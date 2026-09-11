Els jurats de les Jornades dels Autors 2026

Els premis de les Jornades dels Autors de Venècia 2026 són:
El GdA Director’s Award 2026, que atorga l’anomenat Jurat Oficial,
El Premi del Públic, al qual concorren les pel·lícules de la Selecció Oficial de les Jornades dels Autors.
El Label Europa Cinemas, destinat a les pel·lícules de producció o coproducció europea. El Label, creat per una xarxa d’exhibidors europeus de qualitat amb el suport del programa MEDIA de la Unió Europea, consisteix en una aportació econòmica destinada a la distribució i la promoció, així com a afavorir la permanència del film guanyador a les sales adherides a la xarxa.
A més a més, totes les pel·lícules de les Jornades dels Autors concorren també, com les de la resta de seccions de Venècia, als anomenats ‘premis paral·lels‘ (la cerimònia de lliurament dels quals tindrà lloc l’últim dia de la Mostra).
I les òperes primes de la Selecció Oficial de les Jornades dels Autors concorren al Lleó del Futur – Premi Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis».
Presidit per Carla Simón, està format també per:
Maria Gesuato* (Cinema Teatro Giardino, San Giorgio delle Pertiche, Itàlia)
Vít Janeček* (Atlas Cinema, Praga, Txèquia)
Aisling Kane* (Light House Cinema, Dublín, Irlanda)
Daniel Tollefsen Altamirano* (Folkets Bio Umeå, Umeå, Suècia)
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PORTADA: Carla Simón | Foto © 2025 Fabrizio de Gennaro per a Cineuropa – fadege.it, @fadege.it
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