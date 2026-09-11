Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

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    • 11 de setembre de 2026
    62.02. VENÈCIA. Premis i jurats
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    Els jurats d’Orizzonti i Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»

    La composició dels jurats internacionals d’Orizzonti i Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» de la 83a Mostra de Venècia és la següent:

    Jurat Internacional d’Orizzonti

    Presidit per la directora, actriu i guionista francesa Valérie Donzelli, el Jurat Internacional d’Orizzonti estarà format, a més, per:

    Jurat Internacional de Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»

    Presidit per la guionista i directora italiana Carolina Cavalli, el Jurat Internacional de Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» estarà format, a més, per:

    Tots els premis oficials s’anunciaran i es lliuraran durant la cerimònia de clausura de la 83a Mostra, el dissabte 12 de setembre, a l’escenari de la Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido de Venècia.

    PORTADA: Valérie Donzelli | Foto, gentilesa d’Unifrance

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