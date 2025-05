La notícia ha saltat fa pocs dies: han equipat la sala Louis Lumière del Palau de Festivals de Canes amb la tecnologia sonora immersiva Dolby Atmos®. I així, amb les seves 2.309 butaques, en la sala de cinema més gran de tot Europa dotada d’aquest equipament. S’hi han instal·lat 128 altaveus permanents, 20 altaveus de sostre i 29 amplificadors, havent-s’hi desplegat 5 quilòmetres de cables (la instal·lació dels altaveus suspesos va requerir la intervenció d’un equip d’acròbates d’accés amb corda). Ha representat una inversió d’un milió d’euros, finançat íntegrament pel Palau de Festivals i asseguren que Des de diàlegs subtils fins a paisatges sonors complexos, Dolby Atmos® ofereix un so tridimensional excepcional, movent-se al voltant i per sobre del públic per a una immersió total i un realisme impressionant. No cal dir que s’hi han implicat l’organització del Festival, l’Ajuntament de Canes, la mateixa empresa Dolby (que enguany celebra el seu 60è aniversari9 i sí, el Palau (que, com diuen és el que ho ha pagat).

FOTO : Grand Auditorium Louis Lumière ( © J. Tournebize) la Lumière milloren així encara més, ja de per si extraordinàriament òptimes, començant per la seva famosa superpantalla (de 19 metres d’amplada per 8 metres d’altura) i passant per la qualitat acreditada dels seus projectors cinematogràfics d’última generació. Les condicions de visió de pel·lícules amilloren així encara més, ja de per si extraordinàriament òptimes, començant peri passant per la qualitat acreditada dels seusd’última generació. 1.068 butaques i que sol ser la més habitual de la premsa acreditada, tot i que sovint els crítics s’han de conformar (per qüestions d’organització de l’agenda) amb 280 butaques. Val a dir que aquest nom, de Bazin, és tan sols per quan dura el Festival, igual que 300 persones. Situada als jardins del Palau hi ha encara la Certament, és un luxe poder assistir a sessions del Festival (de gala o no) en aquesta sala (on tot és immens!); però la veritat és que les graelles horàries dels festivalers situen la visió de moltes pel·lícules en d’altres sales. Al mateix Palau, hi ha la Debussy , dotada “només” dei que sol ser la més habitual de la premsa acreditada, tot i que sovint els crítics s’han de conformar (per qüestions d’organització de l’agenda) amb la sala Bazin , de. Val a dir que aquest nom, de Bazin, és tan sols per quan dura el Festival, igual que la sala Buñuel , que s’adapta per al cinema aquests dies i en la qual caben més de. Situada als jardins del Palau hi ha encara la Sala Agnès Varda , una gran carpa que es va inaugurar amb motiu del 60è aniversari del Festival de Canes i que sol acollir les projeccions de l’endemà, que permeten repescar títols que se t’hagin escapat, i alguna sessió especial. Per cert, que aquests darrers anys s’han habilitat més cines per a recuperar els films de Canes (i posar-los a l’abast també de més públic): Cineum Imax , Aurore, Screen X, Salle 3.