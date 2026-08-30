Els curtmetratges de la Mostra de Venècia 2026

La Mostra de Venècia no té una secció específica de ‘Concurs de curtmetratges’, a la manera del Berlinale Shorts o del Cannes Courts Métrages. No, al festival venecià, és dins d’ Orizzonti on es projecten els curts en competició i els fora de concurs i, en altres apartats del certamen, com a Venice Open – Fuori Concorso, se n’hi programen, també.
En aquest apunt, els recullo tots:
Producció: Itàlia. Durada: 0h20.
Sinopsi: Durant un llarg dia d’estiu, en una platja entre la via del tren i el mar, l’Alessandro s’enfronta al seu propi cos, al dels altres i als primers desitjos.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb, Filmitalia. Premis: pendent.
Producció: Hongria, Anglaterra, EUA. Durada: 0h15.
Sinopsi: A l’oest d’Hongria, a trenc d’alba, l’Hunor, de catorze anys, i la seva família utilitzen els seus llebrers per foragitar la fauna salvatge de la ‘ZalaZone‘, una de les pistes de proves per a vehicles autònoms més avançades d’Europa. Un saber ancestral deixa pas a un futur militaritzat.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: Austràlia. Durada: 0h12.
Sinopsi: La intimitat entre una mare i una filla es va erosionant lentament per la mirada dels altres.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: Xile. Durada: 0h14.
Sinopsi: L’Antu, de quinze anys, viu des de fa mesos amb les seves companyes a la seva escola ocupada. La vigília del cinquantè aniversari de la seva mare, Mariana, l’inviten a deixar aquesta ocupació i tornar a casa per compartir amb ella aquell dia especial. L’Antu voldria acceptar, però la força de l’experiència col·lectiva de l’ocupació i la sororitat que hi ha construït l’empenyen a quedar-s’hi, mentre plana l’amenaça del desallotjament.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: Colòmbia, França. Durada: 0h20.
Sinopsi: Després de ser expulsat de l’escola, en Marco, de divuit anys, es troba vagant sense rumb. La seva mare vol que ingressi en una clínica per a persones amb addiccions, però ell està convençut que només necessita una última oportunitat per canviar de vida.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb, Unifrance. Premis: pendent.
Producció: EUA. Durada: 0h04.
Sinopsi: Després d’una educació marcada per l’assimilació a la cultura occidental, una dona coreanoamericana busca connectar amb les seves arrels culturals evocant una criatura mística extreta d’una antiga recepta taoista.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: Grècia, França, Països Baixos. Durada: 0h19.
Sinopsi: A punt de deixar el seu poble de Creta per fer el servei militar obligatori, en Yorgos, de divuit anys, coneix un noi que li desperta un desig prohibit. Durant els últims dies d’estiu, sota un sol implacable, el futur que l’esperava es desfà, mentre dels seus somnis en neix una nova pell.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb, Unifrance. Vendes internacionals: Hors du bocal. Premis: pendent.
Producció: França. Durada: 0h10.
Sinopsi: Un pescador que fuig de la guerra es refugia en una platja remota, lluny de tot allò que ha estat. Però l’exili no aconsegueix alliberar-lo dels records que, com una dent corcada, continuen foradant-li l’ànima. S’imagina com un peix atrapat a la xarxa: presoner de la memòria, de l’infinit teatre de les guerres i d’una humanitat que ha girat l’esquena al món. En un intent d’esborrar el passat, es lliura a una llarga immersió en el cor de l’oceà. Les onades se l’empassen i, en les seves profunditats, pren forma un instant suspès entre el final i la salvació.
Film d’animació. Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb, Unifrance. Dossier de premsa: en anglès. Vendes internacional i Companyia productora: Sacrebleu. Premis: pendent.
Producció: Itàlia, França. Durada: 0h09.
Sinopsi: L’escenari del parc d’atraccions té una càrrega evocadora ambivalent i un potencial simbòlic que s’aprofita per narrar una jornada entre amics. La complexitat de les dinàmiques subjacents a les relacions s’explora des d’una perspectiva entre l’irònic i el grotesc, a través dels gestos i les atraccions dels protagonistes, amb al·lusions a ritus d’iniciació que marquen el pas cap a l’edat adulta. «Sasso, carta, forbici és un viatge surrealista, un flux de sensacions i emocions inconscients sense trama. El llenguatge del film evoca el del somni, en què cada gest té múltiples interpretacions. Els moments crucials no es representen mai de manera explícita» (Virginia Mori [§])
Film d’animació. Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb, Filmitalia, Unifrance. Premis: pendent.
Producció: EUA, Xina. Durada: 0h17.
Sinopsi: En un complex residencial idíl·lic de la Xina, una criatura del llac mossega un dit a la jove Nita. La seva mare, Marie, francesa, decideix descobrir costi el que costi què s’amaga en aquelles aigües, fet que desencadena una sèrie de xocs culturals dins de la comunitat.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: Anglaterra, Irlanda. Durada: 0h15.
Sinopsi: Quan una jove rebel es refugia en el silenci i es nega a tornar a casa fins que la presència aclaparadora del pare no hagi desaparegut, la mare ha de decidir si la segueix o si la deixa marxar. L’actriu Saoirse Ronan, que debuta aquí en la doble faceta de guionista i directora, explica: «Paper Plane és una carta d’amor a una versió més jove de mi mateixa i a una versió més jove de la meva mare. Volia explorar la manera com una ment jove intenta comprendre alguna cosa que va més enllà del seu control; com l’amor s’expressa en els moments de dolor i com neix l’instint de protegir-se quan has passat la vida veient una persona estimada lluitar per aprendre a estimar-se a si mateixa i als altres d’una manera sana. L’avionet de paper representa una infantesa i una innocència perdudes, però també la necessitat de connexió entre dues persones que s’estimen profundament i que, tanmateix, no aconsegueixen trobar un punt de trobada»
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: França, Anglaterra. Durada: 0h18.
Sinopsi: Després d’haver fugit de Beirut a París, una jove directora de cinema es troba suspesa en un llimb, mentre observa el Líban caure sota els bombardejos israelians a l’altra banda d’una pantalla. En un estat de paràlisi, amb prou feines capaç d’aixecar-se del llit, truca cada dia al seu pare i comença a enregistrar diàriament la seva «vida digital».
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb, Unifrance. Premis: pendent.
Producció: Ucraïna. Durada: 0h15.
Sinopsi: Després d’una actuació que ha anat malament, en Luka, còmic jove, coneix en un bar una noia misteriosa. Entre tots dos neix de seguida una entesa i ella passa la nit a casa seva. Parlen de la seva solitud, del dolor i de les pèrdues que han viscut, mentre intenten mantenir alhora una distància emocional. Però quan, finalment, ja no queden més paraules per dir, cau el silenci. «Silence és una història sobre les persones que viuen enmig de la guerra a Ucraïna i sobre el tenaç instint humà de continuar vivint, costi el que costi. En Luka creu que, per sobreviure, cal ser escoltat. Dalt de l’escenari, el silenci és una derrota. Però al llarg d’una nit coneix una dona que veu el silenci d’una manera completament diferent. Per a ella, el silenci significa protecció. Estratègia. Supervivència. La noia misteriosa representa les milers de dones que avui viuen a Ucraïna. Aquesta nit la passa amb un home que tot just acaba de conèixer. Demà se n’anirà al front. Continua vivint la seva vida, de la qual ara també forma part la guerra. A través de la mirada d’en Luka, el film n’explora la bellesa interior i la força indestructible. Silence no parla d’heroisme, sinó de proximitat: al perill, al desig, a la mort. I de la dignitat silenciosa de qui decideix viure plenament, fins i tot quan el demà és incert» (Pavlo Shpegun [§])
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges a concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: Itàlia. Durada: 0h14.
Sinopsi: Una doctora examina el cos d’un migrant mort al mar. Durant la inspecció, troba una bossa de plàstic que conté una substància sospitosa que, màgicament, li fa reviure el viatge migratori del jove.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs | Imdb, Filmitalia. Premis: pendent.
Producció: França, EUA. Durada: 0h07.
Sinopsi: Després que en Nathan Silver i la seva dona, Nicole Fuentes, es traslladessin a l’altra punta del món, els pares d’en Nathan van començar a practicar l’observació d’ocells i a enviar-los enregistraments d’àudio fets amb una aplicació per al reconeixement d’ocells. A més dels cants dels ocells, les gravacions recollien converses sobre la natura, la vida als Estats Units i el fet d’envellir junts. Des de la seva nova llar a França, en Nathan i la Nicole van començar a combinar aquells enregistraments amb imatges dedicades als ocells i a la quotidianitat que els envoltava.
Enllaços: Venècia 2026 · Orizzonti · Curtmetratges fora de concurs | Imdb. Premis: pendent.
Producció: EUA. Durada: 0h22.
Sinopsi: «Dedicada a Marilyn Monroe en el centenari del seu naixement, Flesh Impact ofereix una altra interpretació extraordinària d’Ellen Burstyn, posant en relleu el seu rar talent com a actriu. Al repartiment també hi figuren Dakota Johnson, Peter Sarsgaard i Sepideh Moafi. Johnson interpreta Marilyn Monroe en el punt àlgid de la seva fama, mentre que Burstyn dona vida a una versió de Marilyn que el món mai no ha conegut. El títol Flesh Impact recupera una expressió que en el seu moment es feia servir per descriure l’aura de Marilyn Monroe: a la pantalla semblava tan real i lluminosa que transmetia als espectadors la sensació que la podien tocar» [§]. La presidenta del Jurat Internacional de Venècia 2026, l’actriu i directora Maggie Gyllenhaal, explica: «Quan em van proposar de fer una pel·lícula pel centenari del naixement de Marilyn Monroe, em vaig adonar que en sabia ben poc. I, tanmateix, des de sempre m’havien fascinat les seves interpretacions, tan insòlites i imprevisibles, tant a la pantalla com a la vida. Vaig començar, doncs, a explorar-ne la història, intentant entendre qui era realment: la seva relació amb l’art, amb la família i els seus marits, amb els seus mestres —Stanislavski per damunt de tots—, amb el seu cos i amb la seva ment. De mica en mica, Flesh Impact es va convertir en una pel·lícula sobre què significa ser artista sota la mirada del públic. O, més precisament, sobre què significa ser actriu. És un homenatge a Marilyn, però també a Ellen, a Dakota i, en el fons, també a mi mateixa»
Amb: Ellen Burstyn (Marilyn Monroe), Dakota Johnson (Marilyn Monroe), Peter Sarsgaard, Sepideh Moafi
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb | Maggie Gyllenhaal Presidente della Giuria internazionale Venezia 83, Ellen Burstyn Leone d’oro alla carriera.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: Portugal, França. Durada: 0h24.
Sinopsi: «El director Avi Mograbi i el seu professor d’àrab i amic, l’Ali Al Azhari, emprenen la recerca del que queda del poble de Saffuriya, d’on Ali va ser expulsat durant la Nakba palestina de 1948. En lloc de les ruïnes, hi troben Halayon, espàrrecs silvestres» [§]. «No he fet aquesta pel·lícula, l’he trobada. Mentre treballava en la meva instal·lació de vídeo per a la Biennal d’Art 2026 (a l’Arsenale), nascuda de la meva pel·lícula del 2012, Nichnasti pa’am lagan, vaig retrobar unes imatges que només s’havien utilitzat de manera marginal en aquella pel·lícula. L’Ali Al Azhari i jo anem a la recerca de les traces de la catàstrofe del 1948, la Nakba. Però, allà on mirem, trobem les traces d’una vida que no ha deixat mai d’existir. Quinze anys després, enmig d’una altra catàstrofe, aquestes imatges no parlen només d’allò que s’ha perdut, sinó també d’allò que resisteix: la memòria, la consciència i la vida mateixa» (Avi Mograbi [§])
Amb: Ali Al Azhari
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb, AlloCiné, Unifrance. Del director: Web oficial.
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
Producció: EUA, França. Durada: 0h25.
Sinopsi: «They’re Here és una obra de terror que narra la història d’Edén Villa (nom fictici) i d’alguns residents anònims de Minneapolis, que intenten escapar de l’ocupació paramilitar de la seva ciutat i oposar-s’hi. Seguint la tradició del cinema distòpic, They’re Here transcorre en un escenari hivernal en què agents emmascarats segresten infants, els residents es veuen obligats a viatjar amagats als maleters dels cotxes, presoners encadenats són carregats en avions davant dels ulls dels turistes i ciclistes controlen els moviments d’una força invasora» [§]. S’expliquen, les cineastes: «El nostre enfocament cinematogràfic neix d’un vídeo de deu segons trobat a la xarxa: una escena hivernal idíl·lica, amb arbres coberts de neu, acompanyada del so de crits: «Quedeu-vos a dins! Tanqueu les portes! Són aquí!». Els monstres no es veuen, però les veus evoquen tot el terror: és alhora una obra de terror i un documental esfereïdor. Amb la nostra pel·lícula volíem transmetre una sensació semblant. Com a periodistes, assistim horroritzades a la normalització de la violència d’estat. Als Estats Units, ja és habitual que la policia de fronteres, amb el rostre cobert, segresti infants i faci execucions a plena llum del dia. Creiem que el cinema pot trencar aquesta sensació d’inevitabilitat. Les imatges de resistència i de recuperació mostren que la història no està escrita per endavant i que la violència no sempre acaba imposant-se»
Amb: Edén Villa (pseudònim), observadors anònims
Informació: Mostra de Venècia 2026 · Fora de Concurs · Curtmetratges | Imdb, AlloCiné, Unifrance. Sobre les directores: Web de Rachel Lauren Mueller, UC Berkeley Rachel L. Mueller, Laura Poitras – Praxis Films, Laura Poitras – Wikipedia (ang),
Ressons de Venècia 2026: Cròniques i altres articles. Premis: pendent.
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PORTADA: “Angelo azzurro” | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026
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