Els Jurats de la Setmana de la Crítica de Venècia 2026

La Settimana Internazionale della Critica (SIC), que enguany arriba a la seva 41a edició, és una secció autònoma i paral·lela organitzada pel Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) al marc de la 83a Mostra de Venècia (del 2 al 12 de setembre de 2026). Està formada per una selecció de set primeres obres a concurs i dos esdeveniments especials, totes presentades en estrena mundial.
Els premis de la Setmana de la Crítica de Venècia (Llargmetratges)
Els set llargmetratges a concurs de la 41a Settimana Internazionale della Critica opten als premis següents:
Gran Premi IWONDERFULL. Atorgat per un jurat internacional a la millor pel·lícula a concurs, amb una dotació de 10.000 €.
Premi del Públic. Atorgat pel públic assistent a les projeccions, amb una dotació de 3.000 €.
Premi Luciano Sovena. Destinat al millor productor independent, amb una dotació de 5.000 €. El concedeix un jurat format per membres de l’Associació Amici di Luciano Sovena.
A més a més, les pel·lícules de la secció opten als reconeixements següents:
Premi Mario Serandrei – Hotel Saturnia al millor mèrit tècnic. Atorgat per una comissió de crítics membres del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.
Premi Circolo del Cinema di Verona. Atorgat per un jurat format per socis menors de 35 anys del Circolo del Cinema di Verona i destinat a la pel·lícula més innovadora de la secció.
Lleó del Futur – Premi Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis». Les pel·lícules de la SIC, com totes les primeres obres de llargmetratge de ficció presentades a les diferents seccions competitives de la Mostra —Selecció Oficial i Seccions Autònomes i Paral·leles—, opten al Lleó del Futur – Premi Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis».
Els premis de la Setmana de la Crítica de Venècia (Curtmetratges)
La SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica) arriba a la seva 11a edició amb una selecció competitiva de set curtmetratges d’autors italians que encara no han fet el salt al llargmetratge de ficció, a més de dos esdeveniments especials fora de concurs.
Els curtmetratges es projecten en el marc de la 41a Settimana Internazionale della Critica. El programa neix de la col·laboració entre el Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) i Cinecittà, i constitueix una de les iniciatives destinades a donar suport al desenvolupament del nou cinema italià i a la promoció de joves autors.
Els set curtmetratges a concurs, tots presentats en estrena mundial, opten als premis següents, atorgats per un jurat format per tres professionals de la indústria cinematogràfica:
Premi al Millor Curtmetratge. Ofert per Frame by Frame, consisteix en serveis de postproducció per al proper curtmetratge del director o directora guanyador/a.
Premi a la Millor Direcció. Ofert per Stadion Video, consisteix en la realització d’un màster per a televisió i/o streaming del curtmetratge guanyador i d’un màster DCP amb subtítols en anglès per al proper curtmetratge del director o directora premiat/da.
Premi al Millor Mèrit Tècnic. Ofert per Advista, consisteix en serveis de comunicació i màrqueting per a un dels projectes posteriors del director o directora premiat/da.
La directora francesa Chloé Barreau.
La productora hongaresa Júlia Berkes.
L’escriptora, comissària cultural i professional de la indústria cinematogràfica, Caterina Mazzucato (italiana).
L’agent de vendes internacionals (cap de Fandango Sales) i antiga productora Raffaella Di Giulio (italiana).
La directora italiana Giulia Grandinetti.
La cineasta i periodista italiana Paola Piacenza.
Simona Banchi.
Giulia Rosa d’Amico.
Steve Della Casa.
Francesco Martinotti.
Cristina Massaro.
Maria Carolina Terzi.
Vittora Capporali.
Alessandra Nalesso.
Federico Orcalli.
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PORTADA: Chloé Barreau | Foto © Lorenzo Pesce
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