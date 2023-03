Els Oscar 2023, de diumenge, no tenen cap interès?

Si els productors, els directors, els actors i ara el guionistes nord-americans consideren que el millor de l’any és “Tot a la vegada a tot arreu”, que també és la més nominada als Oscar d’enguany, em pregunto quina pel·lícula podria guanyar dissabte, a la gala dels Oscar, si no aquest desastre? La cerimònia serà la nit de diumenge 12 de març, matinada de dilluns. Segurament la mirarem -si més no, una part- per allò del costum de seguir-la, però, de debò, me’n semblen nul·les les expectatives. I això que, si pogués hi aniria amb una pancarta que digués “Go “The Fabelmans”, Go!”.