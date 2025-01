El gironí Cinema Truffaut està a vessar

El Cinema Truffaut ha publicat aquesta nota: “Avui hem fet públic el balanç del 2024. Ha estat el nostre millor any històric amb 44.000 espectadors, un 13% més que l’any passat que ja va ser rècord. I ha estat un any amb més cinema en català que mai. Aquest any farem 25 anys. Moltes gràcies al nostre públic per la confiança!“

Es tracta d’un cinema de la ciutat de Girona que aposta per la versió original subtitulada (en català, sempre que se’n disposa de còpia) i el cinema independent i d’autor, membre de les xarxes Europa Cinemas, CICAE i PROMIO.

És freqüent que les 2 sales del cinema acullin setmanalment un bon nombre de públic i en moments com l’actual, amb “La llum que imaginem” i “Parthenope” a la cartellera, sovintegen els plens. Un èxit de públic. El Truffaut és una oferta cultural molt popular, mantenint-se fidel a la seva voluntat de servei públic, programant pel·lícules de dignitat contrastada, sempre en versió original i, tantes vegades com se’n disposi, en VOSC (divendres, 10 de gener, s’esdevindrà la circumstància que s’hi projectaran 3 films en VOSC, “Oh, Canadà“, “La llum que imaginem” i “Parthenope“).

Al llarg dels seus 25 anys, hauran desfilat pel Truffaut un bon seguit de cineastes, actrius, actors, productors… i és ara mateix un referent pels que fan cinema creatiu al nostre país.

En parlen els mitjans:

El Cinema Truffaut puja un 13% i frega els 44.000 espectadors titula Xavi Castillón, al diari ‘El Punt Avui’: El Cinema Truffaut de Girona ha registrat durant el 2024 una assistència de 43.901 espectadors, “la millor dada dels seus vint-i-quatre anys de vida”, segons els seus responsables. Aquesta xifra suposa un increment del 13% respecte al 2023, quan es van assolir 38.802 espectadors. Cal remarcar que aquest nivell d’assistència s’ha produït tot i que el cinema de titularitat municipal va funcionar durant tres mesos a mig gas, quan a l’estiu es van fer les obres de millora de visibilitat de la sala 2, i això va obligar a tancar-la des de finals de maig fins a finals d’agost. Un dels fets més destacats del 2024 ha estat el notable increment del cinema exhibit en català al Cinema Truffaut. D’una banda per l’èxit de films rodats originalment en català com ara “Casa en flames”, “El 47”, “Mamífera” o “Salve María”. I de l’altra, per l’augment significatiu de pel·lícules que s’han estrenat en versió original subtitulada al català. Pel que fa a les pel·lícules més vistes de l’any a la sala municipal, la llista l’encapçala “Casa en flames” de Dani de la Orden, que es va quedar molt a prop de superar “Estiu 1993” de Carla Simón com la pel·lícula més vista durant tota la història del Cinema Truffaut. En segon lloc es situa “Perfect days”, de Wim Wenders, i completa el podi una altra pel·lícula catalana, “El 47” de Marcel Barrena. Aquest 2025, el Cinema Truffaut celebrarà els seus 25 anys, i està preparant una programació específica per commemorar aquest aniversari. El gruix d’actes de celebració es concentrarà a la tardor, al voltant de la data del 17 de novembre, que és quan es va inaugurar el cinema. Però la idea dels responsables de la seva gestió, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, és que els actes especials i la commemoració s’estenguin durant tot l’any (..).

El Cinema Truffaut de Girona viu el seu millor any publica ‘Diari de Girona’, a partir d’un despatx de l’ACN: (..) l’any ha estat el millor en assistència de públic de tota la història del cinema de titularitat municipal. Aquest increment en el nombre d’espectadors s’ha produït en un any que el Truffaut ha funcionat a mig gas durant tres mesos i mig a causa de les obres que es feien a la sala 2 per millorar la visibilitat del públic. Des del cinema atribueixen a les bones dades d’assistència al cicle de pel·lícules d’Alfred Hitchcock de la Filmoteca de Catalunya i la bona rebuda a taquilla de les pel·lícules en català com ara ‘Casa en flames’ i ‘El 47’ que s’han estrenat aquest any (..).

El Truffaut de Girona tanca el 2024 amb rècord històric d’espectadors destaca ‘El Gerió Digital’: (..) Alguns dels llargmetratges més vistos de l’any han estat ‘Pobres criaturas’ de Yorgos Lathimos, ‘Fallen leaves’ d’Aki Kaurismäki i ‘Anatomóa de una caída’ de Justine Triet. Amb aquestes bones dades d’assistència de públic el Truffaut encara el 2025 amb més optimisme que mai, un any que serà especial per la sala gironina perquè complirà 25 anys d’història. Per celebrar-ho, el col·lectiu de crítics que s’encarrega de la gestió de l’equipament ja està preparant una programació especial amb motiu de l’efemèride. El gruix d’actes es concentraran a la tardor, al voltant del 17 de novembre, que és quan es va inaugurar el cinema. Malgrat tot, els responsables ja estan treballant en actes i activitats que s’allarguin tot l’any per celebrar el primer quart de segle de la sala de cinema. Un dels esdeveniments que ja s’ha confirmat és el cicle de tardor de la Filmoteca que es dedicarà a François Truffaut, el cineasta francès que dona nom a la sala que es pot trobar enmig del Barri Vell de Girona.