El rebuig de la maternitat (postpart) segueix interessant les cineastes (Berlín 2025)

Si, a casa nostra, algunes cineastes han tractat la relació conflictiva de dones amb la maternitat, ara, a la Berlinale, s’hi ha presentat “Mother’s Baby“, que s’endinsa en el rebuig d’una mare cap al seu nadó, que havia volgut tenir:

De Johanna MODER, “Mother’s Baby“.

Producció: Àustria, Suïssa, Alemanya. Any: 2025. Durada: 1h47.

Sinopsi: El somni familiar esdevé un malson quan la Julia, de 40 anys, brega per trobar un lligam amb el seu fill nounat.

Amb Marie Leuenberger (Julia), Hans Löw (Georg), Claes Bang (Dr. Vilfort), Julia Franz Richter (Gerlinde).

Guió: Johanna Moder, Arne Kohlweyer.

Directora: a Filmaffinity, a AlloCiné, a MyMovies. Després de començar amb curtmetratges, va cosignar el film col·lectiu Im Auto (2009), debutà en solitari amb la comèdia dramàtica High Performance (2014) -sobre dos germans que, malgrat totes les diferències entre ells, s’interessen per la mateixa dona, per motius diferents tanmateix, com aquesta descobreix aviat… Una comèdia amb profunditat, sobre la lleialtat, els vincles familiars i la manipulació– i després seguí amb Once Were Rebels (2019), nova comèdia -en la qual dues parelles urbanes d’uns trenta anys decideixen ajudar un amic rus en problemes a fugir a Àustria, però malgrat que tot primer estan emocionats amb l’aventura, aviat troben que els fonaments de les seves amistats i relacions els queden amenaçats- per a continuar, tot treballant en telefilms i una sèrie.

Ressons:

Susanne Gottlieb, a la crítica per a ‘Cineuropa’: Johanna Moder compon un inquietant thriller sobre una mare incapaç de connectar amb el seu nounat, però no és prou valenta per a portar-lo fins al límit. // (..) Mentre el seu marit Georg (Hans Löw) ha acceptat feliçment el nounat a la família, ella lluita per acceptar el seu fill sense nom com a propi. És realment seu? Va ser canviat? Potser és el producte espantós dels experiments humans a què la clínica del doctor Vilfort l’ha empès? // És amb aquesta premissa que comença la pel·lícula “Mother’s Baby” de Johanna Moder, que acaba d’estrenar en Competició a la 75a Berlinale. Al principi, sembla que Moder està construint un thriller psicològic fort basat en les complicades emocions de la maternitat i el postpart. Quan coneixem la Júlia i el Georg, són una parella incapaç de quedar embarassada, per això recorren a la petita i aïllada clínica del doctor Vilfort. El palau formal de fusta i vidre amb vistes a la conca de Viena dalt d’un turó evoca immediatament una casa embruixada, però Moder no pretén els extrems. De moment, vol mantenir-se en la realitat de l’horror, el dolor i l’ansietat. // Ben aviat, Julia està embarassada, disposada a posar en suspens la seva ocupada carrera com a directora d’orquestra i convertir-se en la mare que sempre ha volgut ser. Però a mesura que comença el part, les coses comencen a anar malament. El nadó no ve, i el cordó umbilical s’envolta al coll. Amb tota una armada d’infermeres reunides al voltant de la llevadora Gerlinde (Julia Franz Richter), finalment tira endavant. Però aleshores, el personal s’endú el nen immediatament a causa de les complicacions. La Júlia i el Georg romanen sols, despistats, entre el desastre i les emocions del dolorós part. Dies després, quan finalment veu el nadó, alguna cosa no fa clic a la Júlia. “Està molt tranquil”, diu després als seus amics. No plora, no sent dolor i mai té gana. “Preferiries tenir un nadó que crida?” pregunta en Georg impacient. Però no és això amb el que la Júlia està lluitant. “Volies un fill”, diu de nou. “Aquest no”, respon. // El que augmenta el seu interès, però, és la fascinació del doctor Vilfort per l’axolotl, una salamandra mexicana que té capacitats regeneratives i amb la qual sembla que s’estan realitzant experiments amb cèl·lules mare. El doctor Vilfort fins i tot envia a Julia un animal com a regal. El seu fill, un nen que encara no vol anomenar, és el resultat d’un experiment? El seu comportament de nadó és perfecte, el fet d’haver estat il·lès des del naixement perquè s’ha construït en un tub d’assaig i no a l’úter? // Això és prometedor, però Moder es posa de puntetes al voltant de la idea massa tímidament. Els seus esforços per criticar una societat que vol que les dones funcionin perfectament després del naixement poden ser elogiats, però el seu intent de denunciar també el fet que les mares reben la part del lleó de la cura del nadó mentre renuncien a la seva carrera és una mica curt. L’espiral descendent de la Júlia, les seves al·lucinacions emergents i el descobriment espantós que fa a la clínica no sumen tan bé com es podria esperar. Al final, Moder ofereix grans idees, però té una mica de por de submergir-se plenament en el seu potencial.

Siddhant Adlakha, a la ressenya per a ‘Variety’: L’última de Johanna Moder, l’emocionant, paranoic i desolament còmic “Mother’s Baby”, està feta amb un control tonal magistral durant gran part del seu metratge. Està molt a prop de reeixir, però es desfà als seus últims minuts per un grapat de decisions que li roben el seu poder crucial: la seva capacitat d’existir enmig de les esgarrifoses incògnites de la depressió postpart. // (..) “Mother’s Baby” és una obra de gestos i suggeriments. Fa surar les seves idees estranyes a través d’esdeveniments estranys i intercanvis surrealistes amb personatges secundaris que surten del marc (i de la història en general) després de complir el seu propòsit, però les seves nombroses possibilitats estan ancorades per l’actuació meravellosament mesurada de [Marie] Leuenberger. L’actriu manté un equilibri inestable i fràgil, fins i tot en moments ridículs en què Moder posa cara a cara la Júlia (en dos plans irònicament divertits) amb un infant innocent la simple presència del qual sembla que la turmenta. // La pel·lícula és, de vegades, sorprenentment divertida, tot i que navega per material que converteix alguns dels problemes més preocupants de la primera maternitat en un farratge cinematogràfic acerb. En col·locar en el punt de mira una cosa tan etèria i no quantificable com l’amor instantani i nutritiu d’una mare, i pràcticament esborrar-lo de l’ADN de Júlia, “Mother’s Baby” ofereix una tensió que estreny els glutis a mesura que s’endinsa en el territori del gènere, alhora que aguanta la satisfacció (i l’alliberament) d’anar a ple rendiment durant el màxim de temps possible (..). // On la pel·lícula trontolla, però, és en la seva lluita climàtica per proporcionar respostes, fins i tot abstractes. (..) “Mother’s Baby” pren l’estranya decisió de canviar el seu mode d’expressió principal a alguna cosa molt més definitiu i literal (o almenys, de mentalitat literal), tot i que sobre el paper no es pot concloure raonablement que representa la imatge completa de la realitat o una ruptura total i completa d’ella. // Sigui com sigui, que aquestes dues possibilitats existeixin de sobte a la pantalla bifurca la història entre dues possibilitats igualment didàctiques quan els seus punts forts resideixen en les incerteses persistents. Sacrificar aquesta sensació a favor d’alguna cosa coneguda és robar a la història la catarsi més horrorosa. De nou, que gran part de la pel·lícula funcioni fins a aquest punt és una gesta miraculosa, que, juntament amb l’estrena de Sundance i títol de la competició berlinesa “If I Had Legs, I’d Kick You“, assenyala una evolució intrigant de l’horror de l’embaràs i la maternitat, cap a una cosa més inquietant interna i psicològica, i en el procés, entretingudament salvatge.



Lorenzo Ciofani, a l’article per a ‘Cinematografo’: Què passa si el que estàs criant no és el teu fill? Entre la depressió postpart i el thriller paranoic, tan inquietant com esquemàtic i desequilibrat. // (..) Una pel·lícula desequilibrada, una mica desvallestada en el seu pas del melodrama més insoportable a la paranoia menys equilibrada. // I dir que sorprèn la primera part, potenciada per un llarg pla tens que mostra el naixement sense deixar-nos veure mai què està passant, confiant la història al cansament físic de la mare, a la preocupació de la mare, a la inquietud de la llevadora, a la cara enigmàtica del ginecòleg. I dir això, sí, alguna cosa no suma: el nen -que veiem breument- neix sense fer soroll, amb el cordó al coll i amb dèficit d’oxigen, i per tant és ingressat de seguida a un altre lloc, fins que es recupera en poques hores. // Ara, que la mare rebutja el seu fill acabat de néixer (a qui no se li posa nom, com per subratllar el llimb entre dubte i certesa) és una cosa que passa més sovint del que es podria pensar, però “Mother’s Baby” explora sobretot què passa després, quan la dona -una consagrada directora d’orquestra- comença a analitzar aquell nen en creixement, sotmetent-lo a proves que haurien de “certificar” la seva sang. I així en el drama emergeix cada cop més el thriller i, per què no, l’horror d’aquell títol que al·ludeix a “Rosemary…” a una maternitat maleïda. // Però en aquesta precipitada catàbasi que travessa la depressió postpart i l’obsessió conspirativa, no hi ha bretxa entre el realisme i el gènere, amb els pastissos de la fotografia de Robert Oberrainer que no troben la densitat adequada per donar substància al canvi final, la directora (també guionista amb Arne Kohlweyer) disposat a nedar sense braços en els meandres psiquiàtrics que harmonitzaven la tensió de Franüz i l’Ernuk sobre els versos de Goethe inspirats en història real d’un nen mort que afirmava ser perseguit per una personificació de la mort. // Inquietant però esquemàtica, si bé l’actuació de Marie Leuenberger és sòlida (el repartiment també inclou Hans Löw en el paper del màrtir, Claes Bang donant al doctor un encant mefistofèlic i Julia Franz Richter com a llevadora ambigua).