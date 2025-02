Els espanyols es rendeixen a Clara Segura

Havent guanyat ja el Gaudí pel seu paper a “El 47“, l’actriuassa que és Clara Segura s’hi ha endut també el Goya. Es tracta de la primera vegada que els acadèmics espanyols li atorguen aquella andròmina pesada amb el bust del pintor aragonès amb què reconeixen els que consideren millors treballs cinematogràfics de l’any. I no podien fer pas cap altra cosa. De fet, també l’haurien d’haver nominada pel seu paper a “Casa en flames” (per cert, directors catalans: què espereu a oferir-li un protagonisme principal?). A la sòlida personalitat que transmet als seus personatges s’hi suma un gest discret, una expressivitat matisada, un lliurament sincer en el que fa: és una molt i molt bona actriu!

Igualment triomfadors als Gaudí, Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez han estat reconeguts com els Millor Directors als Goya. I és que, més enllà de com era previsible que la pel·lícula arreplegués algun premi important després que l’acadèmia espanyola la proposessin als de Hollywood per als Oscar, la direcció de “Segundo premio” és d’una creativitat, d’un valor artístic altíssim.

ELS GOYA 2025.

Millor pel·lícula (ex-aequo):

La infiltrada, d’Arantxa Echevarría

El 47, de Marcel Barrena

Millor direcció:

Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, per Segundo premio.

Millor actriu:

Carolina Yuste, per La infiltrada.

Millor actor:

Eduard Fernández, per Marco.

Millor actriu de repartiment:

Clara Segura, per El 47.

Millor actor de repartiment:

Salva Reina, per El 47.

Actor revelació:

Pepe Lorente, per La estrella azul.

Actriu revelació:

Laura Weissmahr, per Salve Maria.

Millor direcció novella:

Javier Macipe, per La estrella azul.

Millor guió original:

Eduard Sola, pel de Casa en flames.

Millor guió adaptat:

Pedro Almodóvar, pel de La habitación de al lado.

Millor direcció de fotografia:

Edu Grau, per la de La habitación de al lado.

Millor muntatge:

Segundo premio.

Millor música original:

La habitación de al lado.

Millor cançó original:

La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

Millor so:

Segundo premio.

Millor direcció d’art:

La virgen roja.

Millor vestuari:

La virgen roja.

Millor maquillatge i perruqueria:

Marco.

Millors efectes especials:

El 47.

Millor direcció de producció:

El 47.

Millor pel·lícula documental:

La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

Millor pel·lícula d’animació:

Papallones negres.

Millor pel·lícula iberoamericana:

Ainda estou aquí (Brasil).

Millor pel·lícula europea:

Emilia Pérez (França).

Millor curt de ficció:

La gran obra.

Millor curt documental:

Semillas de Kivu.

Millor curt d’animació:

Cafunè.