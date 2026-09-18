El Festival de Sant Sebastià 2026 i aquest blog

Ahir, 18 de setembre de 2026, va començar la 74a edició del Festival de Sant Sebastià, que s’allargarà fins al dia 26.
Enguany preveig fer-ne seguiment i m’hi poso ara mateix (vaig tard, perquè fins fa un moment he hagut d’estar per altres tasques de tipus cultural).
De seguida, en publicaré l’apunt Enllaç amb cròniques en català, a continuació el que anomenaré Seguiment de Sant Sebastià 2026 en aquest blog, i, quan els vagi enllestint (això espero), els apunts Sant Sebastià 2026: Les pel·lícules de la Secció Oficial i Sant Sebastià 2026: Zabaltegi·Tabakalera, que em permetran penjar el de Tot Sant Sebastià 2026.
A les seccions Perlak, New Directors, Nest i Horizontes Latinos no tinc temps per a dedicar-los cal apunt; però hi posaré enllaços i miraré de tenir enllaç amb les crítiques i altres articles que es publiquin sobre els films que s’hi projectin.
Fins ara! Som-hi!
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PORTADA: Kursaal (Donostia)
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