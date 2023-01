El paper d’ “El Punt Avui” i l’ “Ara” amb el cinema en català

Em sembla que els diaris catalans, “El Punt Avui” i l'”Ara”, haurien de ser sensibles a l’estrena de films en català, especialment els rodats i estrenats en la nostra llengua. I no ho són, o no ho són prou. Avui s’estrena “El fred que crema“, pel·lícula rodada i estrenada en català.”El Punt Avui” li dedica només una petita peça, com si d’una novetat qualsevol es tractés i sense remarcar el fet que sigui en català -potser ho deuen donar per fet en ser en la nostra llengua el títol…-. No he sabut veure al diari aquests dies cap entrevista als membres de l’equip del film, no n’han cobert la noticiable preestrena que va tenir lloc ahir a Barcelona, no n’han publicat la crítica: cap cobertura sensible al fet que la pel·lícula sigui en català. Quant a l'”Ara”, van publicar una entrevista a Greta Fernández, destacant-ne coses de l’actriu més que d’ “El fred que crema” i no hi he sabut veure fins ara cap cobertura especial: no n’han publicat la crítica, no n’han cobert la preestrena, tampoc cap article especial… I això que la distribuïdora hi va inserir publicitat!

Les projeccions per a la premsa, a Barcelona, van ser els dies 12 i 17 de gener; a part que és un film que, fa mesos, va ser al BCN Film Festival i al Som Cinema lleidatà. Potser és que, havent-la vist, consideren que no val la pena, mal sigui en català; però em temo que d’altres estrenes de similar o pitjor qualitat, en castellà o en VOSE, sí en parlen. En qualsevol cas, per això els diaris tenen les diferents seccions, per a matisar les coses.

Haurien de recapacitar els responsables d’aquests mitjans. Està bé que la Generalitat s’hi esmerci -tot i que la campanya “Cinema en català, el teu gest compta” que van fer pel doblatge d'”Avatar” i “El gat amb botes”, valdria la pena que l’haguessin mantinguda amb “El fred que crema”-, cal aplaudir la promoció del film que n’ha fet Filmax -a les xarxes, amb anuncis a la TV, buscant que les ràdios i la TV en parlessin, mal sigui a darrera hora…-… però els diaris en català han d’assumir que tenen una responsabilitat en la promoció del cinema en VC i VOSC. Cal que els lectors i els ciutadans en general n’estiguem informats. La normalització lingüística és cosa de tots!

El web “Cinema en català” posa a l’abast, també dels periodistes, les novetats en VOSC i VC. Així és que podrien respectar-ne els títols en català als seus articles i valdria la pena que en publiquessin les corresponents crítiques -és tot un suport, tanmateix-, si més no dels títols per al públic adult.

Per qui pugui dubtar del què vull dir quan parlo de cobertura especial per a un film en català, valgui l’exemple que n’ha donat Vilaweb avui, dia de l’estrena, en publicar ‘El fred que crema’: una història andorrana.

Foto: “El fred que crema”, de Santi Trullenque.