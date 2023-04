Tot repassant la filmografia dels directors que tenen pel·lícula enguany a Un Certain Regard, de Canes, he quedat sorprès amb la del cineasta xinès Wei Shujun. I me n’ha cridat l’atenció també, la cura que té amb els cartells dels seus films. Tant que no puc resistir la temptació d’exposar-los aquí:

“On the Border” (2018)

“Striding Into The Wind” / “Couris au gré du vent” (2020)



“Ripples of Life” (2021)

“Only the river flows“ (2013)