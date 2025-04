Els curtmetratges al blog ‘Club 7 Cinema’

Les estadístiques em diuen que els apunts d’aquest blog dedicats als curtmetratges tenen cert seguiment. Per això i per tal de facilitar-hi més l’accés, he reestructurat la categoria ‘Curtmetratges‘, afegint-hi tots els apunts sobre aquest format dedicats al que n’ofereixen els festivals de cinema, així com hi anirà a parar també qualsevol article que editi sobre curts i migmetratges, encara que no es tractin de fitxes i comentaris.

FOTO DE L’APUNT (Getty Images): claqueta cinematogràfica.