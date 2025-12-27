El gallec Lois Patiño, de Madrid, Nova York i la Pompeu Fabra, al cel dels festivals de cinema

Lois Patiño (Vigo, Galícia, 26.01.1983), que acaba d’estrenar Ariel (2025), és un cineasta polifacètic (director, guionista, muntador, director de fotografia…) que ja va compaginar els estudis de Psicologia a la Universitat Complutense de Madrid amb els de cinema a l’escola Tai, especialització que després va continuar a la New York Film Academy i a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
La seva obra, rica en curtmetratges, documentals i ficcions i que bascula entre el cinema i el videoart, ha estat especialment valorada des dels seus primers films i l’ha presentada a festivals com Locarno, Berlín, Canes (Quinzena), Toronto, Rotterdam, Nova York…
Havent realitzat el documental Rayito (2009) -retrat, la vida quotidiana i investigació sobre la identitat d’un home que va guarnit de pallasso les 24 hores del dia des de fa més de 25 anys, treballant de mim pels carrers de Madrid- i, efectivament, molts curtmetratges, en Lois Patiño ja va picar fort amb la seva òpera prima, Costa da morte / Coast of Death (2013) -parlada en gallec-, amb què va guanyar el Premi al Millor Director Emergent al prestigiós Festival de Locarno. Es tracta d’un documental sobre la Costa da Morte, regió rocosa i tempestuosa amb molta boira, que, en temps dels romans, ja era considerada la punta del món i que deu el nom als tràgics naufragis que hi han tingut lloc. Amb la càmera, en Patiño hi explora la zona, posant l’atenció en els pescadors i els treballadors que hi viuen. Reflecteix la relació adversa que tenen amb els elements, examinant el misteri que vincula un poble a la seva terra, la seva història i les seves llegendes (FilmAffinity)
Sense deixar de treballar (amb moltíssims curts i algun documental), va veure com el seu segon llargmetratge, Lúa vermella / Red Moon Tide (2020) -també rodat en gallec-, li’l van seleccionar al Forum del Festival de Berlín i al MoMa (Nova York). Ja en el terreny de la ficció, drama fantàstic, amb misteri, segrestos, desaparicions… està ambientat en un poble de la costa gallega, on el temps sembla haver-se aturat: tothom està paralitzat, però encara els podem sentir les veus, parlant de fantasmes, bruixes, monstres… I en aquestes que apareixen tres dones i comencen a buscar en Rubio, un mariner que fa poc ha desaparegut al mar.
La Quinzena dels Cineastes de Canes va acollir-li l’estrena de Sycorax (2021), obra de vint minuts de durada, codirigida amb Matías Piñeiro, amb qui van realitzar una primera exploració de ‘La tempestat’ de Shakespeare: la Sycorax és el primer personatge que trepitja l’illa en aquesta peça shakespeariana, un personatge que no té veu i que només l’esmenta en Pròsper com una bruixa malvada, vella i corbada que va empresonar ferotgement Ariel, l’esperit de l’aire, en un arbre. I tot seguit, el Festival de Berlín li va programar el curt documental El sembrador de estrellas (2022) –Un viatge oníric i espiritual a través de l’univers nocturn hipnòtic de Tòquio. Llums llunyanes dibuixen la ciutat. Vaixells brillants arriben amb gent adormida i la nit esdevé líquida. El sembrador d’estrelles els desperta i van per la ciutat parlant d’això i d’allò, mentre s’acomiaden de tot (FilmAffinity).
El seu darrer llargmetratge, Samsara (2023), es va estrenar mundialment a la secció Encounters de la Berlinale, on va guanyar el Premi Especial del Jurat.En presentar-la, el certamen va dir-ne: Laos. Desenes d’adolescents viuen i estudien junts en temples budistes. Un noi travessa el riu cada dia per llegir un text a una dona gran, que li serveix de guia per trobar el camí en el més enllà. Quan la dona mor, el seu esperit comença un viatge sensorial cap a la reencarnació en el seu següent cos. Per completar el viatge, has de deixar-te portar pel so i la llum. En aquesta conversa mantinguda a la frontera entre la vida, la mort i la meditació, Lois Patiño continua la seva exploració de la imatge com una experiència immersiva. Com en una pel·lícula d’Apichatpong Weerasethakul, el cicle del naixement, la mort i la reencarnació coincideix amb l’experiència de mirar. L’acte de veure i explicar històries es converteix en una experiència visionària única que, literalment, condueix l’espectador a una altra dimensió. I, de la crítica acreditada al festival en vaig recollir aquests ressons:
Sergi Sánchez,a Facebook: A les religions hinduistes, el Samsara és un terme en sànscrit que explica el cicle de la vida, que sempre acaba en un renaixement, en una reencarnació.“Samsara” [la pel·lícula] vol fer visible aquest viatge espiritual partint de la pròpia matèria del cinema com a cos que mor i ressuscita, sempre altrament (..) La gosadia de “Samsara” és extraordinària: allà on Apichatpong Weerasethakul identificava les reencarnacions de les seves pel·lícules dividides (“Tropical Malady”, “Syndromes and a Century”) amb una fosa a negre o amb diversos talls (“L’oncle Boonmee recorda les seves vides passades”), Patiño s’atreveix a representar aquest interval entre imatges, que és el que separa la vida de la seva rèplica imprevisible. És inevitable citar l’obra del cineasta tailandès, que impregna una pel·lícula que, per altra banda, és la més narrativa de Patiño: “La pròpia arquitectura del lloc t’evoca Apichatpong. Les plataformes dels rius, les mosquiteres de colors… La qüestió d’allò espectral; la naturalització del fantàstic i la mort; la presència dels dorments, dels que somien; el pòsit de la temporalitat…”, reflexiona. I la pròpia estructura del film, dividida en dues parts, una situada a Laos, en una escola de monjos budistes, i l’altra a Tanzània, en una comunitat de dones que treballen a granges d’algues. “Vaig intentar buscar el major contrast possible entre les dues parts de la pel·lícula”, explica. “Laos no té mar, Zanzíbar sí. Un país és budista, l’altre és musulmà. El primer segment és molt masculí, el segon és molt femení. Vaig anar generant xocs, però sense renunciar a crear ressons, rimes entre elles”. Fins i tot va utilitzar dos directors de fotografia diferents perquè “la manera com observàvem la realitat també mutés”. Així les coses, al capítol de Laos se satura el color per provocar una sensació d’estranyament a la mirada mentre que al de Zanzíbar “tot és més matèric, més tàctil, i trenca amb l’antropocentrisme”. No hi ha lloc per a allò exòtic en una pel·lícula que proposa treure la pell morta de l’experiència de l’espectador.
Gerard Casau ha piulat: “Samsara” té un artifici tan estimulant com el de ‘Largo viaje hacia la noche’. Un instant de cinema-experiència del qual no es recupera totalment (i és comprensible). I, després de ‘Lua vermella’, assenyala la singular mirada de Lois Patiño per al fantàstic.
José Luís Losa escriu a la seva crònica a ‘La Voz de Galícia’: (..) a les imatges d’aquesta pel·lícula es respira l’ascens de l’obra de Patiño en magnitud, com a exploració del gran cinema dels sentits (..) “Samsara” és un acte del gran cinema de l’”entranyament”, entès literalment, com una íntima unió. I aquesta és la manera com es fusiona i es fa permeable l’acció entre dos llocs, un temple budista de Laos i els aiguamolls de Zanzíbar, a Tanzània, a partir de vasos comunicants metafísics, als antípodes de la celeritat del metavers que s’encarna ara mateix en algunes idiotes i reeixides pseudopel·lícules nord-americanes. La divisòria d’aigües que es presenta com a nuclear a “Samsara” és una experiència que ve de la idea de reencarnació budista. I la petició de Patiño a l’espectador perquè transiti per aquest pont prescindint de la vista i rebent a la foscor flaixos i efectes lumínics reactius és una proposta de radical coratge, un més enllà en aquest univers immersiu que és motor dels millors impulsos d’aquest autor. Aquest ‘tanca els ulls’ és una declaració —també— de majúscul amor i confiança al cinema en pantalla gran. Perquè és literalment impossible gaudir d’aquesta experiència rupturista —que tindrà llarg recorregut— si no és en una sala de projecció (..) La bellesa de les imatges i el ritme del costat del riu de la vida a Laos és una altra fita en la col·laboració de Patiño amb Mauro Herce, mestre de la llum essencial no només al cinema del vigués sinó al del Novo Cinema Galego (..) Quina revolució democràtica més gran en temps de la robotització del consum d’imatges en plataformes que aquesta confiança cega i bella en la vida, en l’art i en les seves mutacions.
I el Festival de Rotterdam d’enguany li ha acollit l’estrena mundial d’Ariel (2025) -nova exploració de La tempestat de Shakespeare (i per extensió, de tota l’obra del dramaturg), ara des de la perspectiva del personatge Ariel, l’esperit de l’aire-.
