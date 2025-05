El Festival de Canes s’inaugura sota els signes dels records, homenatges, reivindicacions i reconeixements

El record i homenatge per a l’actriu Émilie Dequenne i el cineasta David Lynch, morts fa pocs mesos, i per a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna, assassinada per l’exèrcit israelià tan bon punt es va saber que vindria a Canes 2025, han marcat pregonament la gala d’inauguració de la 78a edició del Festival de Canes, en què s’ha reivindicat l’audàcia en el cinema i s’ha reconegut, amb molta emoció, la carrera del gegant Robert De Niro.

El mestre de cerimònies, Laurent Lafitte, va començar la gala amb aquestes sentides paraules: Va néixer al Festival de Cinema de Canes. Trobarem a faltar la seva humil i poderosa delicadesa. M’agradaria dedicar aquesta cerimònia d’inauguració a Émilie Dequenne. I va homenatjar en particular actrius i actors: Posant com a exemples James Stewart, Jean Gabin, Joséphine Baker, Marlène Dietrich, Richard Gere, Isabelle Adjani, Taraneh Alidoosti, Rock Hudson, Adèle Haenel i Volodymyr Zelensky, Laurent Lafitte va demanar que imitéssim el seu coratge, a través dels nostres discursos, les nostres decisions i les nostres negatives, per tal d’estar a l’altura d’aquesta frase de Frank Capra: “Només els audaços haurien de fer pel·lícules”». I, tot fent esment a l’abraçada que presideix el cartell oficial del Festival enguany, va afegir: Sempre ens preguntem si el cinema pot canviar el món. Però si demanem al cinema cada cop més inclusió, representació i paritat, aleshores és cert que pot canviar el món. I de vegades, n’hi ha prou amb explicar la història d’un home i una dona per tocar el sublim i l’universal.

FOTO: Fatima Hassouna (ACID).

Com és habitual a la cerimònia d’obertura, s’hi va presentar en societat el Jurat Internacional, en aquesta edició format per Juliette Binoche (presidenta), Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas i Jeremy Strong. I aquesta seva grandíssima presidenta va tenir unes paraules bellíssimes, en què va convidar-nos a fomentar la dolçor i la confiança, a curar la nostra ignorància, a deixar anar les nostres pors i el nostre egoisme, a canviar de rumb i, davant l’orgull, a redescobrir la humilitat. I va afegir: A totes les regions del món, els artistes lluiten cada dia i fan d’aquesta resistència un art. El 16 d’abril, a l’alba a Gaza, la fotoperiodista Fatima Hassouna, de 25 anys, i deu dels seus familiars van morir per un míssil que va impactar contra casa seva. Va escriure: «La mort va passar a través meu». La bala del tirador em va travessar i em vaig convertir en un àngel. El dia abans de la seva mort, va saber que la pel·lícula en què apareixia havia estat seleccionada aquí, al Festival de Cinema de Canes. Fàtima hauria d’haver estat amb nosaltres aquesta nit. L’art roman, és el poderós testimoni de les nostres vides, dels nostres somnis, i nosaltres, els espectadors, l’abracem. Que el Festival de Cinema de Canes, on tot pot canviar, hi contribueixi!.

FOTO: David Lynch (Festival de Canes).

L’homenatge i record al malaguanyat David Lynch va ser un dels moments forts de la gala, amb la presència i actuació de la cantant francocanadenca Mylène Farmer, que li va interpretar, amb la seva veu etèria, una nova cançó que ens convidava a la pau d’un llarg son.

FOTO: Leonardo DiCaprio lliurant la Palma d’Or Honorífica a Robert DeNiro (© Joachim_Tournebize/FDC).

El punt àlgid de la cerimònia va ser sens dubte el del lliurament de la Palma d’Or Honorífica a Robert De Niro. Gran emoció, que va arrencar amb la presència a l’escenari de Leonardo DiCaprio, rebut per una gran ovació del públic que omplia el Gran Auditori Lumière, que es va posar dempeus en un acte d’admiració i reconeixement també cap a aquest actor nord-americà, que deu a Robert De Niro el llançament de la seva carrera i la prolífica i providencial trobada amb Martin Scorsese. Di Caprio va manifestar la seva admiració per Robert De Niro, abans de lliurar-li la Palma d’Or Honorífica: Aquesta nit, tinc el gran honor de presentar-me davant vostre per retre homenatge a algú que és el nostre model a seguir. L’obra de Robert De Niro es reflecteix en la manera com va inspirar els actors a tractar el seu ofici no només com una actuació en solitari, sinó com una transformació. Robert De Niro no és només un gran actor, és L’actor. Amb Martin Scorsese, han explicat les històries més llegendàries del cinema, històries sense concessions. No només han fet pel·lícules, han redefinit el que podia ser el cinema. Han elevat la relació entre actors i directors a un gresol de compartició de riscos.

FOTO: Robert De Niro, amb la Palma d’Or Honorífica (AFP).

I, en el discurs d’agraïment, en Robert De Niro va fer aquest important discurs: Moltes gràcies al Festival de Cinema de Canes per crear aquesta comunitat, aquest univers, aquesta “llar” per a aquells a qui els agrada explicar històries a la gran pantalla. El Festival és una plataforma per a idees, una celebració de la nostra feina. Canes és una terra fèrtil on es creen nous projectes.(..) Al meu país, estem lluitant amb totes les nostres forces per defensar la democràcia, que donàvem per feta. Això afecta a tothom. Perquè les arts són, per essència, democràtiques. L’art és inclusiu, uneix a les persones. L’art és una recerca de llibertat. Inclou la diversitat. Per això l’art és una amenaça avui dia. Per això som una amenaça per als autòcrates i feixistes d’aquest món. Hem d’actuar, i hem d’actuar ara. Sense violència, però amb passió i determinació. Ha arribat el moment. Tothom qui valora la llibertat ha d’organitzar-se, protestar i votar quan hi hagi eleccions. Aquesta nit, demostrarem el nostre compromís retent homenatge a les arts, així com a la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

FOTO: Quentin Tarantino a la gala inaugural de Canes 2025 (xarxes).

Finalment, en Quentin Tarantino va declarar inaugurat el Festival, a ple pulmó: ÉS UN HONOR PER A MI DECLARAR OBERT EL 78è FESTIVAL!!! »

