“Els Encantats”, d’Elena Trapé, Millor Guió al Festival de Màlaga

La pel·lícula “Els Encantats“, d’Elena Trapé, ha guanyat el premi al Millor Guió -d’Elena Trapé i Miguel Ibáñez- a l’espanyol Festival de Màlaga, on n’ha tingut lloc l’estrena mundial. A Catalunya arribarà el mes d’abril, al marc del BCN Film Festival, dins de la secció Zona Oberta, i s’estrenarà als cines el 2 de juny de 2023 -de la mà d’ A Contracorriente-.

Recordem-ne la sinopsi: La Irene, després d’haver-se separat, topa per primera vegada amb l’absència de la filla, que ha anat a passar uns dies amb son pare. Incapaç d’adaptar-se a aquesta nova realitat, decideix viatjar a un llogarret del Pirineu, on té una casa, per a recuperar la seguretat i la calma que nota que ha perdut fa temps. Però l’indret, que havia estat tan familiar, se li fa de mica en mica tan enutjós com la seva nova vida i acabarà forçant-la a deixar de fugir i a encarar les seves pors.

Està protagonitzada per Laia Costa, Pep Cruz, Aina Clotet, Dani Pérez Prada i la debutant Ainara Elejalde.

Xavi Serra, al diari ‘Ara’ va presentar la pel·lícula: ‘Els encantats’: l’endemà d’una ruptura segons Elena Trapé. La nova pel·lícula d’Elena Trapé (..) comença allà on acaben la majoria d’històries sobre separacions o divorcis: quan les coses ja estan clares entre la parella, la reconciliació ni es planteja i només queda començar una nova vida –cadascú pel seu compte– i gestionar les restes del naufragi el millor possible. (..) Trapé volia superar les històries de separacions que giren “al voltant del dol de la parella” i posar el focus en les altres coses que passen. “S’ha de reconfigurar una realitat on ara hi ha el buit d’un projecte en què creies –diu la directora–. La maternitat haurà de ser diferent i també la teva intimitat com a dona, que se situa de sobte en un altre lloc quan tu estàs molt concentrada en ser mare”. (..) No és “Els encantats”, per tant, una tragèdia d’alt voltatge dramàtic, però Trapé impregna les imatges d’una tristesa sorda i profunda, un malestar que té a veure amb les expectatives fallides i la dificultat per encaixar en tots els llocs. (..) La pel·lícula acompanya la Irene en el seu desconcert vital tot desplegant un llenguatge més poètic que documental: “Els encantats” creix en la pausa i el detall, atent a les sensacions i textures emocionals per capturar el batec de la intimitat d’una protagonista a qui s’entrega en cos i ànima Laia Costa en el seu primer paper important en català al cinema (..).

En aquest blog ja en vam parlar a: “Els Encantats”, amb Laia Costa, s’estrena el 2 de juny.