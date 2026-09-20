Enllaç amb crítiques i articles en català d’estrenes de la setmana del 18 de setembre

En aquest apunt, hi ha l’enllaç amb crítiques, articles, entrevistes… publicades sobre pel·lícules estrenades als cines la setmana del 18 de setembre de 2026. L’aniré actualitzant, a mesura que en repesqui de nous. A partir d’aquí, editaré aviat reculls d’alguns d’aquests textos, amb transcripció de fragments (els habituals “Altres veus”).
Informació, en aquest blog: Fitxa de la pel·lícula.
Publicacions:
‘Tanit’, dol i dissidència femenina en un clàssic infantil català rodat al Montseny. Bernat Salvà. Article, al diari El Punt Avui, 18.09.2026: «Film català i en català rodat al Montseny, adapta la novel·la de Núria Albó publicada el 1984, un clàssic infantil i juvenil de la literatura catalana. Pep Garrido l’ha adaptat al cinema amb llibertat, afegint i canviant alguns elements, però ha estat fidel a l’essència del llibre. També tracta els nens com un públic intel·ligent, afrontant temes com el dol perinatal o la dificultat d’encaixar al món»
“Hi ha molts nens que arriben als 16 anys sense haver parlat del sexe i la mort amb els pares”. Xavi Serra. Article, al diari Ara, 16.09.2026: «Mentre preparava Sense sostre, la pel·lícula amb què debutaria el 2019 com a director, Pep Garrido (Barcelona, 1979) va ser pare d’una nena, la Tanit, i una amiga va regalar-li el llibre Tanit, de Núria Albó, que el 1984 va guanyar la primera edició del Premi El Vaixell de Vapor de literatura infantil. Per a Garrido va ser una descoberta emocionant: “No és com els llibres infantils d’avui dia, tant la història com els personatges són brutals”»
On eres, Tanit? João Borges. Crítica, al digital de cultura Núvol, 16.09.2026: «Garrido continua explorant el dol des del punt de vista de la infantesa, però canvia el registre documental per una història de ficció. Tanit és el nom de la protagonista de la pel·lícula, meravellosament interpretada per Dolça Salvans Portell»
♦ A Barcelona, una noia mexicana que treballa com a dona de fer feines, s’enfronta amb determinació a innombrables dificultats i una societat que la jutja i la limita.
Producció: Catalunya, País Valencià. Any: 2026. Durada: 1h31. Versió original: en català (70%) i espanyol.
Bases de dades: Catalan Films, Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, ICAA, AlloCiné, My Movies | Cinema en català. Festival d’estrena mundial: Festival de Màlaga 2026 · Secció Oficial Fora de Concurs. Festival d’estrena a Catalunya: D’A 2026 · Un Impulso Colectivo.
Publicacions:
Xavi Puebla: “El treball és l’esclavisme del segle XXI”. Bernat Salvà. Entrevista a Xavi Puebla, publicada al diari El Punt Avui el 18.09.2026: «Cineasta interessat pel costat més fosc del capitalisme, que ha retratat en films com Benvingut a Farewell-Gutmann o A puerta fría, Xavi Puebla (Barcelona, 1969) aprofundeix en aquests temes a Femení, singular , pel·lícula rodada en català que s’estrena avui. Ken Loach i els germans Dardenne i Laurent Cantet són referents d’aquesta història»
♦ Adaptació, a càrrec de Sarah Polley i Pablo Trapero, de la novel·la homònima (de 2013) de David Gilbert, protagonitzada per Bill Nighy, que interpreta un escriptor reclòs i solitàri, que crida els seus fills a casa seva, per fer-los un anunci increïble. Al repartiment, també, Noah Jupe, George MacKay, Johnny Flynn, Imelda Staunton i Dominic West.
Producció: Anglaterra, Canadà, EUA, Argentina. Any: 2025. Durada: 1h59. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: Wikipedia (ang). Festival d’estrena mundial: Toronto IFF 2025 · Special Presentations. DE: VerCine.
Publicacions:
Sorprenent reunió familiar. Quim Casas. Crítica, al diari El Periódico, 18.09.2026: «Bill Nighy, sempre precís fins i tot quan interpreta personatges fàcilment donats a l’estridència, encarna a Sus hijos un prestigiós escriptor que fa dues dècades que està alcoholitzat i reclòs a la seva gran casa al camp britànic. Es va separar de la seva dona Isabel (formidable Imelda Staunton en aquest paper) en aquells 20 anys enrere, va descuidar l’educació dels dos fills que va tenir amb ella i ara només té contacte amb la dona de claus, un personatge que sembla inquietant tot i que no ho sigui, i un fill adolescent fruit d’una relació extramatrimonial que en el seu moment va ser la causa de la separació. Però hi ha un gir inesperat»
♦ Combinació d’acció real i animació, en aquest film, lliurement inspirat en l’article de la revista The New Yorker de 1990, ‘Coyote v. Acme‘, d’Ian Frazier, que al seu torn incorpora elements dels dibuixos animats de Looney Tunes. «Tip de debò que els productes d’Acme li fallin una vegada rere l’altra en la seva incansable persecució del Correcamins, el Coiot decideix contractar un advocat de pa sucat amb oli per demandar la Corporació Acme» [§]
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: Wikipedia (ang). DE: Beta Fiction Spain. DI: Lucky Red.
Publicacions:
La millor pel·lícula amb humans i dibuixos animats des de ‘Qui ha enredat en Roger Rabbit?’ Joan Pons. Crítica, al diari Ara, 14.09.2026: «és cruel però naïf, a voltes surrealista, inventiva sempre, amb un sentit de la velocitat i el timing del gag prodigiós. El que s’entén per una pel·lícula divertidíssima, vaja. Una festassa amb els personatges que van fer gran la divisió d’animació de la Warner (hi ha cameos de gairebé tots ells; genial Bugs Bunny com a whistleblower), però, glups, sense la Warner».
El Coyote, entre l’animació i la imatge real. Redacció. Peça, al diari El Punt Avui, 18.09.2026: «El Coyote decideix demandar la marca ACME per tots els productes que han funcionat malament en la seva persecució incansable de Correcaminos, el clàssic animat de Warner Bros»
♦ Una de terror, escrita per Zach Cregger i Shay Hatten, basada en la franquícia de videojocs ‘Resident Evil’ de Capcom.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h35. Versió original: en anglès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: Wikipedia (ang). D: Sony Pictures Releasing. DF: Metropolitan Filmexport. DI: Eagle Pictures.
Publicacions:
Una muntanya russa de terror àgil, tensa i divertida. Víctor Navarro Remesal. Crítica, al diari Ara, 17.09.2026: «Resident Evil, el videojoc, va revifar els morts vivents allà pels 90, però si la franquícia aguanta és per ser mutant i vampira: mutant perquè no para de canviar i vampira perquè xucla del millor terror allò que més li convé. (..) Aquest esperit és el que Zach Cregger ha sabut captar. Que estiguin tranquils els fans del cineasta: la seva Resident Evil és una experiència de terror a l’altura de la seva curta però sòlida filmografia. I els fans del videojoc no tenen res a témer si accepten una versió lliure però fidel a l’esperit»
Zach Cregger, desbocat dins l’univers de Resident Evil. Ignasi Serra. Crítica, al diari Ara, 18.09.2026: «El director aconsegueix una adaptació que troba, en la comèdia grotesca, el terror físic i l’excés les seves principals armes»
♦ Pel·lícula d’acció, escrita, produïda i dirigida pel britànic Guy Ritchie, que segueix una advocada i el seu equip encobert d’agents d’elit quan intenten recuperar mil milions de dòlars que ha robat un dèspota sense escrúpols
Producció: Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h38. Versió original: en anglès, amb diàlegs també en espanyol.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: Wikipedia (ang). DE: Diamond Films España. DF: pendent. DI: 01 Distribution.
Publicacions:
Dispositiu d’acció trepidant de Guy Ritchie. Redacció. Peça, al diari El Punt Avui, 18.09.2026: «Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Rosamund Pike i Carlos Bardem són alguns dels protagonistes d’En la zona gris, la nova pel·lícula de Guy Ritchie (Snatch, cerdos y diamantes, Sherlock Holmes)»
Poca trama, molta acció. Quim Casas. Crítica, al diari El Periódico, 18.09.2026: «La narració trepidant, l’agitació visual, l’impuls i la pulsió violenta habituals en el cine de Guy Ritchie hi són presents. Però a En la zona gris, més ambiciós que altres films del cineasta però menys aconseguit que les pel·lícules que abans el van convertir en el ‘bad boy’ del cine britànic –amb títols com Lock & Stock i Snatch (porcs i diamants)–, li falla una mica el tema i la manera superficial d’encarar els personatges»
♦ Drama bèl·lic, dirigit per l’australià Anthony Maras, basat en l’obra teatral homònima de David Haig (que signa també el guió de la pel·lícula, conjuntament amb Maras) i en el qual Andrew Scott és el providencial meteoròleg James Stagg i Brendan Fraser, el general Dwight D. Eisenhower.
Producció: Anglaterra, França, EUA. Any: 2026. Durada: 1h41. Versió original: en anglès, amb diàlegs també en alemany.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: Wikipedia (ang). DE: DeAPlaneta. DF: StudioCanal. DI: 01 Distribution. D·EUA: Focus Features. VI: StudioCanal International.
Publicacions:
Dia D, la previsió del temps més important. Redacció. Peça, al diari El Punt Avui, 18.09.2026: «Brendan Fraser i Andrew Scott encapçalen el repartiment de Tiempo de victoria, una producció britànica dirigida per Anthony Maras (Hotel Bombay) ambientada el 1944»
Un Dia D ofegat per música de violins i piano. Miquel Escudero. Crítica, al diari Ara, 16.09.2026: «El relat s’articula a partir de la presència decisiva de James Stagg, el meteoròleg escocès que va convèncer el general Eisenhower d’endarrerir el dia D del 5 al 6 de juny del 1944, evitant així una tempesta que hauria pogut canviar radicalment el desenllaç dels esdeveniments. Amb la superficialitat d’un dispositiu televisiu, la pel·lícula ens condueix a través d’unes jornades que viurem com si fóssim en un parc d’atraccions»
D’estrenes a la Catalunya Nord:
♦ Thriller d’invasió de la llar, protagonitzat per Hafsia Herzi, Bastien Bouillon, Benoît Magimel…, en què uns fets estranys i una sensació d’inquietud s’apodera dels aiguamolls on viu, gairebé aïllada, una família que, de fet, només té una única veïna, amb qui planegen celebrar un aniversari quan els apareixen tres homes estranys… És l’adaptació de la novel·la Histoires de la nuit, del premiadíssim escriptor francès Laurent Mauvignier.
Producció: França, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h54. Versió original: en francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, Unifrance, MyMovies. Informació: Wikipédia (fr), Wikipedia (ang). Festival d’estrena mundial: Canes 2026 · Competició. DE: Caramel Films. DE: Le Pacte. D: pendent. Vendes internacionals: mk2. La projecta en VOF: Castillet (Perpinyà). En aquest blog, prèviament: Festival de Canes 2026: les pel·lícules de la Competició*.
Publicacions:
No té prou nivell per ser a la Competició del Festival de Canes. Paco Vilallonga. Crítica, al Diari de Girona, 22.05.2026 – Festival de Canes: «Histoires de la nuit, de la francesa Léa Mysius, pel·lícula del subgènere home invasion que vol jugar a ser Michael Haneke -les referències a Funny games del director austríac són més que evidents- però que ni aconsegueix mantenir la tensió ni està plantejada amb la més mínima coherència. És un reguitzell de focs d’artifici que es dilueixen fins a resoldre’s de manera molt maldestre»
Dramàticament insuficient per a la competició oficial de Canes. Xavi Serra. Crítica, al diari Ara, 22.05.2026 – Festival de Canes: «La competició l’ha tancat un altre thriller, però molt més convencional: Histoires de la nuit, de Léa Mysius, és un film del subgènere de terror conegut com a home invasion que allarga una situació arquetípica (el passat criminal d’una dona truca a la porta) amb resultats més o menys correctes, però dramàticament insuficient per a la competició oficial»
♦ Exitosa versió nord-americana de la pel·lícula Sentimental — The People Upstairs (Cesc Gay, 2020), que el poderós estudi A24 va comprar per més de 10 milions d’euros i protagonitzen Seth Roger, Penélope Cruz, Edward Norton i Olivia Wilde, que la dirigeix.
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h48. Versió original: en anglès, amb diàlegs també en espanyol i francès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: Wikipedia (ang). Festival d’estrena mundial: Sundance 2026 · Premieres. També: Festival de Locarno 2026 · Piazza Grande / Festival de Sant Sebastià 2026 · Perlak. DE: Diamond Films España. EE: 16.10.2026. DF: Maverick Distribution. EF: 16.09.2026. DI: I Wonder Pictures. EI: 16.09.2026. D·EUA: A24. E·EUA: restringida, 26.06.2026; general, 10.07.2026. VI: FilmNation Entertainment. La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà).
Publicacions:
De l’Eixample a Hollywood: el ‘remake’ d’un film de Cesc Gay és el nou fenomen de Sundance. Xavi Serra. Article, al diari Ara, 31.01.2026: «The invite, com Sentimental, gira al voltant de la trobada de dues parelles, un matrimoni en crisi i els seus veïns de dalt, molt desinhibits en matèria amorosa i sexual, fins al punt que els seus gemecs nocturns no deixen dormir els veïns de baix. (..) La versió nord-americana de la història ha tingut una gran rebuda a Sundance per part de la crítica i el públic. Sentimental ja adaptava l’obra de teatre Els veïns de dalt, del mateix Cesc Gay. El guió de l’adaptació nord-americana el firmen els també actors Rashida Jones i Will McCormack. (..) Sentimental ja comptava amb diverses versions internacionals: la sud-coreana Witjip saramdeul (The people upstairs), la italiana Vicini di casa, la francesa Et plus si affinités (estrenada a casa nostra l’estiu passat com Una cena… y lo que surja), la txeca V dobrém i zlém, la russa Neprilichnye gosti i la suïssa Die Nachbarn von oben. La universalitat de la història ja era patent en l’èxit previ de l’obra Els veïns de dalt, de la qual s’havien fet adaptacions a l’Argentina, Xile, Portugal, Colòmbia i Mèxic, entre altres països». Del film primigeni, en Xavi Serra en va publicar aquest article (29.10.2020, diari Ara): ‘Sentimental’: la comèdia sexual d’una nit a l’Eixample.
Olivia Wilde: “Les relacions són impossibles en tots els idiomes. Eulàlia Iglesias. Article, al diari Ara, 08.08.2026 – Festival de Locarno: «Quan l’adaptació en anglès de Sentimental (2020) va caure en mans d’Olivia Wilde, ja s’havien estrenat diverses versions en altres països d’aquest film de Cesc Gay. La cineasta va llegir el guió convençuda que hi havia d’haver un component universal en una història que interessava a tantes cultures. “I vaig pensar”, explicava al Festival de Locarno en la presentació de The Invite, “és clar, resulta que les relacions són impossibles en tots els idiomes. I que tothom confronta la mateixa qüestió: ¿com es conviu amb una altra persona? ¿És possible créixer al costat d’algú de qui potser has acabat desconnectant? Crec que és una observació molt commovedora, i em va encantar que a Sentimental estigués explicada amb tant d’humor” (..) Tot i que parli de títols com Qui té por de Virginia Wolf? (1966) com a models, i que una cita d’Oscar Wilde, “Sempre hauríem d’estar enamorats, per això no ens hauríem de casar mai”, obri el film, The Invite resulta més còmica i menys cínica que l’original de Cesc Gay que l’inspira. Això sí, el final, un pèl diferent, es pot llegir de manera més ambigua»
‘The Invite.’: Olivia Wilde estrena el remake de ‘Sentimental’ de Cesc Gay. Ylenia Cañadas. Article a El Cinèfil, 28.05.2026: «A The Invite s’ha buscat un enfocament que mantingui l’essència de comèdia àcida i de ritme teatral que caracteritza el cinema del director català, però adaptant els diàlegs i els codis culturals al públic de l’estat nord-americà»
♦ «Un jove estudiant que mostra signes de trauma escolar rep l’ajut dels seus pares a través d’una demanda contra el professor que, suposadament, ha torturat psicològicament el fill. Ara bé, la veritat podria ser una altra, i ben diferent; així s’inicia un joc judicial pervers que tindrà una resolució punyent i inesperada» [§]
Producció: Japó. Any: 2025. Durada: 2h09. Versió original: en japonès.
Bases de dades: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, Filmaffinity, Sensacine, AlloCiné, My Movies. Informació: The Japan Foundation | Variety -etiqueta ‘Sham’ | Wikipédia (fr). Festival d’estrena mundial: Tribeca FF 2025 · Spotlight Narrative. També: Sitges 2025 · Òrbita Sessions Especials. DF: Art House Films. La projecta en VOSF: Castillet (Perpinyà)
Articles publicats: el dia de la publicació d’aquest apunt, no n’he trobats.
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PORTADA: Coyote vs. Acme | Foto © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc, gentilesa de Beta Fiction Spain
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