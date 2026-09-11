El Jurat Internacional de Venècia 2026

El Jurat Internacional del Concurs de la 83a Mostra de Venècia (2-12 de setembre de 2026) el presideix la directora, actriu, guionista i productora estatunidenca Maggie Gyllenhaal, i està format, a més, per:
El Jurat atorgarà als llargmetratges a competició —sense possibilitat d’ex aequo— els premis oficials següents:
La cerimònia de lliurament dels premis tindrà lloc durant la gala de clausura, el 12 de setembre de 2026, de la 83a Mostra de Venècia.
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PORTADA: Maggie Gyllenhaal | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026
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