Ignasi Franch. Crítica, al diari Ara: Cal practicar la picaresca per sobreviure a l’Argentina? «La suposada habilitat sobrenatural d’una nena és la premissa d”El mensaje’, lacònica ‘road movie’ sobre quotidianitats enrarides»
Informació: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | Festival de Locarno 2025 · Piazza Grande, BCN Film Festival 2026 · Fora de Competició | DE: A Contracorriente | VI: Bankside Films | Estrenada també en VOSC.
Agus Izquierdo. Crítica, al diari Ara: Una festa mai no és només una festa. «Willem Dafoe, excels i magnètic, és el mestre de cerimònies d’‘El anfitrión’, virulent drama familiar amb pinzellades de ‘thriller’ que despulla els draps bruts de l’aristocràcia»
Bernat Salvà, entrevista, al diari El Punt Avui, l’actor protagonista Willem Dafoe: “Vull oblidar-me de mi i habitar els mons d’altres persones”. « Interpreta un magnat grec dels anys setanta a ‘El anfitrión’, que va presentar al BCN Film Fest»
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies | DE: DeA Planeta. DF: Gaumont. DI: Movies Inspired. | VI: Gaumont
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunts, no n’he trobats.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies | Festival de Sundance 2026 · Mitjanit, Berlinale 2026 · Mitjanit | Wikipedia | DE: Diamond Films. DF: Program Store + Shadowz. D EUA: IFC (Independent Film Company) Films | VI: XYZ Films.
María Adell Carmona. Crítica, al diari Ara: El terror que va sorgir de l’Ozempic. «Natalie Erika James firma a ‘Insaciable’ un desbordant exercici de ‘body horror’ sobre les conseqüències de la violència estètica»
Desirée de Fez. Crítica, al diari El Periódico: Terror sobre els trastorns alimentaris.
FOTO del film
De/D’ director, Títols.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
D’estrenes a la Catalunya Nord:
FOTO del film
De/D’ director, Títols.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
FOTO del film
De/D’ director, Títols.
Informació: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, My Movies, Filmitalia | Altres.
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
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PORTADA: The Birthday Party (Fasten Films)
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