Els premis de Sant Sebastià 2026

El Jurat de la Secció Oficial del Festival de Sant Sebastià 2026, presidit pel director nord-americà Ira Sachs, ha atorgat el següent Palmarès de Sant Sebastià 2026:
Producció: Anglaterra. Any: 2026. Durada: 1h47.
Sinopsi: Segueix dues treballadores socials, l’Amy (Kate O’Flynn) i la Rosie (Alice Bailey Johnson), que s’enfronten cada dia a una dura realitat: la majoria de les persones que intenten ajudar estan massa enfadades i tancades en si mateixes per plantejar-se tan sols començar a guarir-se. Leigh complica el relat sobre persones crònicament infelices amb els pares de l’Amy (Marion Bailey i Paul Jesson), un matrimoni feliç de llarga durada que sembla capaç de superar fins i tot els reptes irresolubles de l’envelliment.
Amb: Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn, Alice Bailey Johnson
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Telluride FF 2026*/ Toronto IFF 2026 · Special Presentations | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang).
Cròniques i altres articles ⇒ Diari El Punt Avui · Imma Merino -crítica- | Diari Ara · Xavi Serra -crítica- | Diari El Periódico · Nando Salvà -crítica- | Caimán · Carlos F Heredero -crítica- (en espanyol) | Diari La Vaguardia · Astrid Meseguer -crònica, amb declaracions- (en espanyol) | Fotogramas · Laura Pérez -crítica- (en espanyol) | Otros Cines · Violeta Kovacsics -crítica- (en espanyol) | Micropsia · Diego Lerer -crítica- (en espanyol) | Le Polyester · Gregory Coutaud -crítica- (en francès) | Cineuropa · Olivia Popp -crítica- (en diversos idiomes) | Variety · Owen Gleiberman -crítica- (en anglès). En aquest blog: Mike Leigh emociona Sant Sebastià 2026, amb ‘Tender Loving Care’.
Amb: Zheyan Li (Luo Jia), Feng Qi (Su Qing), Sanming Han (guarda de seguretat), Gang Zheng, Tao Guo
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial | Imdb, Filmaffinity.
Cròniques i altres articles ⇒ Caimán · Carlos F Heredero -crítica- (en espanyol) | Otros Cines · Diego Batlle -crítica- (en espanyol) | Micropsia · Diego Lerer -crítica- (en espanyol) | Le Polyester · Nicolas Bardot -crítica- (en francès).
Producció: Suècia, Noruega, Dinamarca, Islàndia, Bulgària. Any: 2026. Durada: 1h37.
Sinopsi: L’Ejva rep en herència el ramat de rens del seu difunt pare. Mentre lluita per tirar-lo endavant, en Heaika, el cap local, se n’enamora i, tot i els dubtes que hi té, l’Ejva se sent obligada a acceptar-lo. Però tot canvia quan arriba en Nejla, cosí d’en Heaika, i l’Ejva descobreix per primera vegada l’amor de debò. Sentint-se traït i gelós, en Heaika reacciona amb duresa i deixa l’Ejva amb un trastorn que fa que li tremolin les mans de manera incontrolable, posant en perill la seva capacitat per tenir cura del ramat.
Amb: Elli Sara Valkeapää, Andte Gaup-Juuso, Vincent Niia
Informació: Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Platform | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang).
Cròniques i altres articles ⇒ Le Polyester · Nicolas Bardot -crítica- (en francès) | Cineuropa · Davide Abbatescianni -crítica- (en diversos idiomes) | Cineuropa · Jan Lumholdt -entrevista Amanda Kernell- (en diversos idiomes) | Variety · Guy Lodge -crítica- (en anglès) | Variety · Marta Balaga -article, amb declaracions de Kernell- (en anglès).
pel seu paper a: De Mike LEIGH, Tender Loving Care
pel seu paper a De Hans Petter MOLAND, Growth of the Soil — Markens grøde
Producció: Noruega, Dinamarca, Alemanya. Any: 2026. Durada: 2h35.
Sinopsi: Un desconegut apareix rere les muntanyes, traginant poc més que la seva pròpia determinació. L’Isak (Herbert Nordrum), un home sense passat, busca un lloc on establir-se i construir-se una vida treballant la terra. Més enllà del límit del bosc, troba una extensió de terreny erm, tan hostil com prometedora. La terra el porta al límit, fins que coneix l’Inger (Asta Kamma August), una dona solitària forjada en la resiliència, discreta i silenciosa. Junts desafien els elements i construeixen una vida, conreant la terra i criant la seva família, que creix al ritme de les estacions. Tanmateix, a mesura que passen els anys i el món els ofega, el temps, les adversitats i el desig els transformen.
Amb: Herbert Nordrum, Asta Kamma August, Gard B. Eidsvold
Informació: Guió de Hans Petter Moland i Gard B. Eidsvold, basat en la novel·la ‘Benedicció de la terra’ (Growth of the Soil), de Knut Hamsun, guanyadora del Premi Nobel de Literatura el 1920 | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Special Presentation | Imdb, Filmaffinity, AlloCiné | Wikipedia (ang).
Cròniques i altres articles ⇒ Caimán · Carlos F Heredero -crítica- (en espanyol) | Le Polyester · Gregory Coutaud -crítica- (en francès) | Cineuropa · Olivia Popp -crítica- (en diversos idiomes) | Variety · Guy Lodge -crítica- (en anglès) | Variety · Marta Balaga -article, amb declaracions de Moland- (en anglès) |
pel seu paper a: De Javier RUIZ CALDERA, 5 minutos más — 5 More Minutes
Producció: Catalunya i Espanya. Any: 2026. Durada: 1h32.
Sinopsi: Un matrimoni en crisi decideix passar un cap de setmana de turisme rural en una aïllada casa de camp. Allà es reuneixen amb un encarregat de l’agència, que els ensenya la casa i els lliura les claus. Però abans que els deixi sols, passa una cosa extraordinària: el temps retrocedeix 5 minuts.
Amb: Javier Cámara (Carlos), Berto Romero (Antonio), Belén Cuesta (Bárbara), Carlos Bernardino (veí), Marc Soler (Ferran), Clàudia Melo (veïna)
Informació: Un guió de Berto Romero | Festival de Sant Sebastià 2026 · Secció Oficial / Toronto IFF 2026 · Market Screening / Festival de Sitges 2026 · SOF Sitges Collection | CatalanFilms, Imdb, Filmaffinity, ICAA, AlloCiné. Sobre Javier Ruiz Caldera: Viquipèdia (cat)
Cròniques i altres articles ⇒ Diari Ara · Xavi Serra -crítica- | Diari El Periódico · Nando Salvà -crítica- | Amic · Joan Millaret Valls -article- | Núvol · Agus Izquierdo -crítica- |Caimán · Carlos F. Heredero -crítica- | Diari La Vanguardia · Astrid Meseguer -crònica, amb declaracions- (en espanyol) | Fotogramas · Laura Pérez -crítica- (en espanyol) | Otros Cines · Violeta Kovacsics -crítica- (en espanyol) | Micropsia · Diego Lerer -crítica- (en espanyol, disponible en anglès) | Le Polyester · Nicolas Bardot -crítica- (en francès) | Cineuropa · Alfonso Rivera -crítica- (en diversos idiomes) | Cineuropa · Alfonso Rivera -entrevista Ruiz Caldera- (en diversos idiomes).
per la de: De Hans Petter MOLAND, Growth of the Soil — Markens grøde
pel de: De Mike LEIGH, Tender Loving Care
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PORTADA: El guardo a la Millor Pel·lícula, anomenat oficialment ‘Concha de Oro’, en honor de la platja de la Concha, de Sant Sebastià.
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