En solidaritat amb els afectats per la gota freda al País Valencià, “El agua”, de l’oriolana Elena López Riera

El dissabte 16 de novembre, a les 19h, al Centre Cultural, de Malgrat de Mar (el Maresme, Catalunya), tindrà lloc una sessió de cinema solidària amb els afectats per la DANA al País Valencià, amb la projecció del film “El agua”, de l’oriolana Elena López Riera, a preu d’entrada el donatiu voluntari dels espectadors destinat a la Fundació Horta Sud. La sessió l’organitza el Cineclub Garbí, de Malgrat, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat. La distribuïdora de la pel·lícula, Elástica Films, n’ha cedit els drets, solidàriament.



Sinopsi d’ “El agua“: És estiu a Oriola. Una tempesta amenaça de tornar a desbordar el riu que la travessa. Una antiga creença popular assegura que algunes dones estan predestinades a desaparèixer amb cada nova riuada, perquè tenen “l’aigua dins seu”. Un grup de joves intenten sobreviure al tedi de l’estiu, fumen, ballen, es desitgen. En aquest ambient elèctric, l’Ana i el José viuen una història d’amor, fins que esclata la tempesta.

Enllaços: Tràiler, Vikipèdia Cat, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Quinzena dels Realitzadors – Canes 2022, Nominacions i premis. En aquest blog: Fitxa i comentari, Recull de crítiques i articles.

Ens parlen de la pel·lícula:

A Elena López Riera, nascuda i crescuda a Oriola, les dones de la seva família li explicaven llegendes, com ara que si el riu s’enamorava d’una noia, se l’enduia i desapareixia. A “El agua”, (..) poua d’aquest imaginari transmès per abordar una família conformada per tres dones de diferents generacions (..) Tres dones lliures estigmatitzades pels homes de la localitat com a portadores de desgràcies (..) El film de López Riera, molt aplaudit, barreja el realisme (totes les converses entre adolescents traspuen una gran frescor) amb el fantàstic d’una manera molt suggeridora. També la ficció amb elements documentals incorporant la veu de diverses dones que aporten la seva versió de la llegenda de les dones d’aigua (Imma Merino, diari “El Punt Avui”).

Al Baix Segura de la pel·lícula, l’aigua és el lligam màgic entre els homes i les dones, entre les dones i la terra i entre la pell i l’anima, una fissura fluvial que separa i acosta els habitants d’una comarca configurada per la condició liquida dels seus límits, entre la vora del riu i la del Mediterrani (..) En la seva superfície, “El agua” fluctua pels codis d’una història d’iniciació amorosa que també aborda les frustracions d’una noia que vol fugir d’un lloc que la condemna a repetir els gestos i experiències de les seves predecessores. En el fons, l’opera prima de López Riera es presta a la relectura contemporània d’un espai que s’alimenta de mística i de violència (Paula Arantzazu Ruiz, diari ‘Ara’).

La Fundació Horta Sud.

Els donatius que es recaptin arran de la sessió de cinema solidària amb els afectats per la gota freda al País Valencià (projecció del film “El agua”, d’Elena López Riera, el 16 de noviembre, a les 19h, al Centre, Malgrat) aniran destinats a la Fundació Horta Sud.

La Fundació Horta Sud està al costat de les persones afectades per la DANA a l’Horta Sud. La comarca Horta Sud (al País Valencià, molt afectada per la gota freda) està composta per un total de 20 municipis, que són els següents: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella.

Els donatius.

Si esteu interessats a aportar un donatiu a la Fundació Horta Sud, podeu fer-ho:

*Directament a la Fundació, clicant COL·LABORA ARA al seu web.

*O bé, igualment a la Fundació, mitjançant transferència bancària al compte: ES43 3159 0013 9630 4769 6921.

*O assistint a la sessió de cinema solidària esmentada, dissabte, 16 de novembre de 2024, a les 19h, al Centre Cultural, de Malgrat de Mar.

*O a la sessió regular del Cineclub Garbí, del divendres 15 de novembre de 2024, a les 21.30h, al Centre Cultural, de Malgrat de Mar, en què es projecta “Perfect Days”, de Wim Wenders (en VOSC), especificant a l’entrada que voleu fer-hi el donatiu per a la Fundació.

Una idea originària del Cinema Truffaut, de Girona.

La idea de projectar “El agua”, d’Elena López Riera, en solidaritat amb les víctimes de la DANA al País Valencià va nàixer al Cinema Truffaut, de Girona, on va tenir lloc el dissabte 9 de novembre.