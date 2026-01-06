En Richard Linklater, de filmografia polièdrica i extensa

Richard Linklater (Houston, Texas, 30 de juliol de 1960): Considerat com un bon representant del renaixement del cinema independent americà de la dècada dels noranta, en Linklater està forjant una filmografia polièdrica, marcada al començament per les comèdies personals, fresques, juvenils i (com ben sovint a les seves pel·lícules) ambientades en un sol dia, Slacker (1990) i Dazed and Confused (1993); però sobretot remarcada pel seu tríptic Abans de l’alba / Before Sunrise (1995), Abans de la posta / Before Sunset (2004) i Abans del capvespre / Before Midnight (2013), amb les entranyables i rohmerianes trobades i passejades d’Ethan Hawke i Julie Delpy; això sí, alternades amb algun títol més ‘mainstream’ com el drama criminal amb tocs de western The Newton Boys (1998), cintes d’animació rotoscòpica, autoral -de vocació filosòfica- i per a adults com les fantasioses Walking Life (2001) o A Scanner Darkly (2006), sense oblidar els seus orígens en la comèdia prou jove, amb School of Rock (2003), o la satírica Fast Food Nation (2006). Lluny d’encasellar-se, va impactar amb Boyhood (2014), rodada de manera intermitent al llarg de dotze anys amb el mateix repartiment d’actors, guardonada com a Millor Direcció a la Berlinale 2014 i nominada als Oscar, seguí -entre molts altres films- tot treballant l’autobiografia (més o menys) en clau de ficció, ja sigui amb la comèdia universitària Tots volem alguna cosa / Everybody Wants Some!! (2016), ja sigui amb l’animació rotoscòpica d’ Apolo 10 1/2: Una infancia espacial / Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure (2022). Títols, aquests darrers, de resultats desiguals, com poc estimada ha estat la seva recent Hit Man: Assassí per casualitat / Hit Man (2023). Prolífic, l’any 2025 ha encarat 2 festivals: a la Berlinale, Blue Moon, i, a Canes, Nouvelle Vague -amb la qual segueix el seu ‘viatge cinèfil’ que ja va emprendre amb Orson Welles i jo / Me and Orson Welles (2008).
