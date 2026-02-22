Els premis del Festival de Berlín 2026

L’alemany d’arrels turques Ilker Çatak, que es va revelar el 2023 amb The Teachers’s Lounge — La sala de professors, ha guanyat ara l’Ós d’Or de la Berlinale 2026. En aquest apunt, la relació de premis de la Competició enllaç amb les llistes de la resta de seccions.
Ós d’Or (Millor Pel·lícula):
Producció: Alemanya, França, Turquia. Any: 2026. Durada: 2h09. Versió original: en turc.
♦ Estrena mundial. Drama amb què entra a la Competició de la Berlinale l’autor de l’exitosa The Teachers’s Lounge — La sala de professors (2023), que va triomfar a la secció Panorama.
Sinopsi: La vida somriu a la Derya i l’Aziz, una parella d’artistes reconeguda de Turquia, fins que un incident a l’estrena de la seva obra ho capgira tot. De sobte, esdevenen objectiu de l’Estat i, mentre lluiten per conciliar els seus ideals amb les necessitats de la vida quotidiana, el seu matrimoni és empès fins al límit del trencament.
Amb: Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin.
Guió: Enis Köstepen, Ayda Meryem Çatak, İlker Çatak. Fotografia: Judith Kaufmann.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, 24lps, altres.
Distribuïdores: A Contracorriente, Haut et Court. Vendes internacionals: B for Films.
Ressons de Berlín 2026: Diari EL PERIÓDICO |
Gran Premi del Jurat:
Producció: Turquia, França, Països Baixos, Grècia, Suècia, Aràbia Saudí. Any: 2026. Durada: 1h57. Versió original: en turc i kurd.
♦ Estrena mundial. Emin Alper —Beyond The Hill (2012), Frenzy (2015), Burning Days (2022)— «torna amb una paràbola sobre la por de l’altre, en què l’exili i el retorn alimenten la divisió, la història enterrada ressorgeix i un nou poder emergeix armat amb el passat i les velles creences».
Sinopsi: En un poble remot, un clan exiliat torna, revivint una disputa territorial de fa dècades. Immers en visions divines, en Mesut desafia el lideratge del seu germà per salvar el seu poble. Aquest nou camí portarà salvació o tragèdia?
Amb: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş.
Guió: Emin Alper.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, EpisodeMag, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Lucky Number.
Premi del Jurat:
Producció: Regne Unit, EUA. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. La pel·lícula, que segueix una dona de mitjana edat en lluita contra la demència de la seva mare i protagonitzen Juliette Binoche i Tom Courtenay, és el segon llargmetratge del nord-americà Lance Hammer que, havent treballat prèviament al departament d’efectes visuals de Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997) i Practical Magic (1998), va passar a la direcció cinematogràfica, amb el curt Issaquena (2002) i, a continuació debutà exitosament en el llargmetratge amb el drama psicològic Ballast (2008) -Millor Director a Sundance, seleccionat a la Competició de Berlín, premiat a Deauville i Xixón i nominat en 6 categories dels Independent Spirit Awards-. No consta que, en aquests 18 anys hagi dirigit res més.
Sinopsi: A mesura que la demència avançada li va minvant la capacitat de comunicar la seva vida interior, el marit i la filla breguen per actuar de la millor manera possible, per a ella, movent-se entre l’amor i els fràgils límits entre cura, protecció i autonomia.
Amb: Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt.
Guió: Lance Hammer. Fotografia: Adolpho Veloso.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Cineuropa, The Bureau (productora), Wikipedia, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory.
Ressons de Berlín 2026: Diari EL PERIÓDICO |
Millor Direcció:
Producció: Irlanda, Regne Unit. Any: 2026. Durada: pendent. Versió original: en anglès.
♦ Estrena mundial. «És una història de catàstrofe personal extrema i de bellesa musical extraordinària. També és, com I’M NOT THERE, una revitalització del gènere biogràfic» (HPF). Adaptació de la novel·la ‘Intermission’, d’Orwen Martell, sobre un moment greu de la vida del músic Bill Evans, encarnat per Anders Danielsen Lie, prestigiós actor noruec habitual dels films de Joachim Trier. Nominat a 2 Grammy pels seus vídeos musicals, el director de fotografia i cineasta anglès Grant Gee és autor de documentals com Joy Division (2007), Patience (2012), Innocence of Memories (2015) -basat en una novel·la del Nobel Orhan Pamuk , i The Gold Machine (2022) -sobre la vida familiar de l’escriptor, poeta i documentalista Iain Sinclair-, així com del migmetratge Judith (2020) -un preludi de l’òpera d’un sol acte BLUEBEARD del compositor hongarès Béla Bartók- i de curtmetratges i sí, vídeos musicals (Radiohead, Blur, Coldplay, Nick Cave…).
Sinopsi: Juny de 1961, Nova York: el llegendari pianista de jazz Bill Evans ha trobat la seva veu musical i ha creat el trio perfecte, que inclou el baixista Scott LaFaro, considerat la seva ànima bessona a través de la música. Una residència al Village Vanguard de Nova York culmina amb la gravació en directe de dos dels millors discos de jazz de tots els temps en una sola nit. Deu dies després, en LaFaro mor en un accident de cotxe. Immobilitzat pel dolor, l’Evans deixa de tocar. La pel·lícula segueix el seu procés per superar el dol i tornar a la música, tot retratant la vida interior d’un geni mentre lluita per aprendre que, de vegades, un interludi també forma part de la música.
Amb: Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf.
Guió: Grant Gee i Mark O’Halloran, basat en la novel·la ‘Intermission’, d’Owen Martell.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Hot Property Films (productora), altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: Mister Smith Entertainment.
Ressons de Berlín 2026: Diari ARA | Diari EL PERIÓDICO | MICROPSIA |
Millor Interpretació:
Producció: Àustria, Alemanya. Any: 2026. Durada: 1h34. Versió original: en alemany.
♦ Estrena mundial. El retorn a primer pla de la gran actriu alemanya Sandra Hüller, que el 2023 va impactar molt fort amb Anatomia d’una caiguda i The Zone of Interest. Hüller és ara la Rose, una dona de principis del segle XVII que es disfressa d’home i vol ser un bon ciutadà a qualsevol preu, en el tercer llargmetratge del director de càsting i actor austríac Markus Schleinzar, que va debutar amb Michael (2011) -en Competició, a Canes- i després, amb Angelo (2018) -seleccionada a Toronto i Sant Sebastià-, ja viatjà al passat -a principis del segle XVIII en què un nen esclau africà és escollit per una comtessa europea per ser batejat i educat…-.
Sinopsi: En l’agitació de la Guerra dels Trenta Anys, un misteriós soldat -Rose (Sandra Hüller)- apareix en un poble protestant aïllat. Afirma ser l’hereu d’una casa pairal abandonada des de fa temps i és capaç de presentar un document que avala la seva pretensió. Per a gran disgust de la gent del poble. Tanmateix, el desconegut fa tot el que pot per trobar la felicitat aquí. La seva recerca de reconeixement i acceptació es veu complicada pel seu secret: sota una identitat falsa, sota un nom fals i fent veure que és d’un gènere fals, el soldat s’ha dirigit cap al poble. Però per assolir els seus objectius, la Rose ni tan sols evitarà la impossibilitat d’un matrimoni concertat amb la filla -Suzanna (Caro Braun)- d’un gran pagès. Perquè qui ha arribat fins aquí, aviat es plantejarà tot el possible, no s’aturarà davant de res.
Amb: Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken.
Guió: Markus Schleinzer, Alexander Brom.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Row Pictures (productora), Cineuropa – notícia, Variety 06.12.2018, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: The Match Factory.
Ressons de Berlín 2026: Diari ARA |
Millor Interpretació Secundària:
Producció: Quebec, Itàlia, Bulgària, Bèlgica. Any: 2026. Durada: 1h43. Versió original: en francès, búlgar i anglès.
♦ Estrena mundial. Segona ficció de la documentalista, curtmetratgista, productora i professora de cinema quebequesa, que guanyà el Premi de Millor Film de la secció Generation de la Berlinale, amb Une colonie (2018). Durant el rodatge, “Nina Roza” duia per títol “Fleur Bleue”.
Sinopsi: Un vídeo viral d’una artista búlgara de 8 anys, prodigi de la pintura, circula per internet. Aquest fenomen atrau l’atenció d’un col·leccionista d’art del Quebec. És així que en Mihail viatja fins al país de què se’n va anar, per veure l’obra d’aquesta nena i poder determinar si és un frau o un geni. És el retorn al seu país d’origen, per primera vegada en gairebé 30 anys, i això el du a enfrontar-se als fantasmes del seu passat.
Amb: Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Chiara Caselli, Michelle Tzontchev.
Guió: Geneviève Dulude-De Celles.
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Films du Québec, La Presse, Info de Laval, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: pendent.
Ressons de Berlín 2026: Diari ARA | Diari EL PERIÓDICO |
Millor Contribució Artística:
Producció: EUA. Any: 2026. Durada: 1h18. Versió original: en anglès.
♦ Documental. Estrena mundial. Productora i realitzadora televisiva, tanmateix coautora dels documentals The Genius of Marian (2013) i Survivors (2018), Anna Fitch ha centrat aquest film en la seva íntima amiga Yo: «El 2013 vaig perdre una de les meves amigues més properes. Es deia Yo (Yolanda Shea). La Yo era moltes coses per a molta gent: una besàvia, traficant de marihuana de professió, intel·lectual, vident, amfitriona, tirana, una narradora captivadora. Per a mi, és una inspiració: una vident de la veritat i una de les meves millors amigues. No estava preparada per perdre-la. La pel·lícula destaca el poder perdurable de l’amistat i el que aprenem els uns dels altres en la vida i a través de la mort» (M). «Després de la mort de la Yo, l’Anna reconstrueix un espai màgic on es despleguen les històries de la Yo, i la seva relació continua. La pel·lícula juxtaposa un ‘verité íntim’ de l’últim any de vida de la Yo amb les interpretacions creatives de l’Anna sobre els relats dramàtics de la vida de la Yo. Nascuda a Suïssa el 1924, la Yo va viure segons les seves pròpies regles, desafiant les expectatives sobre la sexualitat, la maternitat, l’envelliment i fins i tot la mort. A mesura que el film difumina memòria, temps i invenció, també revela el poder de la creació artística per canalitzar —i compartir— el dol i l’amor» (FHF) .
Sinopsi: L’Anna passa una dècada construint obsessivament una versió molt detallada, a escala 1:3, de la casa de la seva amiga Yo després de perdre-la. És prou gran perquè l’Anna pugui entrar-hi per la porta, i a dins hi viu una titella de la Yo. Quan es van conèixer, la Yo tenia 73 anys i l’Anna 24. Va ser una amistat d’amor a primera vista que va desafiar l’edat, el temps i la mort.
Amb: Yolanda Shea.
Guió: pendent
Festival i premis: Berlín 2026 – Competició.
Enllaços: Tmdb, Imdb, Letterboxd, Mirabel Pictures (productora), Variety – notícia, altres.
Distribuïdores: pendent. Vendes internacionals: First Hand Films.
—
—
FOTO DE PORTADA: Ilker Çatak, amb l’Ós d’Or (Berlinale 2026)
