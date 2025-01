Els comentaris de pel·lícules del “Club 7 Cinema”, també a Letterboxd

En començar l’any, vaig activar el meu compte a @letterboxd, xarxa social en què podeu trobar també part dels comentaris a les pel·lícules que vaig veient amb l’enllaç als apunts que publico en aquest blog ‘Club 7 Cinema’, així com alguna llista de pel·lícules, registre de l’activitat i, com a bona xarxa, absolutament cinèfila, l’enllaç amb els cinèfils que segueixo: Perfil del meu Letterboxd.

Tot i que Letterboxd és en anglès, jo (com d’altres) hi mantinc el català. Us recomano que hi entreu i hi navegueu, perquè és accedir a l’univers de la cinefília, amb molta informació sobre les pel·lícules, els directors, els actors, els cartells, les opinions, les crítiques… I podeu fer-vos-hi seguidors de qui us interessi (i que us segueixi qui li interessi el que hi pengeu vosaltres, si us hi engresqueu, que engresca!). Evidentment, us convido que em seguiu també per Letterboxd, si us interessa el que faig.

Els apunts del blog ‘Club 7 Cinema’ els difonc habitualment, a més de l’espai de MésVilaweb i de la presència directa a internet, també per les xarxes Facebook, X, Instagram i Bluesky. He afegit, doncs, a la difusió (en aquest cas, només dels articles amb comentaris -‘reviews’- de les pel·lícules) Letterboxd.