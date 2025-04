El noi criat a València que té un curt seleccionat per la Cinef del Festival de Canes

Joecar Hanna, un cineasta xinès-libanès que es va criar a València té el seu curtmetratge “Talk Me” seleccionat per la Cinef del Festival de Canes 2025. Es tracta del seu treball de final d’estudis a la New York University, que ha comptat amb la producció executiva de Spike Lee.

Abans d’arribar a Nova York, en Joecar va treballar en el muntatge de sis llargmetratges, entre els quals El Desentierro (2018), una pel·lícula protagonitzada per Leonardo Sbaraglia i Jan Cornet, i Bikes, The Movie (2018), nominada al Goya de Film d’Animació; així com de 13 episodis de la sèrie Diumenge paella (2020). Als 25 anys, va codirigir, editar i escriure amb Carmen Pellicer Iborra el documental de ficció La Otra Educación (2017).

En traslladar-se a Nova York, va començar a obtenir reconeixement pel seu treball de guió i direcció a la NYU, i inicialment va guanyar el Premi Black Family pel seu guió de curtmetratge. Va realitzar-hi el curt The Good News (2020) i, a continuació, el que seria el seu primer curtmetratge narratiu, Deliver Me (2023), amb el qual va participar al Festival SXSW 2023, que va ser venut a Canal+ i li va valer el premi Ang Lee Scholarship. Joecar també va ser seleccionat com un dels cinc becaris de guionista/director per a la beca Marcie Bloom (Sony Picture Classics) el 2022-2023.

Joecar Hanna també treballa d’actor, als Estats Units, com ha estat el cas amb Lump (Alexander Rockwell, 2024), pel·lícula de la qual també ha assumit el muntatge.

Actualment, està treballant en el que serà el seu primer llargmetratge i Spike Lee, que (recordem-ho) li ha produït el curt seleccionat a Canes 2025, l’ha convidat a ser un dels directors d’una campanya comercial que està liderant per a VitaminWater.

Font de la informació i de la foto: www.joecarhanna.com