En la mort de Val Kilmer

S’ha mort en Val Kilmer, ACS. Patia càncer. Molts ens en vam assabentar per un documental (disponible a Filmin) que se li va dedicar i que el seu propi fill va anar a presentar al Festival de Canes, perquè ell ja no estava en condicions de parlar en públic, malgrat que, amb dificultats, encara va encarnar novament en Tom ‘Iceman’ Kazansky, a Top Gun: Maverick (2022).

Com passa amb els actors nord-americans de llarga carrera, el podem recordar en molts papers diferents, a pel·lícules de categoria diversa. Això sí, el vam poder descobrir en aquella comèdia desfermada Top Secret (1984), amb què va debutar.

Per mi, tot i que en vaig apreciar les seves prestacions (tan diferents, unes de les altres!) a Willow (1988) i Top Gun (1986), en Val Kimer serà per sempre més el Jim Morrison que va encarnar a la magnífica The Doors (1991):

Descansi en pau, en Val Kilmer.