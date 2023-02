“Els Encantats”, amb Laia Costa, s’estrena el 2 de juny

Els Encantats, pel·lícula en català d’Elena Trapé, s’estrena el 2 de juny de 2023, segons que ha anunciat la distribuïdora barcelonina A Contracorriente.

Està protagonitzada per l’actriu catalana més internacional d’ara mateix, Laia Costa. Dissabte va guanyar el Goya a la Millor Actriu per la seva sentida interpretació d’una mare primerenca a Cinco lobitos. Havent aparegut a la sèrie televisiva Polseres vermelles, va ser descoberta mundialment al film Victoria, de l’alemany Sebastian Schipper. Ha treballat als Estats Units, a la interessant Maine i a la sensual Newness, amb Nicholas Hoult; a Anglaterra, amb Josh O’Connor (“The Crown”), a la romàntica Only You…

En completen el repartiment Pep Cruz, Aina Clotet, Dani Pérez Prada i la debutant Ainara Elejalde.

La pel·lícula ens parla d’Irene, que després d’haver-se separat, topa per primera vegada amb l’absència de la filla, que ha anat a passar uns dies amb son pare. Incapaç d’adaptar-se a aquesta nova realitat, decideix viatjar a un llogarret del Pirineu, on té una casa, per a recuperar la seguretat i la calma que nota que ha perdut fa temps. Però l’indret, que havia estat tan familiar, se li fa de mica en mica tan enutjós com la seva nova vida i acabarà forçant-la a deixar de fugir i a encarar les seves pors.

Elena Trapé va debutar a la direcció en llargmetratges cinematogràfics amb Blog (2010), va triomfar al Festival de Màlaga amb Les distàncies (2018), ha dirigit episodis de la seriosa sèrie televisiva Rapa (2022-2023)…