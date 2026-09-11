Club 7 Cinema

Un blog de Salvador Montalt

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    • 11 de setembre de 2026
    62.02. VENÈCIA. Premis i jurats
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    El Jurat Internacional de Venècia 2026

    El Jurat Internacional del Concurs de la 83a Mostra de Venècia (2-12 de setembre de 2026) el presideix la directora, actriu, guionista i productora estatunidenca Maggie Gyllenhaal, i està format, a més, per:

    Jurat Internacional del Concurs de la 83a Mostra de Venècia | Foto, Getty Images

    El Jurat  atorgarà als llargmetratges a competició —sense possibilitat d’ex aequo— els premis oficials següents:

    • Lleó d’Or al millor film.
    • Lleó d’Argent – Gran Premi del Jurat.
    • Lleó d’Argent – Premi a la millor direcció.
    • Copa Volpi a la millor interpretació femenina.
    • Copa Volpi a la millor interpretació masculina.
    • Premi Especial del Jurat.
    • Premi al millor guió.
    • Premi Marcello Mastroianni a un actor o actriu jove emergent.

    La cerimònia de lliurament dels premis tindrà lloc durant la gala de clausura, el 12 de setembre de 2026, de la 83a Mostra de Venècia.

    PORTADA: Maggie Gyllenhaal | Foto, gentilesa de la Mostra de Venècia 2026

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