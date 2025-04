El Jurat dels Curts i de la Cinef del Festival de Canes 2025

La directora, guionista i productora alemanya Maren Ade, especialment coneguda i reconeguda per la seva pel·lícula Toni Erdmann (2016), presidirà el Jurat que té la doble missió d’atorgar la Palma d’Or del Curtmetratge, per una banda, i, per altre cantó, premiar 3 dels films d’escola que concursen a La Cinef -l’apartat del Cinema del Demà destinat als films d’escoles de cinema-.

Acompanyaran Maren Ade, el director, guionista i productor nord-americà Reinaldo Marcus Green; l’actriu i cantautora francesa Camélia Jordana; el productor, fotògraf i antic director de la Filmoteca Española, José María (Chema) Prado García, i el director i guionista croat Nebojša Slijepčević.

La Selecció Oficial dels curtmetratges i la de La Cinef (així com la composició d’aquest Jurat) s’han anunciat avui i en els propers dies hi dedicaré sengles apunts. En total són 11 pel·lícules de la Competició de Curtmetratges i 16 les de La Cinef. La Palma d’Or del Curtmetratge es proclamarà i es lliurarà a la Gala del Palmarès del 24 de maig i els 3 premis de La Cinef s’anunciaran el dijous 22 de maig.

FOTO DE L’APUNT: Maren Ade (© 2010 WireImage)