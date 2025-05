Els films d’animació a Canes 2025

D’uns anys ençà, el cinema d’animació ha anat agafant presència al Festival de Canes, a la Quinzena dels Cineastes i a la Setmana de la Crítica, especialment en els apartats dedicats als curtmetratges i als nous cineastes. Oimés enguany, després de l’èxit mundial de Flow (2024), projectada a Un Certain Regard. En aquest apunt recullo els títols que se n’han seleccionat a Canes 2025.

SESSIONS ESPECIALS.

D’ Ugo BIENVENU, “Arco“.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h22.

Gèneres: Ciència-ficció, aventures, animació.

Sinopsi: L’Arco, de 12 anys, viu en un futur llunyà. Durant el seu primer vol amb el seu vestit arc de Sant Martí, perd el control i cau al passat. La Iris, una nena de la seva edat del 2075, el veu caure. El rescata i intenta per tots els mitjans enviar-lo de tornada a la seva època.

Amb: amb les veus de Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra, Oscar Tresanini, Vincent Macaigne, Louis Garrel, William Lebghil, Oxmo Puccino.

Guió: Ugo Bienvenu, Félix de Givry. Muntatge: Nathan Jacquard. Animació (supervisor): Adam Sillard. Supervisors de composició i 3D: Benoît Galant, Simon Cadilhac. Música: Arnaud Toulon.

Informació: Òpera prima. A la producció, entre d’altres, Natalie Portman.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Goodfellas. DF: Diaphana Distribution.

Festivals: Canes 2025 – Sessions Especials | Annecy 2025 | Ressons de Canes |

Sobre el director: Wikipédia, Tmdb, Filmaffinity, AlloCiné, My Movies, Letterboxd.

Director: dibuixant i cineasta francès, des de 2010 realitza clips i curtmetratges, en solitari o en equip (amb Kevin Manach, Benjamin Charbit o Félix de Givry), que són emesos per Arte i Canal+. Com a autor gràfic, participa en documentals, realitzador de storyboards i director d’animació. Entre un gran ventall de facetes en la seva activitat (còmics, col·laboracions a la premsa, llargmetratges, cartells de festivals, publicitat, etc.), cal remarcar la seva implicació visual a Eden (Mia Hansen-Løve, 2014), on fins intervingué com a actor. És autor d’un gran nombre de curts d’animació i va dirigir 6 episodis de la sèrie Ant-Man (2017).

De Sylvain CHOMET, “Marcel et Monsieur Pagnol” / “The Magnificent Life of Marcel Pagnol” (“A Magnificient Life”).

Producció: França, Bèlgica, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h30.

Gènere: Film biogràfic d’animació.

Sinopsi: El 1955, Marcel Pagnol (dramaturg, novel·lista i cineasta que va créixer en una llar de classe mitjana a Marsella i es va convertir en un dels artistes més inventius i prolífics del món des de la dècada de 1930 fins a la de 1950) és ben reconegut. Quan la revista ‘Elle’ li encarrega una columna sobre la seva infantesa, ho veu com una oportunitat per tornar als seus inicis: escriure. Adonant-se que la memòria li falla i afectat pel poc èxit mixt de les seves últimes obres, en Pagnol comença a dubtar. Fins que el petit Marcel -el nen que va ser- se li apareix com per art de màgia. Junts, exploren el seu passat i en recuperen els records més estimats.

Amb les veus de: Laurent Lafitte (Marcel Pagnol, adult), Géraldine Pailhas, Thierry Garcia, Noa Staes (Marcel Pagnol, de nen), Olivia Gotanègre (Jacqueline Pagnol), Sophie Maréchal (Simone Pagnol), Martin Meersman (alumna 1 del curs de 1922), Lohen van Houtte (alumne de classe/ordenança), Elodie Barthels, Flora Montgomery, Matthew Gravelle, Lu Corfield, Jonathan Keeble, Jess Nesling, Vincent Fernandel.

Guió: Sylvain Chomet, basat en l’obra de Marcel Pagnol. Muntatge: Samuel Denou, Mario Houles, Julie Salon. Fotografia: Elric Lefeuvre. Música: Stefano Bollani.



Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd, altres enllaços. VI: Elle Driver. DF: Wild Bunch Distribution*. EF: 15.10.2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials | Ressons |

Sobre el director: a Tmdb, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd.

Director: Sylvain Chomet es va donar a conèixer een presentar (Fora de Competició) al Festival de Canes, la pel·lícula d’animació sobre el Tour de França, Les triplettes de Belleville/ Bienvenidos a Belleville (2003); després va tenir nominat a l’Oscar d’Animació L’illusioniste (2011), basada en un guió de Jacques Tati; a continuació provà sort en la ficció amb personatges de carn i ossos, amb Attila Marcel (2013); més endavant ha dirigit un vídeo musical i un curt, i actualment està enllestint The Thousand Miles, cinta inspirada en dibuixos i escrits de Federico Fellini, sobre la mítica cursa italiana de les ‘Mille Miglia’ dels anys cinquanta, que havia de ser un curt i s’ha convertit en un llargmetratge. Anteriorment, al Festival de Canes. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

De Maïlys VALLADE i Liane-Cho HAN, “Amélie et la métaphysique des tubes” / “Little Amélie or the Character of Rain”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 1h17.

Sinopsi: L’Amélie és una nena belga nascuda al Japó. Gràcies a la seva amiga Nishio-san, el món és ple d’aventures i descobriments. Però el dia del seu tercer aniversari, un esdeveniment li canvia el curs de la vida. Perquè a aquella edat per a l’Amélie tot està en joc: la felicitat i també la tragèdia.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació, amb: Loïse Charpentier (Amélie), Victoria Grobois (Nishio-San), Yumi Fujimori (Kashima-San), Cathy Cerda (Claude, l’àvia), Marc Arnaud (Partick, el pare), Laetitia Coryn (Daniele, la mare), Haylee Issembourg (Juliette), Isaac Schoumsky (André), François Raison (doctor/veu de ràdio).

Guió: Liane-Cho Han, Maïlys Vallade, Aude Py, Eddine Noel, adaptat de ‘Métaphysique des Tubes‘, d’Amélie Nothomb. Muntatge: Ludovic Versace. Animació: Juliette Laurent (direcció). Música (supervisor): Emmanuel Deletang.

Informació: Òpera prima.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Gebeka Films*. DF: Haut et Court. EF: 25.06.2025.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Sessions Especials | Ressons |

Sobre els directors: Maïlys Vallade (Tmdb,Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd), Liane-Cho Han Jin Kuang (Tmdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd).

Directors: debutants en el llargmetratge tots dos cineastes, la Maïlys Vallade havia dirigit el curt animat The Lighthouse Keeper (2009), però la seva activitat principal ha estat fins ara al departament artístic d’animació, treballant layouts, storyboards, etc. i en Liane-Cho Han Jin Kuang ha treballat de director d’animació i animador, així com en storyboards.

FESTIVAL: CURTMETRATGES EN COMPETICIÓ.

De Gabriel ABRANTES, “Arguments in favor of love” / “Disputes en faveur de l’amour”.

Producció: Portugal. Any: 2025. Durada: 0h09.

Nota sinòptica: Discussions d’una parella, extretes de la vida real, encarnades per fantasmes

Sinopsi: Ambientat en un paisatge digital inundat i en flames, els fantasmes discuteixen sobre proves genètiques, dol i amor.

Vídeo: Tast.

Film d’animació (rotoscòpica), amb: Jack Haven, Inês Castel-Branco.

Guió: Gabriel Abrantes.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Curtmetratges |

De Sandra DESMAZIÈRES, “Fille de l’eau”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La Mia ha passat tota la vida fent busseig en apnea, pescant i nedant entre algues i roques. El temps ha passat, transformant el seu cos i els paisatges que l’envolten. Els éssers estimats se n’han anat. Aquesta nit la Mia ho recorda.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió i Animació: Sandra Desmazières.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Curtmetratges |

De Martine FROSSARD, “Hypersensible”/ “Hypersensitive”

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: 0h07.

Sinopsi: el trajecte accidentat i surrealista d’una noia que busca reconstruir-se, anant a contracorrent d’una societat que reprimeix ràpidament les seves emocions.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió: Martine Frossard. Animació: Agathe Bray-Bourret.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd. Web de la Cineasta: martinefrossard.

A Canes: Festival de Canes 2025 – Curtmetratges |

LA CINEF 2025 -curts d’escoles de cinema-.

De Laura ANAHORY, “O pássaro de dentro” / “The Bird from Within”.

Escola de cinema: Escola das Artes – UCP, Portugal. Any: 2024. Durada: 0h05.

Sinopsi: La història d’una dona i l’ocell que viu dins seu, i com la seva incapacitat per conviure li provoca lesions físiques al cos.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió: Laura Anahory, Ana Anahory, Guilherme Mateus. Animació: Laura Anahory, Ivo Freitas.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef

De Natalia MIRZOYAN, “Winter in March”.

Escola de cinema: Estonian Academy of Arts, Estònia. Any: 2025. Durada: 0h16.

Sinopsi: Impotents davant d’un Estat repressiu, una jove parella fuig del país, una fugida que es converteix en un malson surrealista.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació.

Guió i Muntatge: Natalia Mirzoyan. Animació: Natalia Mirzoyan, Rebeka Kruus.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef |

De Polina PIDDUBNA, “My Grandmother Is a Skydriver” / “Ma grand-mère fait du saut en parachute”.

Escola de cinema: Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Alemanya. Any: 2025. Durada: 0h13.

Sinopsi: A l’Àsia Central dels anys seixanta, l’Alfyia, una noia que combina estudis d’obstetrícia i paracaigudisme, rep una trucada de la seva néta Polina de l’any 2022. Enmig de la invasió d’Ucraïna, la Polina intenta recuperar la seva identitat i trencar amb el trauma generacional.

Vídeo: Tràiler.

Film d’animació, amb les veus de: Polina Piddubna (Polina), Mahla Mosahaneh (Alfyia).

Guió: Polina Piddubna. Animació: Yulia Khivrina.

A Canes: Festival de Canes 2025 – La Cinef |

QUINZENA DELS CINEASTES – Llargmetratges.

De Félix DUFOUR-LAPERRIÈRE, “La mort n’existe pas” / “Death Doesn’t Exist”.

Producció: Quebec, França, Luxemburg. Any: 2025. Durada: 1h12.

Sinopsi: Després d’un atemptat armat fracassat contra propietaris rics, en el transcurs del qual abandona els seus companys, l’Hélène fuig a bosc. La Manon, la seva amiga i còmplice durant l’atac, torna per a turmentar-la. Juntes, revisen la tria impossible entre la violència i la inacció, en un món en plena metamorfosi.

Nota: En la fase de producció del film, la sinopsi que corria passava perquè, un cop al bosc, l’Hélène hi troba Catherine, un alter ego misteriós, carnívor i temptador. Aquest doble li farà visitar una fantàstica vall, on metamorfosis, poders verinosos i grans trastorns aviat alteraran l’ordre de les coses. L’Hélène haurà de revisar les seves opcions i els dilemes morals, polítics i humans que les circumscriuen.

Pel·lícula d’animació amb les veus de: Zeneb Blanchet (Hélène), Karelle Tremblay (Manon), Mattis Savard-Verhoeven (Marc), Barbara Ulrich (la vella dama), Françoise L (l’infant), Irène Dufour.

Guió i Muntatge: Félix Dufour-Laperrière. Música: Jean L’Appeau.

Informació: Estrena mundial. Llargmetratge d’animació colorit i fogós, pel·lícula d’idees i d’aventures, “La mort n’existe pas” és una faula sobre la irrupció de la violència al món, sobre les seves fonts i els seus efectes, les seves conseqüències i els seus trastorns. Una pel·lícula de metàfores i paraules franques, doloroses i brillants, sobre el compromís, les conviccions profundes i la urgència de tornar a posar el món en moviment (Embuscade Films). A la producció, entre d’altres, Embuscade Films, del mateix Félix Dufour-Laperrière i son germà Nicolas Dufour-Laperrière.

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Best Friend Forever. DF: UFO Distribution.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 | Ressons |

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes, a Wikipédia, a Wikipedia, a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies, a Letterboxd. Anteriorment, al Festival de Canes: NO. Filmografia: a FilminCat, a Filmin.

Director: Félix Dufour-Laperrière (Chicoutimi, Quebec, 1981) estudia a Mont-real, on actualment treballa. Director i guionista, les seves obres inclouen pel·lícules d’animació, documentals i curtmetratges experimentals. El seu cinema, que mostra una tensió constant entre l’exploració narrativa i formal, manté sempre una estreta relació amb l’art visual i contemporani. Les seves pel·lícules es projecten en museus, esdeveniments i festivals de tot el món, on recullen nombrosos premis (Giornate degli Autori – Venezia 2018). És autor de dos llargmetratges d’animació: Ville Neuve (2018) –una pel·lícula d’animació feta d’imatges poètiques i poderoses. “Ville Neuve” reuneix destins individuals i col·lectius. Joseph es trasllada a casa d’amics i intenta tornar amb la dona que l’ha deixat. Una esperança fràgil es fa possible, en un Quebec, potser a l’alba de la seva independència (Giornate, on es presentà)- i Archipélago (2021), premiat a Annecy i projectat al Festival de Rotterdam, –pel·lícula documental d’animació (..) Una pel·lícula d’assaig poètic que barreja diversos estils d’animació, és una meditació psicogeogràfica a les illes del riu Sant Llorenç, formant una metàfora de l’estatus del Quebec com un “país incert” definit per les tensions entre el seu estatus com a província del Canadà i la concepció del poble quebequès d’ells mateixos com una nació diferent (Wikipedia)-. “La mort n’existe pas” és el seu tercer llarg.

QUINZENA DELS CINEASTES – Curtmetratges.

D’ Alex BOYA, “Bread Will Walk” / “Le pain se lève”.

Producció: Quebec. Any: 2025. Durada: 0h11.

Nota sinòptica: Sàtira frenètica i surrealista en pla-seqüència que qüestiona la deshumanització de la nostra societat.

Sinopsi: Una germana devota fuig amb el seu germà, un noi benèvol, que s’ha convertit en zombi-pa. Una multitud la persegueix, amb la boca oberta. Els carrers es tornen laberints, la raó es dissol, la fam regna. Pot l’amor desafiar la gana?.

Vídeo: Tast.

Film d’animació amb: Jay Baruchel (tots els personatges).

Guió, Muntatge i Animació: Alex Boya. Música: Martin Floyd Cesar.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd, Office National du Film – Canada.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges |

Sobre el director: a Quinzena dels Cineastes.

Director: Autor de curts d’animació com Turbine (2018) –un pilot s’estavella a casa seva. La seva cara ha estat substituïda per una turbina i s’ha enamorat d’un ventilador de sostre. Per salvar el seu matrimoni, la seva dona ha de prendre mesures dràstiques– i Focus (2014) –Un passeig en carro pel centre comercial mental del trastorn per dèficit d’atenció-. En diu la Quinzena: Nascut a Bulgària, Alex Boya és un animador i cineasta establert a Montreal conegut pel seu món surrealista i el seu estil narratiu dibuixat a mà. Va encunyar el terme «animació genòmica», una tècnica que distorsiona les formes biològiques per explorar les nocions d’identitat i transformació. La seva pel·lícula “Turbine” va establir les bases de la seva visió kafkiana. Amb “Le pain se lève”, continua el seu estudi de l’absurditat distòpica.

D’ Eva LUSBARONIAN, “La mort du poisson” / “Death of the Fish”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Nota sinòptica: Una filla intenta salvar la seva mare d’ofegar-se en la depressió després de la mort d’un peix.

Sinopsi: L’esdeveniment traumàtic de vegades es reprodueix dins del trivial. La mort d’un peix desperta els dolors de tota la vida. Les grans pèrdues de la Mare prenen cos en forma de dobles, orientant-la cap al centre d’un estany on cristal·litza la seva depressió. La filla fa servir la dansa per agafar-la, ja que les paraules semblen desproveïdes de significat. La figura d’un Agró, simbòlica i ordinària, insta la noia a acceptar la seva impotència i trobar el seu lloc.

Film d’animació. Amb espectacle de dansa de la Companyia Pina Bausch.

Guió: Eva Lusbaronian. Muntatge: Eva Lusbaronian, Catherine Aladenise. Música: Pablo Pico.

Enllaços: Tmdb, Imdb, AlloCiné, Letterboxd.

A Canes: Quinzena dels Cineastes 2025 – Curtmetratges |

Sobre la directora: a Quinzena dels Cineastes.

Directora: Experta animadora, que n’ha treballat en diversos films d’aquest format, entre els quals El viatge d’Ernest i Célestine (2022), ha participat en la direcció col·lectiva dels (molt i molt) curts animats Coil (2014) –El 1917 una important missió militar ha de ser duta a terme per un soldat molt especial– i Que dalle (2015) –Quatre nens dissenyen un pla per venjar l’Elliott de la senyora del dinar-. Informa la Quinzena que: La dansa, la literatura, les relacions familiars i la natura són les principals fonts d’inspiració d’aquesta cineasta.

SETMANA DE LA CRÍTICA – Llargmetratges.

De Momoko SETO, “Planètes” / “Dandelion’s Odyssey”

Producció: França, Bèlgica. Any: 2025. Durada: 1h15.

Sinopsi: Dendelion, Baraban, Léonto i Taraxa, quatre aquenis de lletsons que han sobreviscut a una sèrie d’explosions nuclears que han destruït la Terra, es troben llançats al cosmos. Després de quedar-se encallats en un planeta desconegut, emprenen la recerca d’un sòl adequat per a la supervivència de la seva espècie. Però els elements, la fauna, la flora, el clima, són tots obstacles que hauran de superar.

Llargmetratge d’animació.

Guió: Momoko Seto, Alain Layrac. Muntatge: Michel Klochendler. Fotografia: Élie Levé. Música: Quentin Sirjacq, Nicolas Becker.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Tancant la 64a Setmana de la Crítica, “Planètes”, primer llargmetratge d’animació de la directora japonesa Momoko Seto, o l’increïble viatge de quatre lletsons, supervivents d’una explosió nuclear, buscant un lloc per replantar-se. Aventura, esgarrifances i emocions es barregen en aquesta faula ecològica de colors psicodèlics que qüestionen amb força la condició i el lloc de les plantes en el pensament dels vius, des de l’infinitament gran fins a l’infinitament petit.

Informació: Òpera prima. Una faula ecològica sobre lletsons a la recerca d’un nou planeta per habitar, “Planètes” de l’artista Momoko Seto segur que destacarà (..). Instal·lada a França per continuar els seus estudis a Fresnoy i al Studio National des Arts Contemporains, la japonesa ha modelat universos poètics molt particulars, construint-se una sòlida reputació a partir dels seus primers intents virtuosos breus de posar en escena el minúscul en el camp vegetal i animal. La producció de “Planètes” ha utilitzat totes les tècniques de cinema, plans en viu, timelapse, hiper slow motion, macro plans, 3D, fibra electrònica, tot es posa a disposició de Momoko Seto a través de l’estudi Miyu per explicar el destí dels aquenis. (..) El guió relata les desventures de quatre llavors de lletsons (aquests famosos “aquenis”) que s’escapaven a última hora de la destrucció del seu camp per una explosió nuclear. Després de surar a l’espai i creuar-se amb una estrella de mar, aterren en un nou planeta i busquen un lloc on arrelar. Aquests quatre migrants atípics s’embarquen en una odissea que els portarà d’un món glaçat a un univers vegetal poblat d’insectes perillosos i a un oceà on les illes de patates passen a la deriva. Aleshores, travessaran un desert post-apocalíptic il·luminat per tres llunes, però finalment és gràcies a l’amistat d’un petit llimac orfe que els aquenis trobaran finalment una nova llar (Wask Cannes Insider).

Enllaços: Tmdb, Imdb, Filmaffinity, AlloCiné, MyMovies, Letterboxd. VI: Indie Films. DF: Gebeka Films.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Sessió Especial: Film de Cloenda | Ressons |

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Treballa com a cineasta al CNRS, on fa documentals científics. El 2021, va rebre el Cristall del CNRS. També fa pel·lícules, inclosa la sèrie ‘Planet’ (Premi de curtmetratges Audi a Berlín 2015 per Planet Σ).

SETMANA DE LA CRÍTICA – Curtmetratges.

De Jocelyn CHARLES, “Dieu est timide” / “God is shy”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: Durant un viatge en tren, l’Ariel i en Paul s’ho passen bé dibuixant les seves pors més grans quan la Gilda, una estranya passatgera, es convida en les seves confidències. La seva experiència de por, però, no sembla tan innocent com els seus dibuixos.

Amb: Danièle Evenou, Alba Gaia Bellugi, Anthony Bajon..

Guió i Muntatge: Jocelyn Charles.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Encisador. A la cruïlla entre el cinema de gènere i drama existencial, Jocelyn Charles ens endinsa en un viatge al·lucinatori a 300 km/h.

Enllaços: NO.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició |

Sobre el director: a Setmana de la Crítica.

Director: Dibuixant i animador. Des del 2020, col·labora amb l’estudi Remembers, creat per Félix de Givry i Ugo Bienvenu, un espai on es troben talents de l’animació, la il·lustració i el cinema.

De Julia GRANILLO TOSTADO, “Ser semilla”.

Producció: Mèxic. Any: 2025. Durada: 0h06.

Sinopsi: Un grup de dones lluita contra la violència que se les campa per la seva ciutat. Tot de dones estan desapareixent.

A Canes: Invitació Setmana de la Crítica al Festival de Morelia.

D’ Agnès PATRON, “Une Fugue” / “To the Woods”.

Producció: França. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: La germana recorda que el germà tenia els ulls foscos, els cabells com els seus, les espatlles tan primes com les ales d’un ocell i que se sabia el camí cap al riu de memòria. Del germà, la germana no n’ha oblidat res.

Film d’animació.

Guió: Agnès Patron, Johanna Krawczyk. Animació: Jeanne Girard, Astrid Guinet, Chloé Farr, Morgane Le Péchon, Louise Pignier, Hugo Usa.

Comentari de la Setmana de la Crítica: La sessió especial està tenyida d’una dolça nostàlgia (..). Agnès Patron evoca la infància amb “Une Fugue”, on el bosc esdevé un personatge completament involucrat en aquest joc d’amagatall entre germà i germana.

Enllaços: NO.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Sessió Especial |

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: El 2019 va presentar a la Competició del Festival de Canes el curt L’Heure de l’ours, que posteriorment guanyaria el César al millor curtmetratge d’animació.

De YUMI Joung, “Glasses” / “An-Gyeong”.

Producció: Corea del Sud. Any: 2025. Durada: 0h15.

Sinopsi: A la Yujin se li trenquen les ulleres i va a una òptica. Durant l’examen ocular, veu una casa en un camp i s’hi troba transportada. A dins, coneix tres ombres d’ella mateixa, s’hi reconcilia i canvia de punt de vista. Aleshores surt de la casa i rep unes ulleres noves.

Film d’animació.

Guió: Yumi Joung.

Comentari de la Setmana de la Crítica: Tot comença amb una visita a l’òptica, punt de partida d’un viatge interior on es desperten tots els sentits.

Enllaços: NO.

A Canes: Setmana de la Crítica de Canes 2025 – Curts – Competició |

Sobre la directora: a Setmana de la Crítica.

Directora: Animadora i delicada dibuixant a llapis, el 2009 va tenir el curt Dust Kid a la Quinzena de Realitzadors de Canes i diverses obres seves han estat seleccionades a Berlinale Shorts.

