Els premis a la Quinzena dels Cineastes 2025

El Premi del Públic de la Quinzena dels Cineastes, que, amb el suport de la Fundació Chantal Akerman, es va instaurar l’any passat és l’únic guardó que es pot considerar ‘oficial’ en aquesta manifestació cinematogràfica no competitiva, paral·lela al Festival de Canes.

Premi del Públic de la Quinzena 2025 .

FOTO: “The President Cake” (Doha Film Institute).

De Hasan HADI, “The President’s Cake” / “Mamlaket al-Qasab”.

Producció: Iraq, Qatar, EUA. Any: 2025. Durada: 1h42.

Nota sinòptica: És el “dia del sorteig” a tot l’Iraq, quan les escoles seleccionen els estudiants que tindran l’honor de portar regals a les celebracions locals obligatòries de l’aniversari del president Saddam Hussein. La Lamia, de 9 anys, viu als aiguamolls històrics amb la seva àvia enèrgica, la Bibi. Abans que vagi a l’escola, la Bibi li ensenya trucs enginyosos per evitar ser escollida per al pastís del president. Tanmateix, quan en Musa, el professor autoritari, crida el nom de la Lamia per a la tasca més difícil, el pastís d’aniversari, no té més remei que acceptar-ho. Negar-s’hi podria significar empresonament o fins i tot la mort.

Sinopsi: A l’Iraq de Saddam Hussein, la Lamia, de 9 anys, rep la difícil tasca de fer un pastís per celebrar l’aniversari del president. La seva recerca d’ingredients, acompanyada del seu amic Saeed, li capgira lavida quotidiana.

Amb: Banin Ahmad Nayef (Lamia), Sajad Mohamad Qasem (Saeed), Waheed Thabet Khreibat (Bibi), Rahim AlHaj (Jasim).

Guió: Hasan Hadi. Muntatge: Andu Radu. Fotografia: Tudor Vladimir Panduru. Música: diversos.

Informació: Òpera prima. Estrena mundial. A la producció executiva, Eric Roth i Marielle Heller.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, Doha Film Institute. VI: Films Boutique*. DF: Tandem*.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes, Museum of the Moving Image.

Director: Muntador, professional del so, Hasan Hadi ha dirigit el curtmetratge Swinnsuit (2021) -en què una dona intenta incansablement escapar-se de portar un burkini per a la competició de natació de l’escola secundària, avergonyida per la seva forma i significat cultural – film amb el qual va guanyar un premi qualificat per a l’Oscar a Urbanworld i va ser distribuït per HBO Max. És becari de Guió i Direcció del Sundance Institute 2022 i va rebre el premi Sundance Institute/NHK Award 2022 i la beca SFFILM Rainin Grant pel seu debut. També ha treballat com a professor adjunt al programa de cinema de postgrau de la NYU i va rebre el premi Black Family Short Film Award.

A més a més, hi ha algunes organitzacions que volen destacar films que s’hi han projectat i, al marge de l’organització de la Quinzena, atorguen els respectius premis.

Premi Europa Cinemas Quinzena 2025 .

La xarxa Europa Cinemas -de què formen part moltes sales de versió original del nostre continent-, l‘any passat va voler remarcar “Volveréis”, de Jonás Trueba. Enguany:

FOTO: “La danse des renards” (© Helicotronc i Les Films du Poisson – Jour2fête).

De Valéry CARNOY, “La danse des renards“ / “Wild Foxes”.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h32.

Nota sinòptica: La vida d’un jove atleta en un internat queda trasbalsada després de sobreviure a un perillós accident. A mesura que es qüestiona la carrera a la boxa i la seva amistat més propera, les guineus emergeixen del bosc proper.

Sinopsi: En un internat esportiu, a en Camille, jove boxejador virtuós, el salva ‘in extremis’ d’un accident mortal el seu millor amic Matteo. Després d’una ràpida recuperació, li agafa gradualment un dolor inexplicable, amenaçant-li tant els somnis de grandesa com la pròpia relació amb l’equip. Al ring i en el món d’un home, no hi ha lloc per a la debilitat.

Amb: Samuel Kircher (Camille), Fayçal Anaflous (Matteo), Jef Jacobs (LPF), Anna Heckel (Yas), Jean-Baptiste Durand (Bogdan, entrenador de boxa), Hassane Alili (Nasserdine), Salahdine El Garchi (Coreb), Frédéric Clou (metge d’urgències), Yoann Blanc.

Guió: Valery Carnoy. Muntatge: Suzana Pedro. Fotografia: Arnaud Guez. Música: Pierre Desprats.

Informació: Òpera prima. (..) Produït per Hélicotronc [Bèlgica] amb Les Films du Poisson* [França], “La Danse des renards” marca el pas al llargmetratge de Valéry Carnoy, autor del còmic curt “Titan”. Ambientada en el món ultra contemporani i apassionant dels internats esportius d’alt nivell, (..) Valéry Carnoy hi continua explorant les masculinitats joves, les exigències de les amistats sinceres i tòxiques i les pressions d’un sistema establert (Wask Cannes Insider).

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: The Party Film Sales. DF: Jour2fête.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: Dels curtmetratges que ha dirigit anteriorment, especialment dos han tingut un notable recorregut per festivals internacionals. Són Ma planète (2018) -sobre un forner d’uns cinquanta anys que, després d’una baralla amb la seva dona, coneix una jove fotògrafa contemporània a qui li agrada la forma grossa del seu cos- i Titan (2021), estrenat a la Competició Berlinale Shorts -en el qual un noiet de tretze anys vol integrar-se a la colla d’en Malik i ha de passar per un estrany ritual-.

Premi de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) .

La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ha decidit destacar també:

FOTO: “La danse des renards” (© Helicotronc i Les Films du Poisson – Jour2fête).

De Valéry CARNOY, “La danse des renards“ / “Wild Foxes”.

Producció: Bèlgica, França. Any: 2025. Durada: 1h32.

Nota sinòptica: La vida d’un jove atleta en un internat queda trasbalsada després de sobreviure a un perillós accident. A mesura que es qüestiona la carrera a la boxa i la seva amistat més propera, les guineus emergeixen del bosc proper.

Sinopsi: En un internat esportiu, a en Camille, jove boxejador virtuós, el salva ‘in extremis’ d’un accident mortal el seu millor amic Matteo. Després d’una ràpida recuperació, li agafa gradualment un dolor inexplicable, amenaçant-li tant els somnis de grandesa com la pròpia relació amb l’equip. Al ring i en el món d’un home, no hi ha lloc per a la debilitat.

Amb: Samuel Kircher (Camille), Fayçal Anaflous (Matteo), Jef Jacobs (LPF), Anna Heckel (Yas), Jean-Baptiste Durand (Bogdan, entrenador de boxa), Hassane Alili (Nasserdine), Salahdine El Garchi (Coreb), Frédéric Clou (metge d’urgències), Yoann Blanc.

Guió: Valery Carnoy. Muntatge: Suzana Pedro. Fotografia: Arnaud Guez. Música: Pierre Desprats.

Informació: Òpera prima. (..) Produït per Hélicotronc [Bèlgica] amb Les Films du Poisson* [França], “La Danse des renards” marca el pas al llargmetratge de Valéry Carnoy, autor del còmic curt “Titan”. Ambientada en el món ultra contemporani i apassionant dels internats esportius d’alt nivell, (..) Valéry Carnoy hi continua explorant les masculinitats joves, les exigències de les amistats sinceres i tòxiques i les pressions d’un sistema establert (Wask Cannes Insider).

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: The Party Film Sales. DF: Jour2fête.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: Dels curtmetratges que ha dirigit anteriorment, especialment dos han tingut un notable recorregut per festivals internacionals. Són Ma planète (2018) -sobre un forner d’uns cinquanta anys que, després d’una baralla amb la seva dona, coneix una jove fotògrafa contemporània a qui li agrada la forma grossa del seu cos- i Titan (2021), estrenat a la Competició Berlinale Shorts -en el qual un noiet de tretze anys vol integrar-se a la colla d’en Malik i ha de passar per un estrany ritual-.