En Xavi Sitjà ens comenta “Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, de Scott Cooper

L’amic Xavi Sitjà Clos ha estat en 34 concerts d’en Bruce Springsteen, a pertot arreu d’Europa. N’és, evidentment, un gran seguidor. Devorador i divulgador incansable de llibres, música, sèries i pel·lícules, de cinema n’hem parlar molt amb ell, des de fa anys i anys. Tot i que és un gran consumidor de crispetes i dels ‘blockbusters’ que hi van associats, sovint me’n faig creus de la seva obertura, cap a tota mena de productes audiovisuals (veu cada cosa: quin fetge que té!), incloses algunes obres (algunes, tampoc ens passéssim!) de les “meves”. És un home amb criteri (el seu òbviament), a qui sempre fa bo d’escoltar i llegir. De manera que li he demanat, arran de l’estrena de Springsteen: Deliver Me From Nowhere, que ens en faci un escrit. Per descomptat, que s’ha llegit el llibre en què es basa el film, en té la banda sonora, que ha afegit a la seva extensa col·lecció sobre ‘el Boss’, i en sap tot el que se’n pot saber. De la sèrie ‘The Bear’, si més no, coneix bé l’actor Jeremy Allen White, que encarna al Bruce (i a qui el cantant, músic i compositor ha acompanyat en la presentació pública del film, avalant-ne el treball interpretatiu, fins i tot el fet que li canti els seus temes). És a dir: com a gran amant del cinema i de la música d’Springsteen, estant documentadíssim i tenint una mirada pròpia sempre interessant, l’opinió d’en Xavi Sitjà em sembla molt valuosa. I li agraeixo que m’hagi acceptat d’escriure’ns això (els enllaços d’internet s’han afegit en editar aquest apunt):
FOTO: “Springsteen: Deliver Me from Nowhere” (20th Century Studios)
Hi ha dos tipus de públic que s’ acostarà a veure aquesta pel·licula. Els fans, que saben perfectament que hi trobaran, i els que esperen veure un biopic sobre l ‘estrella de torn, en aquest cas, d’ Springsteen, després de veure Bohemian Rapsody, o A Complete Unknown. I aqui és on les opinions es dividiran.
Que trobaràn ? Un film convencional, un drama, sobre una persona que travessa un moment molt delicat, una crisi personal, depressió i amb un gran sentiment de culpa. Un Bruce , que acaba l’exitosa gira de The river, i necessita parar … quan ho fa, veu com està el seu país, crisis, assassinats, una societat preocupada, un govern que no li fa el pes , i sorgeixen de nou els fantasmes del passat. Sol, tancat en una vella casa enmig del bosc, amb una guitarra i poc més, comença a escriure el que serà el seu millor àlbum, segons ell mateix, i la crítica, i on dona veu a tots aquests sentiments i personatges. NEBRASKA. Un àlbum, dur, directe, cru, on es despulla i on les influencies i els referents culturals de l ‘època treuen cap, les pel·licules La noche del cazador, o Badlands, i la literatura de Flannery O’ connor. Al film veurem la picabaralla per manter el so d’aquesta gravació, la relació amb la discogràfica, que vol un disc de hits, en un moment on Bruce no vol fer gira, ni promocionar-lo …
Jeremy Allen despulla el personatge i el fa seu deixant al descobert la persona i els seus problemes, amorosos, morals, i d’identitat (ha triomfat, té diners, i remordiments per deixar de pertànyer a la classe social on sempre ha estat, i per la que canta i viu). L’actor també canta les cançons i prou bé, val a dir … Jeremy Strong, interpreta a Jon Landau, el seu mànager, amic, productor, encara ara, i crec que almenys mereix la nominació a l ‘Oscar com a secundari, igual que Stephen Graham, aquest pare, alcohòlic, malalt , sobrepassat per l’època que vivia …
Com a pel·licula ? Convencional. Flashbacks del passat en blanc i negre, interpretacions correctes, una banda sonora de luxe per a fans, però prescindible per a neòfits, i al final, més que un biopic, és un drama sobre una persona, en aquest cas famosa, amb depressió/problemes mentals.
Els fans hi trobarem moltes picades d’ullet … escenaris reconeixibles de la carrera d’Springsteen, balls amb la mare, televisors amb soroll gris de fons, i molt més…
Com a fan, li dono un 9; com a espectador de cinema, un 6,5 .
Salut i llarga vida al Boss.
FOTO: “Springsteen: Deliver Me from Nowhere” (20th Century Studios)
De Scott Cooper, Springsteen: Deliver Me from Nowhere. Producció: EUA. Any: 2025. Durada: 1h59. Guió: Scott Cooper, basat en el llibre Deliver Me from Nowhere, de Warren Zanes. Amb: Jeremy Allen White (Bruce Springsteen), Jeremy Strong (Jon Landau, el mànager), Paul Walter Hauser (Mike Batlan, tècnica de guitarres), Stephen Graham (Douglas Springsteen, el pare), Odessa Young (Faye Romano, interès romàntic d’en Bruce), Gaby Hoffmann (Adele Springsteen, la mare), Marc Maron (Chuck Plotkin), David Krumholtz (Al Teller, executiu de Columbia). Enllaços: Tmdb, Imdb, Sensacine, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. Distribuïdora: 20thCentuty Studios /Disney. EE: 24.10.2025, EF: 22.10.2025, EI: 23.10.2025.
***
FOTO DE L’APUNT: Bruce Springsteen o Jeremy Allen White (©Danny Clinch – Publicada a People)
