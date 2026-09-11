Els jurats d’Orizzonti i Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis»

La composició dels jurats internacionals d’Orizzonti i Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» de la 83a Mostra de Venècia és la següent:
Presidit per la directora, actriu i guionista francesa Valérie Donzelli, el Jurat Internacional d’Orizzonti estarà format, a més, per:
Presidit per la guionista i directora italiana Carolina Cavalli, el Jurat Internacional de Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» estarà format, a més, per:
Tots els premis oficials s’anunciaran i es lliuraran durant la cerimònia de clausura de la 83a Mostra, el dissabte 12 de setembre, a l’escenari de la Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido de Venècia.
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PORTADA: Valérie Donzelli | Foto, gentilesa d’Unifrance
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