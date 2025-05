Els premis de la Cinef (films d’escoles de cinema) a Canes 2025

El Jurat dels curts i de La Cinef del Festival de Canes 2025, presidit per la directora, guionista i productora alemanya Maren Aden, ha atorgat el següent palmarés, d’entre els 16 curtmetratges d’escoles de cinema vistos a La Cinef 2025:

Primer Premi de La Cinef 2025 .

FOTO: “First Summer” (Festival de Canes).

De HEO Gayoung, “First Summer”.

Escola de cinema: KAFA, Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 0h30.

Sinopsi: La Yeongsun prefereix anar a la missa pel seu amic difunt, Haksu, més que no pas anar al casament de la seva néta.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Heo Jin (Yeongsun), Jeong Ingi (Haksu), Shin Miyoung (Seoni), Kim Mi-Hyang (Deokhui), Jang Gyeongho (Gyeongcheol), Lee Kum-Ju (Seokyun).

Guió: Heo Gayoung.

Segon Premi de La Cinef 2025 .

FOTO: “12 moments before The Flag-Raising Ceremony” (Festival de Canes).

De QU Zhizheng, “12 moments before The Flag-Raising Ceremony” / “Lever de drapeau”.

Escola de cinema: Beijing Film Academy, Xina. Any: 2024. Durada: 0h16.

Sinopsi: A Pequín, una escola secundària està preparant una cerimònia d’hissada de la bandera. Però el portador de la bandera, Feng Xiao, se sent superat per una creixent necessitat de retirar-se. Però l’hivern no és amable…

Vídeo: Tràiler.

Amb: Li Junyao (periodista), Yan Junbo (Feng Xiao), Lu Qiuyang (Sra. Zhang), Qu Xuezhi (pare).

Guió i Muntatge: Qu Zhizheng.

Tercer Premi de La Cinef 2025 (ex-aequo) .

FOTO: “Ginger Boy” (Festival de Canes).

De Miki TANAKA, “Ginger Boy”.

Escola de cinema: ENBU Seminar, Japó. Any: 2024. Durada: 0h48.

Sinopsi: En Kishida, empleat de banca a província, accepta un ascens inesperat a la seu central de Tòquio. Mentre busca un pis, es queda amb en Kura, el seu amic de l’institut que s’ha convertit en un cineasta d’esperit lliure.

Vídeo: Tràiler.

Amb: Kai Fujita (Kishida), Kei Nakafuji (Kura), Akari Shima (Hara), Mizuki Ide (Miho), Ryo Hills (Sakai).

Guió: Miki Tanaka.

FOTO: “Winter in March” (Festival de Canes).

De Natalia MIRZOYAN, “Winter in March”.

Escola de cinema: Estonian Academy of Arts, Estònia. Any: 2025. Durada: 0h16.

Sinopsi: Impotents davant d’un Estat repressiu, una jove parella fuig del país, una fugida que es converteix en un malson surrealista.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió i Muntatge: Natalia Mirzoyan. Animació: Natalia Mirzoyan, Rebeka Kruus.

Recompenses: El primer premi de La Cinef està dotat amb 15.000 €, el segon 11.000 € i el tercer 7.500 €.