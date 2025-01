Els ‘meus’ Gaudí d’enguany

Deixeu-me dir-hi la meva. No voto pas, no soc acadèmic. Ni tan sols he vist tot el que està nominat; però Déu n’hi do! Vull expressar, amb aquest apunt, les meves preferències, no pas el que crec que guanyarà avui. Recordem quines són les nominades: Nominades als Gaudí.

Millor Pel·lícula.

El 47, de Marcel Barrena (amb una Menció Especial per a Mamífera, de Liliana Torres).

Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana.

Segundo premio, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez.

Millor Direcció.

Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, per Segundo premio.

Millor Guió Original.

Isaki Lacuesta i Fernando Navarro, per Segundo premio.

Millor Actriu.

Emma Vilarasau, per Casa en flames (amb una Menció Especial per a Maria Rodríguez Soto, per Mamífera).

Millor Actor.

Eduard Fernández, per El 47.

Millor Actriu Secundària.

Clara Segura, per El 47 (amb una Menció Especial per a Maria Rodríguez Soto, per Casa en flames).

Millor Actor Secundari.

Enric Auquer, per Casa en flames.

Millor Interpretació Revelació.

Zoe Bonafonte, per El 47.

Millor Direcció de Producció.

Laia Gómez Roig, per Casa en flames.

Millor Direcció Artística.

Núria Guàrdia Allué, per Casa en flames.

Millor Pel·lícula Europea.

La zona d’interès, de Jonathan Glazer.