23 de febrer de 2026
8.1. Actualitat
Els exhibidors (i la distribuïdora) fan el ximple (i el dròpol) amb “Balandrau, vent salvatge”!

Ahir, es podia llegir a X (de part d’una persona ben autoritzada, perfectament coneixedora del cas, com és la Núria Costa):

Senyors exhibidors… necessitem més sessions i sales amb més aforament! #balandrauventsalvatge Petant-ho fort!!!

Segons Box Office España:

“Balandrau. Vent salvatge” esdevé el primer gran èxit sorpresa del 2026.

Amb només 81 cines que la projectaven, la pel·lícula ha recaptat uns 214.000 € durant el seu primer cap de setmana a les sales, amb una mitjana de 2.635 €, xifra que no només és més del doble que la de la resta d’estrenes, sinó que només és un 9 % inferior a la mitjana per cinema de “Wuthering Heights”, la més alta del cap de setmana.

#Balandrau ha estat un fenomen als cinemes de Catalunya, on ha exhaurit les entrades en molts cinemes, sent la pel·lícula més vista en més de 30 cinemes .

També ahir, per exemple, amb un amic cinèfil que la volem veure (tot i que no es tracta de la mena de pel·lícules que més ens interessen), vam comprar entrades per a dimarts als OCine BLANES i ens vam trobar que la fan…a la SALA  2, que és de les petites (petites !) d’aquell multicine. És de ser incompetents, inútils: se sabia perfectament que Balandrau, vent salvatge, tenia un gran potencial comercial, que a Catalunya la gent a voldria veure (mal que els de Box Office España en qualifiquin de “sorpresa” l’èxit de públic que la pel·lícula està tenint -potser perquè l’òptica espanyola està així de desenfocada i, a més a més, a les espanyes, certament, com ells mateixos expliquen «La versió doblada o l’original no ha aconseguit el mateix posicionament, ni pel que fa al nombre de projeccions ni als cines potencials»-.

En fi, que, a Catalunya, uns en posen en circulació poques còpies (!!!!) i els altres la col·loquen en no prou sessions i en sales de poc aforament! N’hi ha per llogar-hi cadires!

FOTO DE L’APUNT: Balandrau, vent salvatge (Filmax)

