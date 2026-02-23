Els exhibidors (i la distribuïdora) fan el ximple (i el dròpol) amb “Balandrau, vent salvatge”!

Ahir, es podia llegir a X (de part d’una persona ben autoritzada, perfectament coneixedora del cas, com és la Núria Costa):
També ahir, per exemple, amb un amic cinèfil que la volem veure (tot i que no es tracta de la mena de pel·lícules que més ens interessen), vam comprar entrades per a dimarts als OCine BLANES i ens vam trobar que la fan…a la SALA 2, que és de les petites (petites !) d’aquell multicine. És de ser incompetents, inútils: se sabia perfectament que Balandrau, vent salvatge, tenia un gran potencial comercial, que a Catalunya la gent a voldria veure (mal que els de Box Office España en qualifiquin de “sorpresa” l’èxit de públic que la pel·lícula està tenint -potser perquè l’òptica espanyola està així de desenfocada i, a més a més, a les espanyes, certament, com ells mateixos expliquen «La versió doblada o l’original no ha aconseguit el mateix posicionament, ni pel que fa al nombre de projeccions ni als cines potencials»-.
En fi, que, a Catalunya, uns en posen en circulació poques còpies (!!!!) i els altres la col·loquen en no prou sessions i en sales de poc aforament! N’hi ha per llogar-hi cadires!
—
FOTO DE L’APUNT: Balandrau, vent salvatge (Filmax)
